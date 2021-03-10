Токаев подписал поправки по вопросам добычи урана

Об этом сообщает пресс-служба Акорды.
Согласно закону, план ликвидации последствий добычи урана недропользователи должны будут представлять ещё на стадии подготовки пакета документов до начала всех работ. А при обнаружении существенного прироста запасов месторождения они будут обязаны направлять часть своих доходов на социально-экономическое развитие региона, где ведут разработки.
В феврале сенат вернул в мажилис законопроект. Руководствуясь поручением президента страны о запрещении создания государственных и частных операторов, сенаторы предложили исключить нормы, касающиеся создания оператора независимой экспертизы проектных документов и анализов разработки месторождений урана.
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