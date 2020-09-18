Сенат вернул в мажилис антикоррупционный законопроект

Нур-Султан. 17 сентября. Kazakhstan Today - Депутаты сената парламента на пленарном заседании рассмотрели во втором чтении законопроект "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия коррупции", передает Kazakhstan Today.

Как известно, усиление борьбы с коррупцией - один из основных приоритетов системы государственного управления. Конкретные поручения озвучены и в послании президента страны. Поэтому сегодня в проект закона вносятся дополнительные изменения по вопросам системного предупреждения коррупции", - сказал спикер палаты Маулен Ашимбаев.

В пресс-службе сената отметили, что законопроект предусматривает исключение возможности передачи членам семей госслужащих подарков любого характера и стоимости.

Как отметил депутат сената Андрей Лукин, рабочей группой проделан соответствующий анализ, были проведены встречи с заинтересованными госорганами, в результате чего внесены новые поправки . После второго чтения антикоррупционный законопроект вернули в мажилис.

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