Токаев направил телеграмму Путину в связи с ситуацией в Иркутской области

Нур-Султан. 1 июля. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования президенту Российской Федерации Владимиру Путину в связи с ситуацией в Иркутской области, передает Kazakhstan Today.

Глава государства выразил глубокие соболезнования в связи с трагической гибелью людей в результате паводка в Иркутской области, сообщила пресс-служба Акорды.

С глубоким прискорбием воспринял весть о разрушениях в населенных пунктах и гибели людей в Иркутской области в результате паводка. От имени народа Казахстана и от себя лично прошу передать слова соболезнования и сочувствия родным и близким погибших. Всем пострадавшим желаю скорейшего выздоровления", - говорится в телеграмме.

Напомним, на территории Иркутской области России в результате обильных осадков произошел подъем воды в реках, подтоплены несколько районов. В результате стихии пострадало 353 человека, из них 32 ребенка, погибли 5 человек, 97 человек госпитализированы , судьба двоих остается неизвестной, в том числе одного ребенка.

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