Токаев поручил увеличить финансирование программы "С дипломом - в село"

Петропавловск. 17 сентября. Kazakhstan Today - Президент Казахстан Касым-Жомарт Токаев в ходе визита в Северо-Казахстанскую область провел совещание по вопросам развития села и агропромышленного комплекса, в ходе которого обозначил приоритетные направления развития, передает Kazakhstan Today.

В своем выступлении глава государства отметил, что необходимо оказывать реальную поддержку селам и развивать современную инфраструктуру.

Для привлечения специалистов в сельскую местность реализуется программа "С дипломом - в село". И сельчанами, и акимами отмечается недостаточное ее финансирование. Поэтому мною принято решение довести объем ее финансирования с 2020 года до 20 млрд тенге в год", - цитирует Токаева пресс-служба Акорды в Twitter.

Также он обратил внимание на обеспечение сел качественным Интернетом и связью. Это создает условия для расширения сбыта продукции, диверсификации местной экономики, увеличения доходов и занятости сельского населения.

Еще один важный вопрос - доступность медицинских услуг. "Надо внедрить практику мобильных докторов, развить дистанционные медицинские услуги. На эти цели до 2022 года будет выделено 27 млрд тенге", - проинформировал глава государства.

Государство принимает системные меры по улучшению качества жизни на селе. При этом сельхозпредприятия, особенно крупные, не должны оставаться в стороне. Аграрии должны разделить социальную ответственность за улучшение качества жизни на селе, в том числе на принципах ГЧП", - подчеркнул Токаев.

Одним из проблемных вопросов в АПК президент назвал высокую стоимость кормов. "Правительству совместно с акимами нужно решить проблему дороговизны кормов. Это один из главных сдерживающих факторов для предпринимателей. Сегодня стоимость кормов составляет до трети расходов сельчан", - сказал он.

Также, по словам главы государства, необходимо активно развивать семейное фермерство, что широко распространено в мировой практике. "В госпрограмме предусмотрено льготное кредитование для домохозяйств. В текущем году профинансировано порядка 1300 семейных ферм и мелких фермерских хозяйств", - заключил президент.

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