Токаев поручил разработать нормативное регулирование новых форм занятости

Нур-Султан. 17 мая. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел совещание по вопросам занятости и труда и поставил первоочередные задачи в данной сфере, передает Kazakhstan Today.
Первое. Подготовка кадров в соответствии с потребностями рынка труда. Четвертая промышленная революция дает толчок появлению совершенно новых профессий. Сегодня знания устаревают достаточно быстро, поэтому глобальным трендом стала подготовка кадров с профессиональными компетенциями. Правительству необходимо обеспечить комплексное обновление образовательных программ по наиболее востребованным специальностям", - цитирует Токаева пресс-служба президента.
В этой связи в ближайшие три года необходимо укрепить материально-техническую базу и кадровый состав 180 колледжей и 20 вузов. При этом Токаев поручил правительству держать на постоянном контроле вопрос качества и востребованности высшего и профессионально-технического образования.
Второй важной задачей президент назвал создание качественных рабочих мест.
Сегодня большинство создаваемых в стране рабочих мест имеет краткосрочный характер. Такой подход не обеспечивает эффективную занятость населения, а лишь на некоторое время стабилизирует рынок труда. Поэтому мы должны, прежде всего, создавать постоянные рабочие места в испытывающих кадровый дефицит отраслях, таких как обрабатывающая промышленность, сельское хозяйство, туризм, сфера услуг, информационные технологии", - отметил глава государства.
В качестве третьей задачи Касым-Жомарт Токаев определил обеспечение новых форм занятости. По его словам, глобальные технологические тренды приводят к масштабной трансформации рынка труда.
Привычные характеристики рынка труда, такие как трудовой договор, профсоюзы, отпуск, больничный, уже не универсальны, как ранее. Увеличивается количество так называемых фрилансеров, аут-стафферов и других. В этой связи нам необходимо предусмотреть нормативное регулирование новых форм занятости", - сказал президент Казахстана.
Следующей задачей глава государства обозначил трудоустройство молодежи.
Показатель трудоустроенных по специальности выпускников вузов лишь немногим выше 50%. Необходимо повысить эффективность наших программ, таких как "Жасыл ел", "С дипломом в село", "Серпін", "Жастар - Ел тірегі", "Молодежная практика". Какие из них работают, какие не реализуются? Необходимо пересмотреть их. Этот вопрос нужно держать на постоянном контроле", - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.
Пятая задача - обеспечение инклюзивности политики занятости. Глава государства поручил правительству предусмотреть в госпрограмме "Енбек" конкретные механизмы трудоустройства людей с ограниченными возможностями.
На сегодня в Казахстане общая численность людей с ограниченными возможностями трудоспособного возраста составляет 410 тыс. человек. Из них половина не может работать в обычных условиях труда. 120 тыс. человек нуждаются в трудоустройстве", - отметил глава государства.
Касым-Жомарт Токаев шестой задачей определил повышение трудовой мобильности.
Необходим комплексный подход к решению данной проблемы, нужны такие инструменты, которые удобны не чиновникам, а людям. Поручаю правительству совместно с акимами выработать дополнительные действенные механизмы для повышения трудовой мобильности", - сказал президент Казахстана.
Седьмая задача, возложенная на правительство, - укрепление гендерного равноправия.
Мы должны последовательно защищать трудовые права женщин. Необходимо разработать комплекс мер по обеспечению участия женщин на всех уровнях государственного управления и в корпоративном секторе", - заключил глава государства.
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