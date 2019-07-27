Токаев поручил акиму столицы активизировать работу по привлечению инвестиций и созданию новых рабочих мест

Нур-Султан. 26 июля. Kazakhstan Today - Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял акима города Нур-Султана Алтая Кульгинова , передает Kazakhstan Today со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Кульгинов представил президенту информацию о социально-экономическом развитии столицы за первое полугодие 2019 года.

Касым-Жомарт Токаев дал Алтаю Кульгинову ряд поручений по наращиванию темпов строительства городских объектов, возведению доступного жилья, активизации работы по привлечению инвестиций и созданию новых рабочих мест, а также повышению благосостояния малообеспеченных семей.

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