Токаев подписал поправки по вопросам добычи урана

Нур-Султан. 9 марта. Kazakhstan Today - Главой государства подписан закон "О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан "О недрах и недропользовании" по вопросам добычи урана", передает Kazakhstan Today.

Об этом сообщает пресс-служба Акорды.

Согласно закону, план ликвидации последствий добычи урана недропользователи должны будут представлять ещё на стадии подготовки пакета документов до начала всех работ. А при обнаружении существенного прироста запасов месторождения они будут обязаны направлять часть своих доходов на социально-экономическое развитие региона, где ведут разработки.

В феврале сенат вернул в мажилис законопроект. Руководствуясь поручением президента страны о запрещении создания государственных и частных операторов, сенаторы предложили исключить нормы, касающиеся создания оператора независимой экспертизы проектных документов и анализов разработки месторождений урана.

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