Токаев назвал чрезвычайной ситуацию с пневмонией в Казахстане

Нур-Султан. 11 июля. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании правительства назвал чрезвычайной ситуацию с пневмонией в Казахстане и поручил направить усилия Министерства здравоохранения на решение данной проблемы, передает Kazakhstan Today.

Появились какие-то слухи о том, что у нас в стране якобы свирепствует пневмония неизвестной природы, которые, естественно, не учитываются в нашей статистике. Что это за пневмония, на самом деле это есть или нет? И какова смертность от этой пневмонии?" - спросил Токаев, обращаясь к министру здравоохранения Алексею Цою.

Министр сообщил, что за первое полугодие 2020 года зарегистрировано случаев с пневмониями - 98 546, в 2019 году было 63 436 случаев, 55,4% рост.

Он отметил, что за первое полугодие от пневмонии скончались 1772 человека (в 2019 году - 1780).

Это очень большой показатель. Со знаком минус", - сказал президент.

В июне 2020 года число зарегистрированных смертей от пневмонии увеличилось в 2,3 раза и составило 628 случаев, в июне 2019 года таких случаев было 274.

Усилия министерства здравоохранения надо направлять и на пневмонию", - отметил президент.

Цой сообщил, что Минздрав отслеживает ситуацию.

Мы их мониторим. С учетом этой пневмонии разворачиваются все резервные койки. Потому что у нас половина из всех пациентов, которые сейчас есть, – они с пневмонией неуточненного (вида), отрицательные по коронавирусу. Мы это учитываем, в том числе в потребности в койках, и в аппаратах ИВЛ", - сказал министр.

Президент назвал данную ситуацию чрезвычайной.

Смертность высокая от пневмонии, да. Только с 1 по 8 июля 2020 года зарегистрировано 56 809 случаев пневмонии. То есть резкий рост за неделю идет", - сообщил Цой.

Что за пневмония это? Какова ее природа?", - спросил Токаев.

Здесь внутри мы разложили их. Здесь есть пневмонии вирусные - это 7348, бактериальные - 9759, это те обычные пневмонии. И есть вирусные пневмонии неуточненные, которые вот имеют схожие течения с коронавирусной инфекцией - это 39 702", - сказал Цой.

Президент поручил направить усилия на решение данной проблемы.

Вы сейчас должны направить усилия не только на сам коронавирус, но и на сопутствующие заболевания, о чем я сказал в своем заявлении – это пневмония. Закрывать глаза или как-то пытаться увести в тень эту проблему ни в коем случае нельзя. Люди гибнут. Сильно болеют", - подчеркнул Токаев.

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