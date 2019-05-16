Токаев ознакомился с концепцией создания СЭЗ "Байконур"

Байконур. 14 мая. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ознакомился с перспективами развития города Байконура, передает Kazakhstan Today.

В ходе визита в Байконур главу государства проинформировали о текущей ситуации в городе, основных показателях его социально-экономического развития, сообщает пресс-служба Акорды.

Заместитель акима Кызылординской области, специальный представитель президента на комплексе "Байконур" Бахытжан Намаев рассказал о ходе реализации проектов по строительству жилых домов, модернизации систем газо- и водоснабжения. Кроме того, президент ознакомился с концепцией создания специальной экономической зоны " Байконур ".





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