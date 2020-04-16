Биртанов поручил расследовать массовое заражение медиков коронавирусом в ЦГКБ в Алматы

По ситуации со вспышкой КВИ в ЦГКБ Алматы: по моему поручению сейчас вице-министр здравоохранения Камалжан Надыров и заместитель председателя КККБТУ (Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг) Садвакасов Нурхан совместно с руководством управления здравоохранения Алматы проведут встречу с сотрудниками клиники, находящимися на карантине в санатории "Коктем"", - сообщил министр в Facebook.
Глава Минздрава выражает уверенность, что все вопросы и сомнения будут разрешены без эмоций и по закону.
По поручению министра расследованием вспышки инфекции в медорганизациях Алматы будет руководить опытный эпидемиолог, заместитель председателя КККБТУ Н. Садвакасов.
Кроме того, аким Алматы Бакытжан Сагинтаев поручил главным врачам обеспечить постоянную проверку условий защиты персонала. Он отметил, что персональную ответственность за соблюдение требований протоколов средств индивидуальной защиты будут нести руководители медорганизаций.
Напомним, из 174 новых случаев коронавируса, выявленных в Алматы 14 апреля, 116 - медики, уточнили во вторник, 14 апреля, в управлении общественного здоровья города. К настоящему времени в Алматы выявлено 358 заболевших коронавирусом, двое скончались.
Ранее некоторые СМИ со ссылкой на телеканал "Алматы" сообщили, что руководитель департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг города Алматы Айзат Молдагасимова в интервью телеканалу высказалась о возможных причинах заражения коронавирусом 12 медработников ЦГКБ Алматы. По ее словам, одной из причин могло стать несоблюдение самими медицинскими работниками всех мер предосторожности.
В понедельник, 13 апреля, медицинские работники ЦГКБ Алматы обвинили Молдагасимову в клевете и допускают, что заразились от санврачей - соответствующее обращение с просьбой о защите они направили президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву.
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