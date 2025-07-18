Токаев поручил главе ВАП усилить контроль за расходованием государственных средств

Фото: Акорда

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Астана. 17 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент РК Касым-Жомарт Токаев принял председателя Высшей аудиторской палаты Алихана Смаилова и поручил продолжить поэтапное развитие системы государственного аудита, акцентируя внимание на ее эффективности и прозрачности, сообщила пресс-служба Акорды.





Президент отметил важность внедрения современных цифровых технологий, которые позволят усилить контроль за расходованием государственных средств. Также была подчеркнута необходимость сокращения нецелевых расходов и обеспечения максимальной отдачи от использования национальных ресурсов", - отметили в пресс-службе.





Касым-Жомарту Токаеву было доложено, что за I полугодие 2025 года проведено 12 государственных аудитов с охватом 20 трлн тенге - в 7,1 раза больше, чем за аналогичный период 2024 года.





Как сообщил Алихан Смаилов, аудиторские мероприятия были проведены в таких ключевых сферах, как среднее образование, лекарственное обеспечение, цифровое развитие, электроэнергетика и спорт высших достижений.





Правительству и объектам аудита направлено более 60 рекомендаций и 450 пунктов предписаний. Материалы по 20 фактам переданы в правоохранительные органы.





Президент был подробно проинформирован о законодательных инициативах, реализованных по предложению ВАП. Высшая аудиторская палата получила полномочия на проведение проверок внебюджетных фондов.





Во исполнение поручения главы государства переформатирована работа комиссии по мониторингу средств Нацфонда, что позволит повысить прозрачность и усилить контроль за их расходованием.





В числе других важных инициатив: усиление ответственности теплоснабжающих предприятий и их первых руководителей за срывы в подготовке к отопительному сезону, а также расширение госконтроля за розничными ценами на товарный газ для всех субъектов рынка.