Токаев и глава МИД Таджикистана обсудили вопросы региональной безопасности и водно-энергетического сотрудничества

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Астана. 12 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял министра иностранных дел Таджикистана Сироджиддина Мухриддина, прибывшего в Астану с официальным визитом, сообщает Акорда.





В ходе встречи глава государства отметил устойчивую позитивную динамику развития отношений между Казахстаном и Таджикистаном по широкому спектру направлений, подчеркнув важность дальнейшего углубления стратегического партнерства. В этом ключе президент Казахстана выделил подписанный в прошлом году договор о союзнических отношениях, ознаменовавший собой новую веху в многогранном и плодотворном сотрудничестве Астаны и Душанбе.





Собеседники рассмотрели ход реализации ранее достигнутых на высшем уровне договоренностей, особое внимание уделив перспективам углубления взаимодействия в сферах экономики, торговли, транзита, цифровизации, образования и культуры.





Кроме того, на встрече были обсуждены вопросы региональной безопасности, водно-энергетического сотрудничества, а также совместные меры по обеспечению устойчивого развития Центральной Азии.



