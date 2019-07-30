Токаев поручил пресечь деятельность браконьеров на озере в Восточном Казахстане

Нур-Султан. 29 июля. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правоохранительным органам пресечь деятельность организованной преступной группы на озере в Восточном Казахстане, передает Kazakhstan Today.

Дал поручение правоохранительным органам пресечь деятельность ОПГ на озере Маркаколь (ВКО), где браконьеры незаконно вылавливают рыбу ленок (ускуч) для добычи большого количества икры. Взято на контроль", - написал глава государства в своем аккаунте в Твиттере.

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