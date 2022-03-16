Токаев поручил министру культуры и спорта повысить эффективность подготовки к следующей Олимпиаде

Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 16 МАРТА - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что закон о средствах массовой информации будет пересмотрен, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Cредства массовой информации должны быть конкурентоспособными и независимыми. Этот принцип сейчас особенно важен для любой цивилизованной страны", - сказал Токаев.
Глава государства выразил уверенность, что дальнейшие демократические преобразования невозможны без независимых ответственных средств массовой информации.
Поэтому необходимо пересмотреть закон о средствах массовой информации с учетом интересов государства, запросов общества и тенденций развития медиасферы", - отметил глава государства в своем послании.
Президент отметил, что СМИ могут и должны поднимать насущные проблемы. Но делать это нужно с большой гражданской ответственностью.
Работать не по заказам извне, способствуя поляризации нашего общества, и не за теневые гонорары, участвуя в скрытой борьбе политических кланов. Журналисты должны искренне переживать за свою страну и ее граждан. Недаром средства массовой информации называют четвертой властью. Именно поэтому вам следует распоряжаться своим влиянием на умы и сердца людей со всей осторожностью", - обратился Токаев к журналистам.
Также президент предложил учредить в стране Национальный курултай для рассмотрения общественных вопросов. В его состав войдут представители со всех регионов, бизнесмены, общественники, депутаты парламента, представители АНК.
Кроме того, глава государства высказался о недопустимости нарушения закона о мирных собраниях.
Закон, по словам президента, позволил активистам, в том числе оппозиционно настроенным общественникам, беспрепятственно проводить митинги и свободно выражать там свое мнение.
Данная новация позволила укрепить ростки новой политической культуры, повысить взаимную ответственность и доверие в обществе", - сказал Токаев.
Вместе с тем, президент подчеркнул, что ряд провокационно настроенных активистов "считают возможным нарушать этот закон".
Больше послаблений не будет. За подобную "вольницу" наши граждане понесли слишком высокую цену", - добавил он.