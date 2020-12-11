Парламент принял закон о зерне

Нур-Султан. 10 декабря. Kazakhstan Today - Депутаты сената парламента РК сегодня на пленарном заседании приняли закон "О внесении дополнений в закон Республики Казахстан "О зерне", разработанный по инициативе депутатов парламента, передает Kazakhstan Today.

Поправки повысят продовольственную безопасность страны за счёт формирования запасов. Это стабилизирует внутренний рынок зерна и позволит развить экспортную инфраструктуру в зерновом секторе", - сказал в ходе заседании спикер сената Маулен Ашимбаев.

В эпоху новых рисков продовольственная безопасность страны становится очень важной проблемой даже для государств, которые полностью обеспечены зерном, отметили в пресс-службе сената.

По словам сенатора Дуйсенгазы Мусина, несмотря на высокий ресурсный потенциал Казахстана в производстве зерна, важность ответственных действий по обеспечению населения продуктами питания и стабилизации цен на него особенная.

Также депутаты сената приняли закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам урегулирования сроков задержания при выдворении лиц за пределы Республики Казахстан". Закон позволит обеспечить качественно новый уровень защищённости прав и свобод человека, интересов общества и государства от общественно опасных посягательств.

Кроме того, парламентарии приняли законы "О ратификации Соглашения о займе между Республикой Казахстан и Азиатским Банком Развития" и "О ратификации Соглашения о займе между Республикой Казахстан и Азиатским банком инфраструктурных инвестиций". Соглашения предусматривают получение Казахстаном займов на финансирование мер по борьбе с последствиями пандемии COVID-19 , социальной защите и восстановлению занятости, а также стимулированию экономики.

Депутаты сената ратифицировали Протокол о внесении изменений в Соглашение о порядке таможенного оформления и таможенного контроля товаров, перемещаемых между государствами-участниками Соглашения о создании зоны свободной торговли, от 8 октября 1999 года. Он позволит упростить порядок таможенного оформления и таможенного контроля, ускорит прохождение товаров и сократит время на контроль товаров, перемещаемых между таможенными органами государств-участников СНГ.

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