С 1 марта прибывающие в РК из КНР и Ирана будут помещаться на карантин с изоляцией

Нур-Султан. 2 марта. Kazakhstan Today - С 1 марта 2020 года вступило в силу постановление главного государственного санитарного врача Республики Казахстан Жандарбека Бекшина "О дальнейшем усилении мер профилактики коронавирусной инфекции в Республике Казахстан", согласно которому прибывшие в Казахстан из Китая и Ирана будут помещаться на карантин с изоляцией на 14 дней, передает Kazakhstan Today.

Акимам, руководителям управлений здравоохранения областей, городов Алматы, Нур-Султана, Шымкента поручено обеспечить с 1 марта 2020 года карантин на 14 дней с изоляцией в помещениях, определённых местными исполнительными органами, лиц, прибывших из КНР и Ирана (категория 1а), с момента последнего посещения которой прошло менее 14 дней, с последующим медицинским наблюдением в организациях первичной медико-санитарной помощи (ПМСП) по месту проживания (пребывания) в течение 10 дней после выписки (ежедневный обзвон).





Лица, прибывшие из САР Гонконг КНР, САР Макао КНР, Тайваня (КНР), Южной Кореи, Японии, Италии будут изолированы на дому. За ними будет установлено ежедневное наблюдение работниками ПМСП по месту проживания в течение 14 дней. Затем еще в течение 10 дней будет проводиться медицинское наблюдение в организациях ПМСП по месту проживания путем обзвона.

Прибывшие из Сингапура, Таиланда и Азербайджана должны наблюдаться медработниками по месту проживания с ежедневным посещением в течение 14 дней со дня пересечения границы РК. В дальнейшем надлежит медицинское наблюдение путем обзвона в течение 10 дней.

Прибывшие из Германии, США, ОАЭ, Великобритании, Франции, Бахрейна, Кувейта, Испании, Малайзии подлежат наблюдению медработниками ПМСП по месту жительства путем обзвона в течение 24 дней со дня пересечения границы РК.

Также Бекшин дал ряд поручений руководителям департамента на транспорте, территориальных департаментов Комитета контроля качества безопасности товаров и услуг и Национальному центру общественного здравоохранения МЗ РК.

С полным текстом постановления можно ознакомиться здесь

На сегодняшний день случаев заражения коронавирусной инфекцией в Казахстане не зарегистрировано.

Согласно данным МЗРК, по состоянию на 1 марта остаются под медицинским наблюдением 27 человек, прибывших за последние 14 дней.

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