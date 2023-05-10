Токаев посетил военный парад по случаю Дня Победы в Москве  

Визит главы государства начался с посещения исторических мест Ржевской области, где происходили крупные сражения в годы Великой Отечественной войны

Фото: Акорда

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Москва. 8 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Касым-Жомарт Токаев прибыл с двухдневным рабочим визитом в Россию.





Программа визита началась с посещения памятных мест Ржевского округа, на территории которого проходили крупнейшие сражения Великой Отечественной войны", - сообщает Акорда .





Президент возложил цветы к Мемориальному комплексу воинам-казахстанцам 100-й и 101-й отдельных стрелковых бригад и почтил память погибших минутой молчания.









Мемориал представляет собой гранитную стену длиной 27 метров и высотой около четырех с надписью "Вечная память воинам 100-й и 101-й стрелковых бригад от благодарных казахстанцев".





В правой части стены находится панно с картой Казахстана, на которой отмечены города Алматы и Актобе, где в 1941 году формировались стрелковые бригады, а также столица Астана. На мраморных плитах выгравированы имена 9312 воинов, призванных в эти бригады из Казахстана.





Акорда





Глава государства также возложил цветы к мемориалу воинам-кыргызам, почтив память погибших солдат минутой молчания.





Во время визита Токаев посетит братскую могилу в деревне Трубино, где похоронен его дядя Касым Болтаев. Участниками битвы подо Ржевом были около 22 000 солдат и офицеров, призванных из Казахстана.





9 мая по приглашению президента Российской Федерации Владимира Путина Касым-Жомарт Токаев примет участие в параде, посвященном 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Российская сторона пригласила на торжественное мероприятие лидеров стран СНГ.





Напомним, сегодня глава государства возложил цветы к монументу "Отан Ана" и почтил минутой молчания память воинов-казахстанцев, погибших в годы Великой Отечественной войны.





Дополнено 08.05.2023, 20.50





Президент возложил цветы к братской могиле на воинском захоронении в деревне Трубино Ржевского округа, сообщает Акорда









Глава государства почтил минутой молчания память героев Великой Отечественной войны, отдав дань уважения погибшим и пропавшим без вести в ходе кровопролитной битвы подо Ржевом.





На братской могиле возведена скульптура воина с автоматом. Рядом установлен камень с надписью: "Воинам-однополчанам 881 стрелковой дивизии и 331 ПАП РГК, павшим в боях в 1941-1945 годах за освобождение Ржева от немецко-фашистских захватчиков".





Акорда





Здесь покоятся останки более 2000 солдат, в списках захороненных Касым Болтаев - родной дядя президента Казахстана.