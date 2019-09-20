Нур-Султан. 19 сентября. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил рассмотреть вопрос о финансировании строительства моста на Бухтарминском водохранилище, передает Kazakhstan Today.
Газета Egemen Qazaqstan подняла проблему, волнующую более 20 тысяч жителей Курчумского района ВКО. Люди пользуются паромом, построенным 50 лет назад", - написал глава государства в Twitter.
В этой связи он поручил правительству и акимату области рассмотреть вопрос о финансировании строительства моста на Бухтарминском водохранилище.
Напомним, ранее Токаев дал поручение в кратчайшие сроки отремонтировать дороги к Алаколю и решить вопрос с турсервисом в ВКО.
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