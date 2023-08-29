Токаев назначил новых вице-министров МИД
Также президент сменил ряд послов
Астана. 25 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Касым-Жомарт Токаев сменил двух вице-министров в Министерстве иностранных дел, а также переназначил ряд послов, сообщает Акорда.
Указами главы государства:
Байжанов Ерлан Сапарович назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Республике Беларусь и постоянным представителем при уставных органах СНГ по совместительству.
Он также освобожден от должностей Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Социалистической Республике Вьетнам, Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Королевстве Камбоджа, Лаосской Народно-Демократической Республике по совместительству;
Тумыш Канат Кобыландыулы назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Социалистической Республике Вьетнам, и освобожден от должности заместителя министра иностранных дел РК.
Другим указом главы государства Бейсенбаев Аскар Асанович освобожден от должностей Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Республике Беларусь и постоянного представителя при уставных органах СНГ по совместительству.
Также распоряжением Токаева Айдаров Алмас Айдарович освобожден от должности заместителя министра иностранных дел Республики Казахстан.
На должности вице-министров распоряжением президента назначены Бакаев Алибек Асетович и Нурбаева Назира Нуртулеуовна.
Алибек Бакаев родился 9 февраля 1981 года в Алматы.
В 2022 году окончил Казахский государственный университет международных отношений и мировых языков по специальности "Переводчик-синхронист".
В 2011 году окончил Академию государственного управления при президенте РК по специальности "Политолог".
Также учился в Гейдельбергском университете имени Рупрехта и Карла, ФРГ (2001), Дюкском университете Сэнфордской школы государственной политики.
Трудовой стаж:
- 2004-08.2004 - референт департамента Европы и Америки МИД РК;
- 2004-2008 - атташе посольства Казахстана в Германии;
- 2008-2009 - советник по международным вопросам, шеф протокола Министерства экономики и бюджетного планирования РК;
- 2009-2012 - директор департамента международных отношений, департамента стратегического планирования и анализа Министерства экономического развития и торговли РК;
- 2012-2013 - начальник управления азиатских диалоговых форумов департамента общеазиатского сотрудничества МИД РК;
- 2013-2015 - заместитель, исполняющий обязанности директора департамента общеазиатского сотрудничества МИД РК;
- 2015-2019 - директор департамента общеазиатского сотрудничества МИД РК;
- 2019-2022 - Чрезвычайный и Полномочный Посол РК в Швейцарской Конфедерации;
- 01.2020-21.10.2022 - Чрезвычайный и Полномочный Посол РК в Княжестве Лихтенштейн, Государстве Ватикан, при Суверенном Военном Ордене Госпитальеров святого Иоанна Иерусалимского, Родоса и Мальты по совместительству;
- с 21.10.2022 - Чрезвычайный и Полномочный Посол РК в Республике Австрия, Постоянный представитель РК при международных организациях в городе Вене;
- с 24.03.2023 - Чрезвычайный и Полномочный Посол РК в Республике Словения по совместительству.
Назира Нурбаева родилась 16 декабря 1975 года.
Окончила Казахскую государственную Академию менеджмента по специальности "Финансы и кредит", а также Казахский государственный университет международных отношений и мировых языков по специальности "Консульская служба".
Также училась в Университете Wisconsin Richland, США по специальности "Деловое администрирование" и в КИМЭП (MBA для управленческих кадров).
Трудовой стаж:
- 05.1998-05.2003 - старший консультант/консультант, PwC;
- 06.2003-06.2004 - старший налоговый советник, Lukoil Overseas Services, Ltd;
- 07.2004-06.2007 - менеджер, налоговые и юридические услуги, PwC;
- 07.2007-06.2014 - старший менеджер, налоговые и юридические услуги, PwC;
- 04.2017-06.2020 - руководитель Атырауского офиса, PwC;
- 2010-2020 - лидер практики по косвенному налогообложению, PwC;
- 2014-2020 - лидер практики по оказанию услуг клиентам в нефтегазовой, нефтесервисной и ВИЭ отраслям, PwC;
- 06.2014-06.2020 - директор, налоговые и юридические услуги, PwC;
- 06.2020-2021 - партнер, налоговые и юридические услуги, Deloitte;
- с 04.2021 - член наблюдательного совета, управляющий директор по экономике и финансам АО "Самрук-Қазына".