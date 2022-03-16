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Токаев поручил министру культуры и спорта повысить эффективность подготовки к следующей Олимпиаде

15.03.2022, 17:09 16636
Токаев поручил министру культуры и спорта повысить эффективность подготовки к следующей Олимпиаде
Фото: Акорда
НУР-СУЛТАН. 15 МАРТА - Министр культуры и спорта Даурен Абаев проинформировал главу государства Касым-Жомарта Токаева о текущем состоянии сфер культуры, спорта, туризма, архивного дела и книгоиздания, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Министр отметил, что одним из ключевых направлений в работе ведомства является реализация поручений президента по подушевому финансированию спортивных секций и творческих кружков, активному развитию массового спорта", - сообщает Акорда.


По результатам отчета глава государства дал министру ряд поручений:

  • на должном уровне провести празднование 30-летия государственных символов Республики Казахстан;
  • повысить эффективность подготовки национального спортивного резерва к крупным международным стартам, включая предстоящие Олимпийские игры в Париже в 2024 году;
  • повысить конкурентоспособность и привлекательность для молодежи отечественной культуры;
  • выработать новые подходы к развитию сферы туризма на фоне ослабления карантинных ограничений как в Казахстане, так и за рубежом.

 

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Токаев: на планете разразился разрушительный геополитический шторм

16.03.2022, 13:54 86
НУР-СУЛТАН. 16 МАРТА - Президент РК Касым-Жомарт Токаев, выступая с Посланием народу Казахстана на совместном заседании палат парламента, высказался о геополитической ситуации и о построении Нового Казахстана, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Сегодня на планете разразился разрушительный геополитический шторм. Поэтому нам нужно твердо придерживаться стратегического курса, нацеленного на защиту суверенитета и территориальной целостности государства, обеспечение коренных интересов нашего народа. Вот самая главная задача. Мы должны сберечь наше главное достояние - независимость, упрочив основы национальной идентичности, сосредоточиться на трансформации страны. Это наш священный долг перед будущими поколениями", - сказал глава государства.

 
Токаев отметил, что сейчас не время возводить политические баррикады, по каждому поводу устраивать митинги, настаивать на сомнительных решениях, выдвигать безапелляционные требования, кидаться на исполняющих свой долг полицейских. 
 

Все это дискредитирует наш народ в глазах мирового сообщества. События трагического января уже нанесли серьезный урон репутации нашей страны. Это надо признать. Хаотичные политические реформы могут привести к ослаблению государства, тяжелейшим последствиям для его суверенитета и целостности. Примеров этому не мало в давней и недавней мировой истории, когда отдельные страны теряли огромную часть своей территории, впадали в пучину хаоса и анархии", - сказал президент.

 
Токаев отметил, что "курс на построение Нового Казахстана направлен на изменение парадигмы развития страны". 
 

Мы продумываем каждый шаг и твердо идем по намеченному пути. В Новом Казахстане мы должны неизменно следовать принципу "разные взгляды, но единая нация", - подчеркнул глава государства.

 
По его мнению, "высокая культура диалога и компромисса станет одним из главных факторов укрепления гражданской солидарности в нашей стране".
 

Мы будем решительно противостоять невежеству и архаике, радикализму и иждивенчеству, культу потребления и коррупции. Нам нужно преодолеть взаимное отчуждение и возродить в обществе веру в реальность перемен. Мы сделаем ставку на энергию, талант и трудолюбие людей. Создадим максимально благоприятные условия для самореализации каждого гражданина. Только так мы сможем умножить созидательный потенциал нашего народа. Только так мы сотворим собственную эпоху реформации, создав новую реальность во всех сферах жизни. Уверен, вместе мы преодолеем любые вызовы и сделаем наш Казахстан еще сильнее", - заключил президент. 

 

Правительство Казахстана проведет внеочередное заседание по посланию Токаева

16.03.2022, 13:54 381
Правительство Казахстана проведет внеочередное заседание по посланию Токаева
НУР-СУЛТАН. 16 МАРТА - Внеочередное заседание правительства, посвященное обсуждению сегодняшнего послания главы государства Касым-Жомарта Токаева пройдет 18 марта, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В послании народу Казахстана от 16 марта президент Токаев поставил ряд важнейших задач, механизмы исполнения которых станут главной темой внеочередного заседания правительства РК уже 18 марта", - сообщили сегодня в пресс-службе кабмина. 

 
Напомним, сегодня президент выступил с посланием народу Казахстана. Токаев поставил перед правительством ряд серьезных задач, среди которых пересмотр закона о СМИ, создание Конституционного суда, организация новой избирательной системы, создание новых областей, искоренение чрезмерной бюрократизации и другие. 
 

Токаев: на системном уровне нужно искоренить чрезмерную бюрократизацию

16.03.2022, 12:58 1496
Токаев: на системном уровне нужно искоренить чрезмерную бюрократизацию
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 16 МАРТА - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил искоренить чрезмерную бюрократизацию государственного аппарата, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В стремительно меняющихся условиях государственный аппарат должен оперативно реагировать на ситуацию, действовать предельно слаженно. Неспешность принятия решений, чиновничий формализм здесь уже недопустимы. Сейчас необходимо полностью мобилизоваться. Решения должны приниматься быстро, на основе реальных запросов бизнеса и граждан. Максимум в течение трех дней, а желательно в течение суток", - подчеркнул глава государства. 

 
Он отметил, что созданный при правительстве Оперативный штаб должен одновременно работать как ситуационный центр, который в режиме реального времени проводит анализ информации, а также разработку конкретных экстренных мер. 



На системном уровне нужно искоренить чрезмерную бюрократизацию, которая серьезно тормозит развитие страны. Ее масштабы настолько велики, что многие государственные органы видят в этом суть своего существования. В ближайшее время мной будет подписан указ о дебюрократизации деятельности государственного аппарата. Он станет отправной точкой кардинального пересмотра внутренних процедур в государственных органах, оптимизации нормотворческого и бюджетного процессов", - заявил глава государства.

 
Кроме того, по его словам, следует срочно приступить к разработке нового пакета структурных реформ в экономике и государственном управлении с учетом стратегии политической модернизации. 
 

Фундамент нового Казахстана должен базироваться на гармоничном сочетании политических и экономических реформ. Это обеспечит поступательный прогресс нашей страны и повышение уровня жизни граждан", - подчеркнул Токаев.

 

Три новые области появятся в Казахстане

16.03.2022, 12:03 4351
Три новые области появятся в Казахстане
Фото: Кадр с видео
НУР-СУЛТАН. 16 МАРТА - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил создать две новые области в стране: Абайскую и Улытаускую. А также разделить Алматинскую область на Жетысуйскую и Алматинскую, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Необходимо создать Улытаускую область на территории бывшей Жезказганской области. Жезказган снова станет областным центром. Создание независимого региона в этом регионе - важное решение не только в экономическом, но и в духовном плане", - сказал Токаев на совместном заседании палат парламента.

  
В настоящее время Жезказганский регион относится к Карагандинской области.
 
Также глава государства поручил создать Абайскую область с центром в Семее.

Кроме того, Алматинская область будет разделена на две - Жетысуйскую и Алматинскую. Центром Алматинской области станет Капшагай, Талдыкорган - центром Жетысуйской области.
 

Токаев предложил переименовать город Капшагай и сделать его центром Алматинской области

16.03.2022, 12:01 5296
Токаев предложил переименовать город Капшагай и сделать его центром Алматинской области
Фото: businessmir.kz
НУР-СУЛТАН. 16 МАРТА - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил переименовать город Капшагай в Кунаев и сделать его центром Алматинской области.

В ходе выступления с посланием к народу Казахстана, глава государства отметил, что имеется много проблем с агломерацией Алматинской оласти. 

В связи с этим, президент предложил разделить Алматинскую область на две части: Жетысуйскую область с центром в Талдыкоргане и Алматинскую область с центром в Капшагае.

Также президент предложил переименовать город Капшагай в Кунаев.

 
 

В Казахстане пересмотрят закон о СМИ

16.03.2022, 11:53 5811
В Казахстане пересмотрят закон о СМИ
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 16 МАРТА - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что закон о средствах массовой информации будет пересмотрен, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Cредства массовой информации должны быть конкурентоспособными и независимыми. Этот принцип сейчас особенно важен для любой цивилизованной страны", - сказал Токаев.

 
Глава государства выразил уверенность, что дальнейшие демократические преобразования невозможны без независимых ответственных средств массовой информации.
 

Поэтому необходимо пересмотреть закон о средствах массовой информации с учетом интересов государства, запросов общества и тенденций развития медиасферы", - отметил глава государства в своем послании.

 
Президент отметил, что СМИ могут и должны поднимать насущные проблемы. Но делать это нужно с большой гражданской ответственностью.
 

Работать не по заказам извне, способствуя поляризации нашего общества, и не за теневые гонорары, участвуя в скрытой борьбе политических кланов. Журналисты должны искренне переживать за свою страну и ее граждан. Недаром средства массовой информации называют четвертой властью. Именно поэтому вам следует распоряжаться своим влиянием на умы и сердца людей со всей осторожностью", - обратился Токаев к журналистам.

 
Также президент предложил учредить в стране Национальный курултай для рассмотрения общественных вопросов. В его состав войдут представители со всех регионов, бизнесмены, общественники, депутаты парламента, представители АНК. 
 
Кроме того, глава государства высказался о недопустимости нарушения закона о мирных собраниях. 
 
Закон, по словам президента, позволил активистам, в том числе оппозиционно настроенным общественникам, беспрепятственно проводить митинги и свободно выражать там свое мнение. 
 

Данная новация позволила укрепить ростки новой политической культуры, повысить взаимную ответственность и доверие в обществе", - сказал Токаев.

 
Вместе с тем, президент подчеркнул, что ряд провокационно настроенных активистов "считают возможным нарушать этот закон".
 

Больше послаблений не будет. За подобную "вольницу" наши граждане понесли слишком высокую цену", - добавил он.

 

В РК создадут Конституционный суд

16.03.2022, 11:48 6156
В РК создадут Конституционный суд
НУР-СУЛТАН. 16 МАРТА - Глава государства Касым-Жомарт Токаев предложил рассмотреть инициативу о создании Конституционного суда в Республике Казахстан, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Предлагаю создать в нашей стране Конституционный суд. Генеральному прокурору и уполномоченному по правам человека также следует предоставить возможность обращаться в Конституционный суд. Уверен, что эти инициативы станут важным шагом на пути построения справедливого и правового государства", - заявил президент в своем послании народу Казахстана в среду. 

 
Также, по словам Токаева, будет расширена категория дел, подлежащих рассмотрению судами присяжных.
 

Президент предложил новую избирательную систему

16.03.2022, 11:46 6596

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил новую избирательную систему.

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