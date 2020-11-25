Мажилис одобрил поправки в закон "О зерне"

Нур-Султан. 24 ноября. Kazakhstan Today - Сегодня на пленарном заседании мажилиса депутаты палаты одобрили поправки в закон "О зерне", направленные на обеспечение продовольственной безопасности, передает Kazakhstan Today.

Законопроект разработан депутатами парламента в целях гарантированного обеспечения страны продовольственным зерном при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, введении чрезвычайного положения, а также законодательного определения статуса и роли акционерного общества "Национальная компания "Продкорпорация", сообщает пресс-служба мажилиса.

Предлагаемые законопроектом новшества также направлены на развитие кормовой базы для животноводческой и птицеводческой отраслей, увеличение объема производства высококачественных семян путем формирования семенного и фуражного фондов.

Как отметил спикер мажилиса Нурлан Нигматулин, в настоящее время в связи с пандемией коронавируса способность страны обеспечивать себя продовольственными продуктами, особенно первой необходимости, приобретает особую значимость. Дефицит основных социально значимых товаров, среди которых производимые из зерна мука, хлеб, макаронные изделия, может негативно отразиться на социальном самочувствии населения.

Меры, предусмотренные в данном законопроекте по государственному обеспечению хранения запасов зерна, а также определению статуса и роли оператора по зерновому рынку, очень важны, своевременны и обоснованы", - сказал он.

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