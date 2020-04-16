Биртанов поручил расследовать массовое заражение медиков коронавирусом в ЦГКБ в Алматы

Алматы. 15 апреля. Kazakhstan Today - Министр здравоохранения Республики Казахстан Елжан Биртанов поручил разобраться с вспышкой инфекции в Центральной городской клинической больнице Алматы, передает Kazakhstan Today.

По ситуации со вспышкой КВИ в ЦГКБ Алматы: по моему поручению сейчас вице-министр здравоохранения Камалжан Надыров и заместитель председателя КККБТУ (Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг) Садвакасов Нурхан совместно с руководством управления здравоохранения Алматы проведут встречу с сотрудниками клиники, находящимися на карантине в санатории "Коктем"", - сообщил министр в Facebook .

Глава Минздрава выражает уверенность, что все вопросы и сомнения будут разрешены без эмоций и по закону.

По поручению министра расследованием вспышки инфекции в медорганизациях Алматы будет руководить опытный эпидемиолог, заместитель председателя КККБТУ Н. Садвакасов.





Ранее некоторые СМИ со ссылкой на телеканал "Алматы" сообщили, что руководитель департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг города Алматы Айзат Молдагасимова в интервью телеканалу высказалась о возможных причинах заражения коронавирусом 12 медработников ЦГКБ Алматы. По ее словам, одной из причин могло стать несоблюдение самими медицинскими работниками всех мер предосторожности.

В понедельник, 13 апреля, медицинские работники ЦГКБ Алматы обвинили Молдагасимову в клевете и допускают, что заразились от санврачей - соответствующее обращение с просьбой о защите они направили президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву.

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