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Токаев поручил акиму столицы активизировать работу по привлечению инвестиций и созданию новых рабочих мест

26.07.2019, 15:39 5536
Токаев поручил акиму столицы активизировать работу по привлечению инвестиций и созданию новых рабочих мест
Нур-Султан. 26 июля. Kazakhstan Today - Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял акима города Нур-Султана Алтая Кульгинова, передает Kazakhstan Today со ссылкой на пресс-службу Акорды.
 
Кульгинов представил президенту информацию о социально-экономическом развитии столицы за первое полугодие 2019 года.
 
Касым-Жомарт Токаев дал Алтаю Кульгинову ряд поручений по наращиванию темпов строительства городских объектов, возведению доступного жилья, активизации работы по привлечению инвестиций и созданию новых рабочих мест, а также повышению благосостояния малообеспеченных семей.
 

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