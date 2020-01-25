Токаев поручил создать национальную платежную систему

Нур-Султан. 24 января. Kazakhstan Today - На расширенном заседании правительства Республики Казахстан глава государства Касым-Жомарт Токаев высказался о необходимости создания национальной платежной системы с привлечением участников финансового рынка на взаимовыгодных условиях, передает Kazakhstan Today.

"Глава государства считает, что в серьезной модернизации нуждается фискальная политика. Ее главная задача - обеспечение стабильности доходов бюджета и справедливого распределения национального дохода, улучшение структуры и качества экономического роста", - сообщила пресс-служба Акорды.

Освобождение от налогов микро- и малого бизнеса, чтобы дать импульс его развитию, оправданно. Но повсеместное освобождение от налогов может привести к серьезным негативным последствиям.

Объем условных потерь только в рамках свободных экономических зон составляет более 2 трлн тенге. Из бюджета в инфраструктуру 13 СЭЗ дополнительно вложено 340 млрд тенге. За этот период от СЭЗ получено только 170 млрд тенге налогов. Создано всего 18 тысяч постоянных рабочих мест. Практически все СЭЗ имеют проблемы с качественным заполнением, то есть плохо управляются. Поручаю правительству проанализировать весь спектр предоставляемых налоговых преференций на предмет их эффективности и целесообразности, - отметил президент.

По поручению Касым-Жомарта Токаева сокращены бюджетные расходы на имиджевые мероприятия. Оптимизировано 30 млрд тенге. Такая же работа по исключению непродуктивных расходов будет проведена и в квазигосударственном секторе.

Поручаю правительству доложить о результатах в срок до 1 мая текущего года. Следует определить расходы, которые можно безболезненно отложить. Предлагаю в качестве первой меры объявить долгосрочный мораторий на расходы по приобретению дорогостоящего транспорта и мебели, на проведение различных форумов, семинаров, конференций. Мероприятия в нашей стране должны приносить ярко выраженную практическую и идеологическую пользу", - сказал глава государства.

Для обеспечения безопасности внутреннего рынка президент поручил правительству разработать программу торговой политики до 2025 года, развивать национальную систему сертификации, вернуть доверие к национальным стандартам, а также подготовить и принять до конца текущего года закон "О техническом регулировании".

По мнению Главы государства, продолжается практика многократного удорожания проектов, есть проблемы в формировании сметной стоимости строительства.

До 49 % закупок в государственных органах и от 70 % до 90 % в закупках квазигосударственного сектора по-прежнему осуществляются из одного источника. Следует прекратить закуп неконкурентными способами, сведя до абсолютного минимума так называемые исключительные обстоятельства. К примеру, в 8 регионах созданы муниципальные автопарки при достаточном наличии частных перевозчиков. Правительство обязано навести порядок в сфере городских пассажирских перевозок. Это важный социальный вопрос. Срок исполнения - 2 месяца", - сообщил Касым-Жомарт Токаев.

Президент также подверг критике ситуацию в агропромышленном комплексе. Несмотря на то, что за последние 5 лет в АПК направлено свыше 2,4 трлн тенге, доля сельского хозяйства в ВВП страны не превышает 4,5 %. Глава государства указал, что не удалось раскрыть экспортный потенциал, сохраняются вопросы полноценной продовольственной обеспеченности страны. Министерство должно создавать все условия для переработки сырья внутри страны. Переработка и экспорт должны стать выгодными.

У нас есть пятилетняя программа развития АПК. В ней прописаны цели, задачи, конкретные производственные и экономические показатели отрасли. То есть с планами и приоритетами правительство определилось. В то же время меры поддержки, то есть субсидии, меняются каждый год! За последние 5 лет сумма составила более 2 трлн тенге, при этом субсидии менялись 47 раз. Я поручал правительству обеспечить стабильность мер господдержки, повысить их эффективность. Данное поручение пока не выполнено. Жду решений и конкретных предложений", - заявил Касым-Жомарт Токаев.

В 2019 году расходы на социальную поддержку составили 3,5 трлн тенге или 30 % от общего бюджета. Мерами социальной защиты охвачены почти 4 млн казахстанцев. По программам "Ба?ытты отбасы" и "7-20-25" получили займы около 20 тысяч казахстанских семей. В обозримом будущем, по мнению президента, именно жилищное строительство должно стать приоритетным направлением в работе правительства.

Что касается использования части пенсионных отчислений на приобретение жилья и иные нужды. Сделан первый шаг в решении этого важного вопроса. Наша цель - не раздать все накопления сейчас, оставив людей без достойной пенсии в старости. Нужно создать стимул для выведения зарплат из тени, чтобы люди начали требовать от работодателей платить пенсионные взносы. Правительство и Национальный банк начинают реализацию этой реформы. Постепенно следует расширять круг граждан, которым можно предоставить такую возможность, - обозначил цели президент.

Глава государства призвал правительство более тщательно прорабатывать все свои инициативы на предмет социальных и экономических рисков. Нередко решения госорганов вызывают критику граждан, а в отдельных случаях приводят к социальному напряжению. Сегодня в Казахстане возникла проблема с автомобилями, ввезенными из стран ЕАЭС.

Большинство ввезенных в страну таких автомобилей не ставится на учет. Таких транспортных средств десятки тысяч. Я даю поручение генеральной прокуратуре дать правовую оценку сложившейся ситуации. Для разрешения данной проблемы правительству в месячный срок, в разовом порядке, следует обеспечить временную регистрацию автомобилей, ввезенных по состоянию на 1 февраля 2020 года гражданами Казахстана из стран ЕАЭС для личного пользования. Регистрация на эти автомобили будет действовать до 1 марта 2021 года. При этом граждане должны уплатить регистрационный сбор и госпошлину. Временная регистрация должна осуществляться без права отчуждения и передачи в пользование и распоряжение другим лицам. До 1 марта 2021 года автовладельцы должны уплатить таможенные пошлины и утилизационный сбор с постановкой автомобиля на постоянный учет, либо вывезти его из страны, либо осуществить иное, не запрещенное законодательством действие, - сказал глава государства.

Токаев поручил правительству принять меры по ограничению дальнейшего ввоза и эксплуатации автомобилей с нарушением законодательства страны.

В завершение выступления президент отметил, что решил не объявлять сегодня публичных выговоров и предупреждений и дать возможность членам правительства и акимам исправить допущенные недостатки.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства