Токаев обещал оправдать доверие народа Казахстана

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Астана. 26 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Переизбранный на второй срок президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во ходе церемонии инаугурации дал обещание оправдать доверие народа Казахстана и превратить страну в процветающее государство.
На этих выборах соотечественники убедительно поддержали меня. Доверие народа - это самая высокая ценность, которую невозможно сравнить ни с чем. Итоги выборов я расцениваю как поддержку моей политической платформы и мандат доверия на реализацию планов на предстоящий период. Возглавлять страну, пользуясь всенародной поддержкой, - это высокая честь и колоссальная ответственность", - сказал переизбранный президент Казахстана.
Глава государства расценивает это как уникальную возможность в предстоящие семь лет исполнить свой долг перед нынешним и будущими поколениями.
У казахов есть благородное понятие "аманат" - завет. Доверие народа - это вверенный мне аманат. И исполнить его - мой священный долг. Я приложу все усилия для того, чтобы оправдать доверие народа и превратить Казахстан в процветающее и благополучное государство", - сказал Касым-Жомарт Токаев.
Он рассказал, что предстоит кардинальное обновление всех ветвей власти, а президентские выборы открыли новый политический сезон.
Избирательная кампания продлилась около трех месяцев. За этот период высказывались разные мнения, состоялись содержательные дискуссии о будущем нашей страны. Граждане показали неравнодушное отношение к своему будущему. Стало очевидным, что гражданское общество стало полноценным институтом. На политической арене появились новые личности. 20 ноября народ сделал свой выбор", - высказался он.
Президент выразил благодарность всем гражданам, принявшим участие в выборах, также наблюдателям и журналистам.
Хочу высказать свое уважение кандидатам в президенты. Политические партии и общественные объединения показали свою готовность сплотиться в ответственный момент. Благодарю членов Народной коалиции, выдвинувшей меня единым кандидатом в президенты", - сказал он.
Токаев отметил, что он несет ответственность не только перед гражданами, которые проголосовали за него, но и перед всем народом Казахстана.
Сегодня, целуя небесно-голубой флаг, я преклонил голову перед своим мудрым народом и почтил память предков, отдавших жизни за нашу свободу. Я поклялся всегда быть верным мечтам и чаяниям народа, никогда не сворачивать с намеченного пути и отстаивать национальные интересы Казахстана. Положив руку на Конституцию, я поклялся неукоснительно следовать каждому ее слову. Клятва, данная народу, будет незыблемым ориентиром в моей работе", - добавил он.
Напомним, досрочные выборы президента Казахстана прошли 20 ноября. Касым-Жомарт Токаев победил, набрав 81,31% голосов избирателей.