Токаев назначил Жайсанбаева заведующим отделом в администрации президента

НУР-СУЛТАН. 9 АПРЕЛЯ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал распоряжение о назначении заведующего отделом государственного контроля и организационно-территориальной работы администрации президента, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Распоряжением главы государства Жайсанбаев Канатбек Бахытович назначен заведующим отделом государственного контроля и организационно-территориальной работы администрации президента Республики Казахстан, сообщает пресс-служба Акорды.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства