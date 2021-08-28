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Токаев назначил новых руководителей в комисии по правам человека и по вопросам помилования

27.08.2021 6562
НУР-СУЛТАН. 27 АВГУСТА - Игорь Рогов назначен главой комиссии по правам человека при президенте РК, передаёт KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Соответствующий указ был опубликован на сайте Акорды
 
Указом в состав комиссии включен Игорь Рогов. До того времени он занимал должность заместителя исполнительного директора фонда Первого Президента - Елбасы.
 
Рогов сменил на посту Каната Мусина, который этим же указом выведен из состава комиссии. Мусин возглавлял комиссию по правам человека с 31 марта 2021 года.

Другим указом президент вывел Рогова из состава комиссии по вопросам помилования при президенте РК и назначил главой комиссии председателя сената парламента РК Нурлана Абдирова. 
 

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