Нур-Султан. 21 декабря. Kazakhstan Today - Президент РК Касым-Жомарт Токаев подписал ряд законов, перелает Kazakhstan Today.

Глава государства подписал закон Республики Казахстан "О внесении дополнений в закон Республики Казахстан "О зерне", сообщила пресс-служба Акорды.

Также президент ратифицировал: Соглашение о займе (Активные меры по борьбе с СOVID-19 и программа поддержки расходов) между Республикой Казахстан и Азиатским банком инфраструктурных инвестиций; Соглашения о займе (Обычные операции, Активные меры по борьбе с СOVID-19 и программа поддержки расходов) между Республикой Казахстан и Азиатским банком развития".

Кроме того, глава государства ратифицировал Протокол о внесении изменений в Соглашение о порядке таможенного оформления и таможенного контроля товаров, перемещаемых между государствами-участниками Соглашения о создании зоны свободной торговли, от 8 октября 1999 года".

Документ позволит упростить порядок таможенного оформления и таможенного контроля, ускорит прохождение товаров и сократит время на контроль товаров, перемещаемых между таможенными органами государств-участников СНГ.

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