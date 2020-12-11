Сенат вернул с дополнениями в мажилис законопроект об ужесточении наказания педофилам

Нур-Султан. 10 декабря. Kazakhstan Today - Депутаты сената парламента РК сегодня на пленарном заседании рассмотрели законопроект "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросу реализации отдельных положений Послания главы государства народу Казахстана от 1 сентября 2020 года "Казахстан в новой реальности: время действий", передает Kazakhstan Today.

Этот законопроект предусматривает ряд важных изменений. По поручению главы государства в стране проводится чёткая превентивная политика в области защиты детей. В рамках этого меры уголовного наказания педофилов были значительно усилены", - сказал на заседании спикер сената Маулен Ашимбаев.

По информации пресс-службы сената, после рассмотрения законопроект с дополнениями направлен в мажилис.

Кроме того, сенат принял закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам усиления защиты прав граждан в уголовном процессе и противодействия коррупции". Документ ориентирован на выполнение поручения президента о защите прав граждан и борьбы с коррупцией. В частности, закон исключает возможность условно-досрочного освобождения для тех, кто осужден за тяжкие и особо тяжкие коррупционные преступления.

Напомним, что поправки в законодательство по вопросу реализации отдельных положений послания главы государства народу Казахстана предусматривают ужесточение наказания за преступления сексуального характера в отношении несовершеннолетних . После его принятия педофилы будут отбывать наказание в учреждениях УИС максимальной безопасности, без права на помилование и досрочное освобождение.

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