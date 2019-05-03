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Токаев поручил обеспечить благоприятные условия для развития предпринимательства в Алматинской области

02.05.2019, 16:29 13042
Талдыкорган. 2 мая. Kazakhstan Today - В рамках рабочего визита в Алматинскую область президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетил Центр обслуживания предпринимателей в Талдыкоргане, передает Kazakhstan Today.
 
Главу государства проинформировали о ходе реализации региональных проектов НПП "Атамекен", а также ознакомили с алгоритмом оказания консультативной и методической помощи предпринимателям по принципу "одного окна". Отметив, что поддержка МСБ является важной задачей государственных органов, Касым-Жомарт Токаев поручил акимату области обеспечить благоприятные условия для развития субъектов предпринимательства, сообщает пресс-служба Акорды.
 
Президенту также предоставили информацию об итогах социально-экономического развития и реализации транспортно-логистического и туристического потенциала региона. Отдельное внимание было уделено проектам в рамках программы "Рухани жангыру", государственно-частного партнерства и поддержке социально уязвимых слоев населения.
 
Напомним, сегодня президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в Талдыкорган с рабочей поездкой. В областном центре он встретился с общественностью и отдельно остановился на проблеме аварийных и трехсменных школ. Президент поручил правительству и акимату области до 2021 года решить вопрос строительства школ
 

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