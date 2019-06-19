Президент дал Кульгинову ряд поручений по улучшению инфраструктуры столицы

Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости придать новый импульс работам по обустройству столицы, указал на необходимость предметного изучения ситуации вокруг строительства ЛРТ и дал ряд поручений по дальнейшему улучшению инфраструктуры города.
Ранее сообщалось, что новым акимом столицы Казахстана назначен Алтай Кульгинов. Его предшественник Бахыт Султанов возглавил Министерство торговли и интеграции, созданное по указу главы государства.
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