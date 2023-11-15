14.11.2023, 15:54 28276
Токаев назначил командующих региональными войсками "Юг" и "Восток"
Президент подписал соответствующие распоряжения
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Астана. 14 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал распоряжение о назначении командующих региональными войсками "Юг" и "Восток", сообщает Акорда.
Уштаев Куанышбек назначен командующим войсками регионального командования "Юг", он освобожден от должности командующего войсками регионального командования "Восток".
Маралов Женис назначен командующим войсками регионального командования "Восток".
Также сообщается, что распоряжением главы государства Кучекбаев Мереке освобожден от должности командующего войсками регионального командования "Юг".
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14.11.2023, 19:41 20246
Более 600 фермерских теплиц получили сертификат соответствия национальному стандарту
Теперь владельцы аккредитованных теплиц могут подать заявки на получение субсидий
Фото: Акимат области Жетісу
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Астана. 14 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Результаты действия мер господдержки тепличным хозяйствам рассмотрели на совещании в правительстве под председательством заместителя премьер-министра Серика Жумангарина, сообщает пресс-служба правительства.
Впервые в этом году в общие правила субсидирования внесена норма, позволяющая фермерским теплицам получать субсидии. Теперь акиматы областей, где расположены теплицы, должны принять соответствующие распоряжения и установить сумму помощи. По данным Министерства сельского хозяйства, в настоящее время всего два региона проводят эту работу - Шымкент и Туркестанская область. В регионе уже утвердили нормативы: для промышленных теплиц - 8,1 млн тенге/га, для фермерских - 4,8 млн тенге/га.
В рамках инвестсубсидий предусмотрено возмещение 25% затрат при реализации проектов по строительству и расширению тепличных комплексов, 50% - при создании и расширении оросительных систем капельного орошения. Сейчас мы работаем над тем, чтобы норму в 25% увеличить до 30%. Кроме того, субсидируется стоимость удобрений, за исключением органических, пестицидов, биоагентов (энтомофагов) и биопрепаратов, подачи поливной воды. Также субсидируются отопительные расходы в период межсезонья. На сегодня 605 фермерских теплиц получили сертификат соответствия Национальному стандарту, вскоре их владельцы смогут подать заявки на получение субсидий. Таким образом, весь цикл производства тепличных хозяйств охвачен мерами господдержки и дополнительных мер по защите рынка не требуется. По данным Национального центра аккредитации Комитета техрегулирования, еще 142 заявки фермерских тепличных хозяйств находятся на рассмотрении у органов инспекции", - информировал вице-министр сельского хозяйства Азат Султанов.
По итогам совещания Серик Жумангарин поручил акиматам и госорганам взять на контроль своевременные поставки угля теплицам перед началом высадки овощей в закрытый грунт.
Отметим, что основная часть площадей теплиц расположена в Туркестанской области - 824,2 га, Алматинской - 79 га, Жамбылской -23,2 га, Мангистауской - 15,5 га, Карагандинской - 43 га, Актюбинской - 38 га, Атырауской - 15,6 га, Шымкенте - 139,2 га и Алматы - 11,1 га.
Ранее сообщалось, что в Казахстане тепличные хозяйства получат субсидии на энергоресурсы. Министерством сельского хозяйства РК внесены изменения в действующие правила субсидирования. Документ опубликован на сайте Эталонного контрольного банка нормативных правовых актов и вступил в силу с 3 октября 2023 года.
За последний год используемая площадь теплиц в Казахстане сократилась на 18,1%.
14.11.2023, 17:20 23976
Казахстан и Кыргызстан договорились о подаче воды в Жамбылскую область
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Тараз. 14 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан и Кыргызстан договорились о подаче воды для орошаемых земель Жамбылской области, сообщает пресс-служба Министерства водных ресурсов и ирригации РК.
Принято решение о проведении мероприятий по восстановлению водоподачи по каналу "Туйте" на реке Талас", - проинформировали в ведомстве.
Подчеркивается, что соответствующие поручения даны совместной комиссии по использованию водохозяйственных сооружений межгосударственного пользования на реках Шу и Талас во время встречи министра водных ресурсов и ирригации РК Нуржана Нуржигитова с министром сельского хозяйства КР Аскарбеком Джаныбековым.
Также Нуржан Нуржигитов отметил необходимость расширения перечня водохозяйственных объектов межгосударственного пользования для улучшения водоподачи в РК.
В частности, казахстанская сторона предлагает внести в этот перечень каналы "Акмолда", "Каратаки" и "Томентамга" с сооружениями на реке Куркуреусу, канал "Колос" на реке Шу и канал "Кож" с сооружениями на реке Талас.
Как вы знаете, в этом году аграрии Жамбылской области испытали дефицит поливной воды в бассейнах рек Шу и Талас. Поэтому для нас очень важно не допустить повторения такой ситуации и заблаговременно выстроить правильную работу по планированию следующего вегетационного периода в бассейнах рек Шу и Талас совместно с нашими кыргызскими партнерами", - отметил министр водных ресурсов и ирригации РК.
Как сообщалось ранее, в этом году в Казахстане с засухой столкнулись фермеры Жамбылской области. В августе из-за нехватки поливной воды и угрозы потери урожая в шести районах региона объявили режим ЧС. По данным областного акимата, в текущем году потери урожая составят порядка 25-30 процентов по сравнению с прошлым годом.
14.11.2023, 17:02 26076
Президенту Казахстана доложили о работе судебной системы в стране
Глава государства обратил особое внимание на качество проводимых реформ судебной системы
Фото: Акорда
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Астана. 14 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Председатель Верховного суда Асламбек Мергалиев доложил президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву о текущей деятельности судебной системы, сообщает Акорда.
Также Асламбек Мергалиев сообщил о ходе исполнения поручения президента о проведении консультаций по созданию самостоятельной кассационной инстанции. По итогам обсуждения совместно с юридическим, научным, бизнес-сообществом и депутатами палат парламента положительную оценку получила модель, предполагающая учреждение в столице трех кассационных судов.
Верховный суд предлагает упразднить институт предварительного рассмотрения, применять "сплошную кассацию", установить "разумный срок" рассмотрения, не превышающий 6 месяцев, а также проводить судебный процесс с обязательным участием сторон. В свою очередь высший судебный орган сосредоточится на надзоре и обеспечении единообразия судебной практики", - проинформировали в пресс-службе.
Касым-Жомарту Токаеву также была представлена информация о работе административной юстиции и развитии международного сотрудничества. Председатель Верховного суда рассказал о цифровизации и внедрении элементов искусственного интеллекта с целью повышения прозрачности деятельности судов и доступа к правосудию.
Глава государства обратил особое внимание на качество проводимых реформ судебной системы и обеспечение законности при рассмотрении дел во всех инстанциях.
Ранее глава государства обратил внимание на важность обеспечения эффективной защиты прав граждан в тесном взаимодействии с соответствующими государственными органами.
14.11.2023, 11:27 36781
Полугодовой запрет на вывоз некоторых видов угля ввели в Казахстане
Фото: Depositphotos
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Астана. 14 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане ввели запрет на вывоз некоторых видов угля автомобильным транспортом. Соответствующий приказ министра промышленности и строительства РК опубликован на сайте нормативных правовых актов.
Запрет вводится на 6 месяцев.
Под запрет попадают:
- уголь каменный;
- брикеты, окатыши и аналогичные виды твердого топлива, полученные из каменного угля: уголь каменный, пылевидный или непылевидный, но не агломерированный (код товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза (далее - код ТН ВЭД ЕАЭС) 2701);
- лигнит, или бурый уголь, агломерированный или неагломерированный, кроме гагата (код ТН ВЭД ЕАЭС 2702).
Приказ вводится в действие с 21 ноября 2023 года и распространяется на правоотношения, возникшие с 26 ноября 2023 года.
Ранее сообщалось, что власти Казахстана продлят запрет на вывоз угля, чтобы не допустить дефицита топлива в отопительный сезон.
Также в Казахстане разработан проект приказа о запрете на вывоз сжиженного газа автомобильным на три года и железнодорожным транспортом сроком на шесть месяцев, в связи с ростом его потребления. В 2022 году на внутреннем рынке оно выросло на 28% по сравнению с 2021 годом. Вместе с тем рост потребления за 6 месяцев 2023 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года составил порядка 100 тысяч тонн.
14.11.2023, 10:28 39586
Квартиры и дома на 300 млн тенге присвоили мошенники в Таразе
Фото: Depositphotos
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Тараз. 14 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Прокуратурой Жамбылской области по результатам анализа гражданских дел установлены схемы незаконного приобретения права собственности на 20 объектов недвижимости рыночной стоимостью более 300 млн тенге.
Злоумышленники выявляли в городе Таразе бесхозные квартиры и дома, владельцы которых умерли или переехали в другое государство, и путем подделок правоустанавливающих документов завладевали ими для личной выгоды в целях продажи другим лицам. Данные преступления совершены путем предоставления суду искусственных доказательств, послуживших вынесению незаконных решений, изготовления сфальсифицированных судебных решений, совершения незаконных нотариальных действий", - проинформировали в прокуратуре.
Прокуратурой области по фактам незаконного завладения квартирами зарегистрировано 6 уголовных дел по статье 190, часть 3, УК РК (Мошенничество).
Следует отметить, что в силу отсутствия собственников (наследников по завещанию и по закону) согласно требованиям Гражданского кодекса указанные объекты подлежали признанию судом по искам акимата бесхозяйными, выморочными и обращению в коммунальную собственность.
В прошлом году по 3 из 20 объектов 1 лицо приговорено к 5 годам лишения свободы. В текущем году приговором суда № 2 Тараза от 6 октября 2023 года двое лиц приговорены к ограничению свободы на срок от 2 до 4 лет за хищение 2 квартир.
Приговор суда не вступил в законную силу.
По остальным 15 объектам недвижимого имущества проводится досудебное расследование. В настоящее время по представлению прокуратуры области местными исполнительными органами применяются меры по возврату в доход государства обозначенного имущества", - отметили в ведомстве.
14.11.2023, 10:14 40961
Казахстан ограничил вывоз лома и отходов черных металлов железнодорожным транспортом
Фото: Depositphotos
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Астана. 14 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Опубликован приказ министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 8 ноября 2023 года № 64 "О некоторых вопросах транспортировки лома и отходов черных металлов".
Документом вводятся ограничения на вывоз сроком на шесть месяцев с территории Казахстана железнодорожным видом транспорта: коды товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза (код ТН ВЭД ЕАЭС 7204, слитков черных металлов для переплавки (шихтовые слитки) (за исключением кодов ТН ВЭД ЕАЭС 7204 21 100 0 - отходы и лом легированной стали, коррозионностойкой стали содержащей 8 процентов содержания по массе или более никеля, 7204 21 900 0 - прочих, 7204 29 000 0 - прочих); бывших в употреблении труб, рельсов, элементов железнодорожного полотна и подвижного состава: коды ТН ВЭД ЕАЭС 7302 - изделия из черных металлов, используемые для железнодорожных или трамвайных путей, рельсы, контррельсы и зубчатые рельсы, переводные рельсы, крестовины глухого пересечения, переводные штанги и прочие поперечные соединения, шпалы, стыковые накладки и подкладки, клинья, опорные плиты, крюковые рельсовые болты, подушки и растяжки, станины, поперечины и прочие детали, предназначенные для соединения или крепления рельсов, 7303 00 - трубы, трубки и профиля полые, из чугунного литья, 7304 - трубы, трубки и профиля полые, бесшовные, из черных металлов (кроме чугунного литья), труб для нефте- или газопроводов, 7305 - трубы и трубки прочие, с круглым сечением, наружный диаметр которых более 406,4 миллиметров, из черных металлов, труб для нефте- или газопроводов, 7306 - трубы, трубки и профиля полые прочие, из черных металлов, трубы для нефте- или газопроводов, 8607 - части железнодорожных локомотивов или моторных вагонов трамвая или подвижного состава, тележки, оси и колеса, и их частей), за исключением вывоза через следующие железнодорожные пункты пропуска: "Жайсан" (Актюбинская область), "Аксу" (Костанайская область) и "Ауыл" (область Абай).
Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.
Ранее сообщалось, что Казахстан продлил запрет на вывоз лома и отходов черных и цветных металлов.
13.11.2023, 18:53 68321
Сулейменов проинформировал Токаева о состоянии золотовалютных резервов
Фото: Акорда
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Астана. 13 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Касым-Жомарт Токаев принял председателя Национального банка Тимура Сулейменова. Глава государства заслушал отчет об итогах реализации Национальным банком денежно-кредитной политики за январь-октябрь, сообщает пресс-служба Акорды.
Президент был проинформирован о ситуации в экономике Казахстана, мерах по снижению инфляции, а также о состоянии золотовалютных резервов, активов ЕНПФ и Национального фонда.
Касым-Жомарту Токаеву было доложено о ходе подготовительных работ по запуску цифрового тенге и планах по развитию цифровой финансовой инфраструктуры.
По итогам встречи президент поставил ряд задач, направленных на эффективную реализацию денежно-кредитной политики.
13.11.2023, 18:46 59301
"Дочку" "КазМунайГаза" оштрафовали на 500 млн тенге
ТОО "Petrosun" необоснованно ограничивало реализацию бензина марки АИ-92 и дизельного топлива отдельным субъектам рынка
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Алматы. 13 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Департамент Агентства по защите и развитию конкуренции РК по Алматы выявил, что в 2023 году ТОО "Petrosun" необоснованно ограничивало реализацию бензина марки АИ-92 и дизельного топлива отдельным субъектам рынка, с которыми имело действующие договорные отношения, сообщает пресс-служба ведомства.
Кроме того, действия ТОО "Petrosun" привели к нарушению условий договоров с отдельными контрагентами и повлекли ущемление их законных прав и интересов.
В этой связи на основании заключения департамента ТОО "Petrosun" привлечено к административной ответственности на сумму 542,9 млн тенге по факту злоупотребления доминирующим положением.
Участники компании Petrosun - НК "КазМунайГаз" и ТОО "КННК Интернационал в Казахстане".
В сентябре департамент Агентства по защите и развитию конкуренции РК по Северо-Казахстанской области завершил расследование в отношении птицефабрик ТОО "Алекри" и ТОО "Адель кус". Птицефабрики уличили в намеренном и согласованном завышении оптовых цен на куриные яйца.
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Казахстан столкнулся с систематическим дефицитом электроэнергии. При этом уже сейчас наблюдается сокращение имеющихся резервов мощности. Кроме того, в стране сложилась недопустимо высокая степень износа энергооборудования. Аварии оставляют без электричества целые города. По мнению экспертов, спасением от энергодефицита на долгие годы может стать строительство АЭС. Как Вы относитесь к данной инициативе?