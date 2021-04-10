Токаев назначил Жайсанбаева заведующим отделом в администрации президента

НУР-СУЛТАН. 9 АПРЕЛЯ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал распоряжение о назначении заведующего отделом государственного контроля и организационно-территориальной работы администрации президента, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Распоряжением главы государства Жайсанбаев Канатбек Бахытович назначен заведующим отделом государственного контроля и организационно-территориальной работы администрации президента Республики Казахстан, сообщает пресс-служба Акорды.
Ранее эту должность занимал Нурлан Сауранбаев. Накануне он был назначен председателем правления АО "НК "Казакстан темір жолы".
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