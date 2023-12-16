Токаев: Государство продолжит принимать меры, направленные на повышение статуса педагога   

До конца года в столице будут открыты еще 5 новых школ

Фото: Акорда

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Астана. 15 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетил столичную школу-гимназию № 96, построенную на средства, конфискованные у коррупционеров, сообщает Акорда.





В беседе с коллективом школы президент отметил, что государство и дальше будет принимать меры, направленные на повышение статуса педагога.





Касым-Жомарту Токаеву рассказали об учебном процессе в школе-гимназии социально-гуманитарного направления. Наряду с английским и французским языками учащиеся также изучают китайский язык.





По словам директора школы Сауле Теменовой, в учебном заведении осуществляется инклюзивное образование. При этом для каждого учащегося разрабатывается индивидуальная программа обучения. Имеются кабинеты инклюзивной поддержки, предпрофильной подготовки и лечебной физкультуры. Сегодня в гимназии учатся 28 детей с особыми образовательными потребностями.





Кроме того, в школе действуют цирковой, гончарный и балетный кружки.





Глава государства осмотрел спортивный зал, кабинет робототехники и пообщался с учениками.









Робототехника - перспективная сфера. Я поддерживаю вас. Сейчас в мире, в том числе и в Казахстане, большой акцент делается на искусственный интеллект. Это очень важное направление. В будущем искусственный интеллект будет применяться во всех сферах. Уверен, что Казахстан должен быть передовой страной в этом деле", - сказал Токаев.





В пресс-службе президента отметили, что строительство школы позволило снизить нагрузку на другие школы, расположенные на левобережье столицы. На сегодняшний день здесь обучается 1466 учащихся.





Также главе государства рассказали о состоянии системы образования в столице. Как сообщил руководитель управления образования Астаны Касымхан Сенгазыев, в этом году планируется ввести в эксплуатацию 12 школ на 16 тысяч мест. На сегодняшний день открыто 7 школ. До конца года будут открыты еще 5 новых школ.





Он также сообщил о работе по исполнению поручения президента об открытии высшего педагогического учебного заведения в Астане.





Дополнено 15.12.2023, 16.45





Позже Касым-Жомарт Токаев посетил новый филиал поликлиники City, рассчитанный на 30 тысяч пациентов.





Уникальной особенностью клиники является то, что в ней создается маммологический центр, в котором пациентки смогут пройти комплексную диагностику и лечение заболеваний молочной железы. В центре будут применяться такие диагностические технологии, как цифровая маммография с томосинтезом, методы традиционной и вакуумной аспирационной биопсии, установка локализационных игл, указывающих хирургу путь к удалению злокачественных образований. Кроме того, в поликлинике будет функционировать центр амбулаторной хирургии, оснащенный всем необходимым оборудованием.





По словам руководителя управления общественного здравоохранения города Астаны Алии Рустемовой, в настоящее время на левом берегу столицы имеется дефицит организаций амбулаторной помощи. Необходимо ввести в эксплуатацию еще 5 поликлиник. С учетом роста населения потребность в медучреждениях будет неуклонно расти. В решении данной проблемы активно используется государственно-частное партнерство. В течение 5 лет акиматом Астаны запланировано строительство 3 государственных поликлиник и открытие 12 частных поликлиник.





Напомним, в Казахстане не хватает порядка 5 тысяч педагогов.



