Токаев отменил концерт к 8 Марта в связи с распространением коронавируса по миру

Принял решение отменить торжественное заседание и концерт в Нур-Султане по случаю Международного женского дня. Это сделано в целях безопасности в связи с распространением коронавируса по миру", - написал Токаев в Twitter.
Глава государства также поздравил женщин с наступающим праздником.
Дорогим женщинам желаю счастья, здоровья, благополучия", - отметил президент.
Ранее сообщалось, что с 1 марта в Казахстане введен четвертый этап усиления мер по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции. Как сообщил министр здравоохранения Елжан Биртанов, в РК разработан "план Б" на случай выявления коронавируса.
На сегодня в мире зарегистрировано 88 571 случай пневмонии, вызванной COVID-19, за последние сутки - 1951 случай, ежедневный прирост составил 2,25%. В том числе в Китайской Народной Республике зарегистрировано - 80 174 случая пневмонии, за последние сутки - 206 случаев (ежедневный прирост составил - 0,25%). Выписано с выздоровлением 44 518 человек (55%). Остается в стационарах 32 741 больных.
Кроме КНР зарегистрировано 8397 подтвержденных случаев заболевания в 43 странах. Наибольшее число случаев зарегистрировано в Южной Корее, Италии, Иране, Японии со средним суммарным приростом 30% за сутки.
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