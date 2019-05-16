Токаев ознакомился с концепцией создания СЭЗ "Байконур"

В ходе визита в Байконур главу государства проинформировали о текущей ситуации в городе, основных показателях его социально-экономического развития, сообщает пресс-служба Акорды.
Заместитель акима Кызылординской области, специальный представитель президента на комплексе "Байконур" Бахытжан Намаев рассказал о ходе реализации проектов по строительству жилых домов, модернизации систем газо- и водоснабжения. Кроме того, президент ознакомился с концепцией создания специальной экономической зоны "Байконур".
Напомним, сегодня глава государства прибыл с поездкой в Кызылординскую область.
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