Нур-Султан. 10 февраля. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил освободить от занимаемых должностей ряд чиновников в Жамбылской области, передает Kazakhstan Today.

"В связи с событиями в Кордайском районе Жамбылской области, повлекшими человеческие жертвы, разрушение жилых домов и имущества граждан, президент РК К. Токаев поручил акиму Жамбылской области А. Мырзахметову освободить от занимаемых должностей заместителя акима области по социальным вопросам С. Курманбекову, акима Кордайского района Б. Байтоле за серьезные упущения в работе", - сообщила пресс-служба Акорды.

Кроме того, глава государства поручил министру внутренних дел РК Ерлану Тургумбаеву освободить от занимаемых должностей начальника департамента полиции Жамбылской области А. Оразалиева, начальника отдела полиции Кордайского района А. Айхимбекова.

Напомним: режим ЧС объявили в Кордайском районе Жамбылской области. 7 февраля в Кордайском районе Жамбылской области произошли массовые беспорядки. По предварительным данным, в результате хулиганских действий, сопряженных поджогами, было повреждено более 30 частных домов, 15 объектов торговли и 23 автомашины. В ходе происшествия несколько десятков участников получили телесные повреждения и огнестрельные ранения. 10 человек от полученных травм скончались.

Кровопролитие произошло по вине провокаторов при попустительстве сотрудников госорганов, они будут наказаны. Пострадавшие получат государственную поддержку. Мир и согласие - наше достояние, никто не вправе его подрывать!" - написал в Twitter президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

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