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Президент дал Кульгинову ряд поручений по улучшению инфраструктуры столицы

18.06.2019, 17:38 6319
Президент дал Кульгинову ряд поручений по улучшению инфраструктуры столицы
Нур-Султан. 18 июня. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял нового акима города Нур-Султана Алтая Кульгинова, который рассказал главе государства об основных показателях социально-экономического развития города и об исполнении ранее данных поручений, передает Kazakhstan Today со ссылкой на пресс-службу Акорды.
 
Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости придать новый импульс работам по обустройству столицы, указал на необходимость предметного изучения ситуации вокруг строительства ЛРТ и дал ряд поручений по дальнейшему улучшению инфраструктуры города.
 
 

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