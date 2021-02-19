Сенат вернул в мажилис законопроект по вопросам добычи урана

Нур-Султан. 18 февраля. Kazakhstan Today - Сенаторы вернули в мажилис законопроект "О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан "О недрах и недропользовании" по вопросам добычи урана ", передает Kazakhstan Today.

Согласно законопроекту, план ликвидации последствий добычи урана недропользователи должны будут представлять ещё на стадии подготовки пакета документов до начала всех работ. А при обнаружении существенного прироста запасов месторождения они будут обязаны направлять часть своих доходов на социально-экономическое развитие региона, где ведут разработки, сообщили в пресс-службе палаты.

Руководствуясь поручением президента страны о запрещении создания государственных и частных операторов, сенаторы предложили исключить нормы, касающиеся создания оператора независимой экспертизы проектных документов и анализов разработки месторождений урана.

Уран является стратегическим сырьем, и учет его добываемых запасов определяет развитие топливно-энергетического комплекса страны. Вносимые изменения и дополнения позволят повысить качество исполнения контрактных обязательств недропользователями и усовершенствовать положение о проектных документах по добыче урана. Это, в конечном итоге, позволит улучшить условия для развития отрасли, в которой Казахстан занимает лидирующее положение в мире", - сказал сенатор Ерик Султанов.

Документ с поправками сенаторов направили в мажилис парламента.

Депутаты также рассмотрели и приняли в двух чтениях закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования нормотворчества".

По словам председателя сената Маулена Ашимбаева, задачи по совершенствованию процедур разработки, общественного обсуждения и принятия нормативных правовых актов обозначены в предвыборной программе главы государства. Принятие этого закона создает дополнительную правовую основу для обеспечения активного участия населения в законодательном процессе и является прямым исполнением предвыборной программы президента страны.

В законе определены механизмы для повышения качества разрабатываемых законодательных актов, проведения по ним системной разъяснительной работы и мониторинга принятых законов. Надеемся, что эти изменения поднимут законодательный процесс в стране на новый уровень и будут способствовать его открытости и эффективности", - отметил Маулен Ашимбаев.





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