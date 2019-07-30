Токаев поручил главе холдинга "Байтерек" активизировать деятельность по развитию МСБ

Нур-Султан. 29 июля. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял председателя правления АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек" Айдара Арифханова , передает Kazakhstan Today.

Арифханов проинформировал главу государства о деятельности холдинга за первое полугодие 2019 года и планах по его дальнейшему развитию.

"В частности, президенту подробно рассказали об участии холдинга "Байтерек" в финансировании государственных программ " Нурлы жол " и " Нурлы жер ". Касым-Жомарт Токаев также заслушал информацию о работе холдинга по строительству доступного жилья для социально уязвимых слоев населения, поддержке МСБ, развитию экспортного потенциала страны и экономики "простых вещей", реализации крупных проектов по линии Банка развития Казахстана", - сообщает пресс-служба Акорды.

Глава государства акцентировал внимание на важности качественной реализации жилищной программы " Бакытты отбасы ", которая должна стать одним из основных приоритетов холдинга. Кроме того, президент поручил активизировать деятельность холдинга по развитию МСБ.

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