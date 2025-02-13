12.02.2025, 14:05 32631
Токаев и глава МИД Таджикистана обсудили вопросы региональной безопасности и водно-энергетического сотрудничества
Собеседники рассмотрели ход реализации ранее достигнутых на высшем уровне договоренностей
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Астана. 12 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял министра иностранных дел Таджикистана Сироджиддина Мухриддина, прибывшего в Астану с официальным визитом, сообщает Акорда.
В ходе встречи глава государства отметил устойчивую позитивную динамику развития отношений между Казахстаном и Таджикистаном по широкому спектру направлений, подчеркнув важность дальнейшего углубления стратегического партнерства. В этом ключе президент Казахстана выделил подписанный в прошлом году договор о союзнических отношениях, ознаменовавший собой новую веху в многогранном и плодотворном сотрудничестве Астаны и Душанбе.
Собеседники рассмотрели ход реализации ранее достигнутых на высшем уровне договоренностей, особое внимание уделив перспективам углубления взаимодействия в сферах экономики, торговли, транзита, цифровизации, образования и культуры.
Кроме того, на встрече были обсуждены вопросы региональной безопасности, водно-энергетического сотрудничества, а также совместные меры по обеспечению устойчивого развития Центральной Азии.
Напомним, в рамках визита в Казахстан министр иностранных дел Таджикистана также проведет переговоры с заместителем премьер-министра - министром иностранных дел Республики Казахстан Муратом Нуртлеу в узком и в расширенном форматах.
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12.02.2025, 20:31 17491
В Актюбинской области обсудили поправки в Налоговый кодекс
Вопрос о том, на кого будет распространяться ставка 10%, требует дополнительного обсуждения
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Актобе. 12 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Представители правительства обсудили поправки в Налоговый кодекс с бизнес-сообществом Актюбинской области. Рабочая группа в составе вице-министра национальной экономики РК Бауыржана Омарбекова и заместителя председателя Комитета государственных доходов МФ РК Жаныбека Нуржанова собрала более 250 участников, включая предпринимателей, представителей маслихата и палаты предпринимателей "Атамекен", сообщает пресс-служба правительства.
Центральной темой встречи стало обсуждение предложений Правительства по установлению дифференцированных ставок НДС: 16%, 10%, 0% и освобождение. Также рассматривались предложения о полной отмене НДС для агропромышленного комплекса и введении промежуточной ставки 10% для сферы здравоохранения и коммерческой медицины.
Мы благодарны, что все-таки приняли понятие дифференцированной ставки 0% и 10%, о которых говорим уже с 2023 года как предложение. По 10%, пока вы указываете на медицину. Будут ли другие варианты или мы сейчас можем предлагать кого включать?", - задала вопрос предприниматель, руководитель подсектора финансовых услуг Отраслевого совета торговли и оказания услуг палаты "Атамекен" Виктория Исарова.
На что вице-министр национальной экономики отметил, что в этом вопросе важно понимать, что НДС - это один из ключевых источников пополнения бюджета.
Повышение и дифференциация ставки НДС позволят уменьшить зависимость бюджета от волатильных нефтяных доходов и финансировать приоритетные государственные проекты. Мы предлагаем освобождение от НДС для производителей сельхозпродукции. В настоящее время крестьянские хозяйства не являются плательщиками НДС, и мы это сохраняем. Юридические лица, занимающиеся сельским хозяйством, платят 30% от положенной суммы. Теперь они освобождаются от этого налога, что сделает продукцию, такую как картофель, помидоры, лук, капусту и т.д., более конкурентоспособной. Вопрос о том, на кого будет распространяться ставка 10%, требует дополнительного обсуждения. Мы также предлагаем пониженную ставку для сферы здравоохранения. Все предложения будут собраны, проанализированы и совместно с вами решены", - сказал Бауыржан Омарбеков.
12.02.2025, 18:08 21091
В Астане демонтируют незаконные торговые павильоны
Фото: акимат Астаны
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Астана. 12 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В районе Сарыарка Астаны демонтируют незаконно установленные на государственных земельных участках торговые павильоны, сообщает пресс-служба акимата города.
С начала года уже демонтировано более 6 торговых объектов", - проинформировали в пресс-службе.
В акимате пояснили, что для размещения торговых павильонов предпринимателям необходимо подать заявку в АО СПК "Astana".
Предпринимателям предлагается взять в субаренду земельные участки для установки различных павильонов: кофейни, цветочные и газетные киоски, сувенирные лавки, пункты быстрого питания, а также павильоны с мороженым, овощами и фруктами и т.д. На незаконную торговлю регулярно поступают жалобы от горожан. На их основании проводится мониторинг, а с владельцами павильонов ведутся разъяснительные работы с целью добровольного демонтажа", - добавили в пресс-службе.
Ранее в Алматы за три дня демонтировали 211 незаконных торговых объектов.
12.02.2025, 14:31 31386
Взаимодействие Казахстана и России в сфере безопасности обсудили Токаев и Шойгу
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Астана. 12 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Касым-Жомарт Токаев принял секретаря Совета безопасности России Сергея Шойгу. Стороны обсудили вопросы сотрудничества Казахстана и России по различным направлениям двустороннего партнерства и региональной безопасности, информирует Акорда.
В ходе встречи состоялся обмен мнениями по повышению эффективности взаимодействия двух государств в сфере безопасности.
Считаю, что ваш визит имеет очень большое значение с точки зрения углубления сотрудничества между нашими странами, которое развивается по восходящей линии. Огромное значение имел государственный визит президента Российской Федерации в ноябре прошлого года в Казахстан. Очень важно, что экономическое взаимодействие между нашими странами также успешно развивается. У нас достигнуты договоренности по 171 проекту, причем более 50 проектов уже вышли на финальную стадию реализации. Россия сейчас является одним из основных инвесторов в казахстанскую экономику. Думаю, что и по линии правоохранительных органов, оборонных ведомств наших государств взаимодействие также успешно развивается. Я полагаю, что ваш визит является хорошей возможностью для того, чтобы еще раз провести обзор того, что делается в нашем сотрудничестве, и договориться о новых направлениях взаимодействия между нашими странами", - отметил в ходе встречи глава Казахстана.
Касым-Жомарт Токаев передал слова приветствия президенту России Владимиру Путину.
Секретарь Совета безопасности России поблагодарил президента Казахстана за возможность встретиться и обсудить наиболее актуальные вопросы региональной безопасности.
Отношения, которые сложились между нашими братскими народами, между нашими странами, постоянно поддерживаются на очень высоком уровне. Объем товарооборота и наших совместных проектов впечатляет. Конечно, наше взаимодействие не ограничивается двусторонним сотрудничеством. Мы активно работаем в рамках Шанхайской организации сотрудничества, ОДКБ, СНГ и ЕАЭС. Проекты, которые были инициированы в том числе и Казахстаном, успешно, активно развиваются", - сказал Сергей Шойгу.
Напомним что в Астане проходят переговоры секретарей Советов безопасности Казахстана и России Гизата Нурдаулетова и Сергея Шойгу. Стороны обсудят вопросы двусторонних отношений в различных сферах, актуальные вызовы и угрозы международной и региональной безопасности, ситуацию в Центрально-Азиатском регионе, а также в Сирии и Афганистане.
12.02.2025, 12:32 35726
Свыше 19 тыс. человек было трудоустроено по проекту "Серебряный возраст" в 2024 году
Участниками данного проекта могут стать безработные лица старше 50 лет до достижения пенсионного возраста
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Астана. 12 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Свыше 19 тыс. человек трудоустроили по программе "Серебряный возраст" в 2024 году, сообщает Министерство труда и соцзащиты населения РК.
По его данным, трудоустроено 19 199 человек.
Наибольшее количество трудоустроенных отмечается в Туркестанской (2 441 чел.), Жамбылской (1 845 чел.) и Карагандинской (1 471 чел.) областях.
Доля женщин, участвующих в проекте, составляет 55,2%, или 10,6 тыс. чел., сельского населения - 11,3 тыс. чел., или 59,1%.
"Участниками данного проекта могут стать безработные лица старше 50 лет до достижения пенсионного возраста. Для участия в проекте необходимо подать заявление в карьерный центр. Финансирование проекта "Серебряный возраст" осуществляется центром трудовой мобильности путем предоставления субсидий на компенсацию части затрат работодателя на оплату труда безработным, трудоустроенным в рамках проекта", - сообщили в Минтруда.
"Участниками данного проекта могут стать безработные лица старше 50 лет до достижения пенсионного возраста. Для участия в проекте необходимо подать заявление в карьерный центр. Финансирование проекта "Серебряный возраст" осуществляется центром трудовой мобильности путем предоставления субсидий на компенсацию части затрат работодателя на оплату труда безработным, трудоустроенным в рамках проекта", - сообщили в Минтруда.
Размер субсидий составляет: за первый год работы 70% от размера зарплаты (но не более 30 МРП), за второй год работы 65% от размера зарплаты (но не более 30 МРП), за третий год работы 60% от размера зарплаты (но не более 30 МРП).
После завершения срока участия в проекте "Серебряный возраст" работодатель обязан трудоустроить лицо, не достигшее пенсионного возраста, на постоянное рабочее место сроком не менее 1 года, а также лицо предпенсионного возраста - до выхода на пенсию", - уточнили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что девять тысяч казахстанцев переехали в трудодефицитные регионы по программе добровольного переселения.
12.02.2025, 10:36 41356
Задолженность по зарплате на сумму более 318 млн тенге выявили госинспекторы труда в Казахстане
Фото: Depositphotos
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Астана. 12 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - По состоянию на 1 февраля 2025 года государственными инспекторами труда на 16 предприятиях республики выявлена задолженность по заработной плате перед более 1,1 тыс. работниками на сумму 318,2 млн тенге. Кроме того, в ходе проведенных проверок в различных организациях выявлено 499 нарушений трудовых прав. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты населения РК.
Руководителям предприятий, на которых выявлена задолженность по зарплате, выдано 240 предписаний, обязательных для исполнения, и наложены штрафы на сумму более 24,3 млн тенге. В результате принятых мер, в том числе установления жестких графиков и сроков погашения задолженности по заработной плате, защищены права 890 работников. Им выплачено 81,3 млн тенге", - отметили в ведомстве.
Кроме того, на особом контроле Министерства труда и социальной защиты населения РК находятся вопросы обеспечения государственного контроля за соблюдением трудового законодательства.
По данным на 1 февраля государственными инспекторами труда проведено 389 проверок, в ходе которых выявлено 499 нарушений, из них: в сфере труда - 466; по безопасности и охране труда - 31; занятости населения - 2.
В результате принятых мер защищены трудовые права 3,8 тыс. работников.
11.02.2025, 17:31 63736
Токаев и глава Европейского совета обсудили укрепление сотрудничества между Казахстаном и ЕС
Глава государства пригласил Антониу Кошту посетить Казахстан с визитом
Фото: Акорда
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Астана. 11 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент Европейского совета Антониу Кошта обсудили актуальные вопросы и перспективы укрепления сотрудничества между Казахстаном и Европейским союзом, сообщает Акорда.
Президент Казахстана отметил положительную динамику развития отношений с ЕС, в том числе в рамках соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве, подчеркнув важность углубления связей в сферах торговли, инвестиций, энергетики, транспорта и логистики, устойчивого развития и цифровой трансформации.
Также собеседники подтвердили готовность к дальнейшему диалогу и практическому взаимодействию по широкому спектру двусторонней и региональной повестки.
В завершение разговора глава государства пригласил Антониу Кошту посетить Казахстан с визитом.
Напомним, товарооборот между Казахстаном и ЕС вырос на 23%.
11.02.2025, 17:15 64801
В Карагандинской области неиспользуемые земли на более чем 258 млн тенге вернули государству
Участок длительное время не использовался по целевому назначению
Фото: Depositphotos
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Караганда. 11 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Нуринском районе Карагандинской области неиспользуемые земли на более чем 258 млн тенге вернули государству, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
Выявлен неиспользуемый сельскохозяйственный участок площадью 46 271 гектаров. Кадастровая стоимость земли составила более 258 млн тенге. Установлено, что участок длительное время не использовался по целевому назначению. В результате принятых мер участок возвращен в государственную собственность", - проинформировали в пресс-службе.
Теперь, отметили в прокуратуре, он будет передан добросовестным пользователям, которые смогут эффективно использовать его для развития сельского хозяйства.
Напомним, в Казахстане за три года в госфонд вернули 12,1 млн га земель.
11.02.2025, 14:06 62566
Ограничения на транзит сельхозпродукции из Казахстана в Россию сняты
Фото: Depositphotos
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Астана. 11 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Россия сняла ограничения на транзит сельскохозяйственной продукции из Казахстана, сообщил министр сельского хозяйства РК Айдарбек Сапаров на брифинге в правительстве, передает корреспондент агентства.
По этому вопросу я специально съездил в Москву, встретился с министром сельского хозяйства, руководителем "Россельхознадзора". Вопросы по зерновым, бобовым, масличным культурам сняты. Вагоны как раньше на перевалке, - сейчас не стоят сейчас. Единственное, что осталось - цветы из третьих стран, получается реэкспорт с нашей стороны. Этот вопрос мы тоже на днях решим. Все ограничения сняты. По транзиту вопросов нет", - сказал министр.
Осенью прошлого года Россельхознадзор опубликовал документ, согласно которому вводились ограничения на ввоз казахстанской продукции.
Ранее Россия отменила временные ограничения на ввоз томатов из Казахстана.
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Эксперты отмечают, что ведущую роль в развитии казахстанского туризма в последние годы играет Алматы. Наибольшую ценность для туристов в Алматы имеет экологический туризм, в частности горный кластер. При этом катастрофическая экологическая обстановка - одна из главных проблем города. Что, на ваш взгляд, необходимо сделать для улучшения экологический ситуации в мегаполисе и развития туризма?