Нур-Султан. 15 июля. Kazakhstan Today - Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил наказать всех виновных в ЧП в Арыси, передает корреспондент Kazakhstan Today.

"Последствия инцидента очень тяжелые, об этом говорить даже не стоит. Сейчас мы все усилия направили на ликвидацию этих последствий. Грубо говоря, большую часть города разбомбили. Сейчас работает спецкомиссия по расследованию. По итогам работы комиссии администрации президента, Совету безопасности следует внести предложения по строгому наказанию всех виновных", - сказал Токаев на расширенном заседании правительства, отметив, что наказать нужно в том числе гражданских государственных служащих, которые безответственно давали разрешение на застройку в непосредственной близости от объектов повышенной опасности.

Глава государство поручил до 10 августа дать соответствующие предложения.

Все виновные должны понести строгую ответственность и должны быть наказаны", - заявил Токаев.

Кроме того, президент РК поручил до 20 августа Министерству обороны провести анализ по всем аналогичным объектам.

Вы относительно новый человек в системе министерства обороны, но несете полную ответственность за положение дел. Я как Верховный главнокомандующий выражаю неудовлетворенность положением дел в Министерстве обороны, поэтому объявляю вам строгий выговор", - сказал Токаев, обращаясь к министру обороны Ермекбаеву.





Напомним, 24 июня в Арыси произошел взрыв и пожар на территории хранилищ боеприпасов . Была срочно проведена эвакуация всех жителей города. Сейчас арысцы вернулись в свои дома, город восстанавливается. В результате происшествия погибли три человека: двое военнослужащих контрактной службы, а также мужчина, в машину которого попал снаряд.

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