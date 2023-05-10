09.05.2023, 15:11 23576
Токаев посетил военный парад по случаю Дня Победы в Москве
Фото: telegram/Aqorda
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Москва. 9 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетил военный парад в ознаменование 78-летия Дня Победы на Красной площади в Москве, сообщает пресс-служба главы государства.
Также Касым-Жомарт Токаев принял участие в церемонии возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата.
Наряду с Касым-Жомартом Токаевым и президентом России Владимиром Путиным парад посетили президент Беларуси Александр Лукашенко, президент Кыргызстана Садыр Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, премьер-министр Армении Никол Пашинян.
Дополнено 09.05.2023, 19.10
В рамках рабочего визита в Россию президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обсудил с российским коллегой актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, информирует sputnik.kz.
В ходе встречи были обсуждены актуальные вопросы двустороннего сотрудничества. Подчеркнута необходимость дальнейшего развития партнерства по широкому спектру торгово-экономических и культурно-гуманитарных связей на основе взаимного уважения и в интересах народов двух стран", - цитирует inform.kz пресс-секретаря президента РК Руслана Желдибая.
Напомним, вчера Касым-Жомарт Токаев прибыл в Россию.
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09.05.2023, 09:10 32646
Токаев поздравил казахстанцев с Днем Победы
Фото: Depositphotos
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Астана. 9 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил соотечественников с Днем Победы, сообщает пресс-служба Акорды.
Сердечно поздравляю вас с Днем Победы! Этот праздник занимает особое место в истории нашей страны, олицетворяя собой непреклонную волю и героизм старших поколений, их самоотверженную борьбу за мир и свободу. В суровые годы войны наши соотечественники проявили исключительную отвагу и стойкость. Каждый второй солдат, ушедший на фронт из Казахстана, пожертвовал жизнью во имя нашего светлого будущего", - говорится в поздравлении.
Он также отметил, что неоценимый вклад в Победу внесли труженики тыла, которые в дни тяжелых испытаний своей трудовой доблестью продемонстрировали сплоченность и солидарность нашего народа.
Наш священный долг - чтить память фронтовиков, заботиться о ветеранах. Мы безмерно благодарны поколению победителей за мирное небо над головой. Их славный подвиг - пример для потомков. Идеалы свободы, справедливости, равенства, которые они отстояли неимоверной ценой, для нас всегда будут незыблемыми ориентирами в построении Справедливого Казахстана. Желаю нашим дорогим ветеранам и всем согражданам здоровья и благополучия! С Днем Победы!" - добавил глава государства.
Напомним, сегодня в Казахстане отмечают День Победы.
08.05.2023, 19:52 59896
Касым-Жомарт Токаев прибыл в Россию
Фото: Акорда
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Москва. 8 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Касым-Жомарт Токаев прибыл с двухдневным рабочим визитом в Россию.
Программа визита началась с посещения памятных мест Ржевского округа, на территории которого проходили крупнейшие сражения Великой Отечественной войны", - сообщает Акорда.
Президент возложил цветы к Мемориальному комплексу воинам-казахстанцам 100-й и 101-й отдельных стрелковых бригад и почтил память погибших минутой молчания.
Мемориал представляет собой гранитную стену длиной 27 метров и высотой около четырех с надписью "Вечная память воинам 100-й и 101-й стрелковых бригад от благодарных казахстанцев".
В правой части стены находится панно с картой Казахстана, на которой отмечены города Алматы и Актобе, где в 1941 году формировались стрелковые бригады, а также столица Астана. На мраморных плитах выгравированы имена 9312 воинов, призванных в эти бригады из Казахстана.
Глава государства также возложил цветы к мемориалу воинам-кыргызам, почтив память погибших солдат минутой молчания.
Во время визита Токаев посетит братскую могилу в деревне Трубино, где похоронен его дядя Касым Болтаев. Участниками битвы подо Ржевом были около 22 000 солдат и офицеров, призванных из Казахстана.
9 мая по приглашению президента Российской Федерации Владимира Путина Касым-Жомарт Токаев примет участие в параде, посвященном 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Российская сторона пригласила на торжественное мероприятие лидеров стран СНГ.
Напомним, сегодня глава государства возложил цветы к монументу "Отан Ана" и почтил минутой молчания память воинов-казахстанцев, погибших в годы Великой Отечественной войны.
Дополнено 08.05.2023, 20.50
Президент возложил цветы к братской могиле на воинском захоронении в деревне Трубино Ржевского округа, сообщает Акорда.
Глава государства почтил минутой молчания память героев Великой Отечественной войны, отдав дань уважения погибшим и пропавшим без вести в ходе кровопролитной битвы подо Ржевом.
На братской могиле возведена скульптура воина с автоматом. Рядом установлен камень с надписью: "Воинам-однополчанам 881 стрелковой дивизии и 331 ПАП РГК, павшим в боях в 1941-1945 годах за освобождение Ржева от немецко-фашистских захватчиков".
Здесь покоятся останки более 2000 солдат, в списках захороненных Касым Болтаев - родной дядя президента Казахстана.
08.05.2023, 16:59 66066
Токаев примет участие в параде Победы в Москве
Глава государства также посетит братскую могилу в деревне Трубино, где похоронен его дядя Касым Болтаев
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Москва. 8 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Касым-Жомарт Токаев 8-9 мая совершит рабочий визит в Россию, сообщает Акорда.
В Тверской области президент посетит Ржевский мемориал и почтит память воинов-казахов 100-й и 101-й стрелковых дивизий, погибших в одном из самых крупных сражений Великой Отечественной войны.
Глава государства также посетит братскую могилу в деревне Трубино, где похоронен его дядя Касым Болтаев. Участниками битвы подо Ржевом были около 22 000 солдат и офицеров, призванных из Казахстана.
9 мая по приглашению президента Российской Федерации Владимира Путина Касым-Жомарт Токаев примет участие в параде, посвященном 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Российская сторона пригласила на торжественное мероприятие лидеров стран СНГ.
Напомним, сегодня глава государства возложил цветы к монументу "Отан Ана" и почтил минутой молчания память воинов-казахстанцев, погибших в годы Великой Отечественной войны.
Также президент присвоил звание "Халық қаһарманы" двум ветеранам Великой Отечественной войны - Абдыгали Каймолдину и Ивану Галичу. Ветеранам также вручены знак особого отличия - "Золотая Звезда" и орден "Отан".
08.05.2023, 12:18 72831
Президент возложил цветы к монументу "Отан Ана"
Фото: Акорда
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Астана. 8 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Касым-Жомарт Токаев возложил цветы к монументу "Отан Ана" и почтил минутой молчания память воинов-казахстанцев, погибших в годы Великой Отечественной войны, сообщает Акорда.
После этого президентский оркестр исполнил государственный гимн, рота почетного караула прошла торжественным маршем перед участниками мероприятия.
В завершение церемонии Касым-Жомарт Токаев побеседовал с ветеранами. Президент поздравил их с Днем Победы и пожелал всем казахстанцам крепкого здоровья и благополучия.
Напомним, сегодня глава государства присвоил звание "Халық қаһарманы" двум ветеранам Великой Отечественной войны - Абдыгали Каймолдину и Ивану Галичу. Ветеранам также вручены знак особого отличия - "Золотая Звезда" и орден "Отан".
07.05.2023, 12:02 103546
Министр обороны поздравил военнослужащих с Днем защитника Отечества
Фото: Depositphotos
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Астана. 7 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Министр обороны Руслан Жаксылыков поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем защитника Отечества, сообщает пресс-служба МО РК.
Уважаемые солдаты и сержанты, офицеры и генералы! Дорогие ветераны! Примите от меня лично и от личного состава Министерства обороны искренние и сердечные поздравления по случаю празднования Дня защитника Отечества и 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне!" - говорится в поздравлении министра.
Руслан Жаксылыков подчеркнул, что лучшие традиции казахстанской армии являются закономерным продолжением героизма наших предков, отважно защищавших родную землю, а также беспримерных подвигов участников Великой Отечественной войны.
Свою боевую выучку и крепость духа военнослужащие Вооруженных сил успешно демонстрируют и в наши дни, надежно защищая Независимость Казахстана. Сегодня можно констатировать, что у нас сформированы и успешно развиваются современные Вооруженные силы, способные защитить мирный труд наших граждан. Законодательная база уже решила общие и кардинальные вопросы оборонной доктрины и концепции развития Вооруженных сил республики. Причем критериями в данном случае выступили как потенциальные возможности самого Казахстана, так и реальности окружающего мира", - сказал глава Минобороны.
Он добавил, что наряду с укреплением военного потенциала в качестве важнейшего приоритета обеспечения национальной безопасности определены средства действенной политической дипломатии, основанной на развитии двусторонних и многосторонних отношений, участии в системах коллективной безопасности.
Казахстан был и остается активным участником широкого международного сотрудничества. В этом направлении мы углубляем партнерство со многими развитыми странами, принимаем участие в операциях под эгидой ООН. Современная, хорошо оснащенная армия была, есть и в обозримом будущем останется важнейшим средством обеспечения безопасности и оплотом истинных патриотов нашей Родины", - сказал министр.
Он отметил символичность того, что праздники 7 и 9 мая отмечаются с разницей всего в один день, отражая преемственность защитников Отечества.
Великая Отечественная война оставила неизгладимый след в сознании человечества как одна из самых трагических страниц в истории человечества. Молодым защитникам Отечества есть чему учиться у воинов-фронтовиков. Их мужество, стойкость, отвага и по сей день являются истинным примером для воинов Казахстана. В этот славный день я поздравляю тех, кто посвятил себя ратному делу и хранит верность присяге. Со словами благодарности обращаюсь к тем, кто находится на боевом дежурстве, охраняет воздушное пространство Республики Казахстан", - говорится в тексте поздравления.
Руслан Жаксылыков добавил, что особой признательности заслуживают военнослужащие, участвующие в миротворческой деятельности.
Уверен, что личный состав Вооруженных сил будет и впредь отдавать свои силы, грамотно применять знания и умения для решения поставленных задач, всегда будет образцом в выполнении воинского долга, крепить и умножать боевые традиции воинов-казахстанцев старших поколений! Желаю всем военнослужащим, ветеранам войны и Вооруженных сил, гражданам страны крепкого здоровья, благополучия и мирного неба над головой", - сказал министр обороны.
Ранее глава государства поздравил казахстанцев с Днем защитника Отечества.
07.05.2023, 09:18 106831
Глава государства поздравил казахстанцев с Днем защитника Отечества
Фото: Акорда
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Астана. 7 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Поздравление президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с Днем защитника Отечества опубликовала пресс-служба Акорды.
Дорогие казахстанцы! От всей души поздравляю вас с Днем защитника Отечества! Этот праздник имеет особое значение не только для военнослужащих, но и всего нашего общества", - говорится в поздравлении.
Глава государства подчеркнул, что защита страны - священный долг каждого гражданина, яркое проявление подлинного патриотизма.
Постоянное повышение обороноспособности - одна из стратегических задач государства. Казахстанская армия должна быть готова в любой момент решительно встать на защиту Родины. Вооруженные Силы выступают надежным гарантом суверенитета и целостности страны, оплотом единства и уверенности народа в завтрашнем дне. В настоящее время военнослужащие продолжают славные традиции героических предков, охраняя спокойствие на нашей земле. Их благородная служба по обеспечению безопасности является вдохновляющим примером для подрастающего поколения", - говорится в поздравлении президента.
Касым-Жомарт Токаев выразил всем солдатам и офицерам благодарность за верность присяге и безупречное выполнение долга.
Пусть укрепляется мощь нашей доблестной армии и всегда будут незыблемыми устои нашего государства! Желаю военнослужащим, ветеранам и всем соотечественникам крепкого здоровья, благополучия и мирного неба над головой!" - сказал глава государства.
05.05.2023, 20:54 205856
Специальная рабочая группа КМГ провела встречу c предпринимателями Жанаозена
Ключевым вопросом обсуждения стала локализация производства ряда товарных позиций и услуг на территории Жанаозена
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Жанаозен. 5 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Жанаозене представители специальной рабочей группы во главе с заместителем председателя правления АО НК "КазМунайГаз" Даулетжаном Хасановым провели встречу с руководителями порядка 30 предприятий города, сообщает "Лада".
Ключевым вопросом обсуждения стала локализация производства ряда товарных позиций и услуг на территории Жанаозена.
В мероприятии приняли участие генеральный директор АО "Озенмунайгаз" Нурдаулет Килыбай, директор палаты предпринимателей "Атамекен" Жанаозена Акикат Шарапатдинов, представители местных исполнительных органов, а также депутаты маслихата.
Как отметил Хасанов, в ходе анализа было выявлено, что в закупочной деятельности компании "Озенмунайгаз" имеются позиции, которые в перспективе могли бы поставляться отечественными производителями.
Данная мера поспособствует решению проблем трудоустройства в регионе и развитию местного содержания", - подчеркнул руководитель рабочей группы.
Участниками совещания было принято решение создать специальную подгруппу, которая будет выявлять актуальные потребности и рассматривать соответствующие предложения. Стоит отметить, что на сегодня предпринимателями города уже инициируются проекты по локализации таких услуг, как ремонт задвижек, ремонт стеклопластиковых труб, аренда гидравлического ключа и очистка металлолома от радиации.
Специальная рабочая группа продолжит детальный анализ закупок АО "Озенмунайгаз" для выявления перспективных направлений для локализации. Следующая встреча по данному вопросу запланирована на 10 июня.
Ранее объявившим голодовку жителям Жанаозена были предложены различные варианты трудоустройства в рамках региональной программы "Жұмыс жасаймын". В акимате подчеркнули, что люди могли работать и одновременно ждать своей очереди по трудоустройству в нефтяную отрасль.
20 апреля в Жанаозене к работе приступила специальная группа в количестве 33 различных специалистов во главе с заместителем председателя правления национальной компании АО "НК "КазМунайГаз" Даулетжаном Хасановым для анализа деятельности нефтедобывающих предприятий города.
22 апреля стало известно, что должностные лица АО "Озенмунайгаз" и ТОО "БерАли Мангистау Company" подозреваются в хищениях средств в особо крупных размерах.
29 апреля стало известно, что Генеральная прокуратура Республики Казахстан изучит законность тендеров АО "Озенмунайгаз".
05.05.2023, 19:06 198241
В Алматы еще один ЖК попал в список не рекомендуемых для покупки недвижимости
Фото: акимат Алматы
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Алматы. 5 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе мониторинга интернет-ресурсов управление градостроительного контроля выявило объявление о продаже квартир в ЖК по адресу проспект Достык, 170/1, сообщает пресс-служба акимата города.
Горожан предостерегают от покупки недвижимости в жилом комплексе по этому адресу.
Сообщается, что строительство на этом участке с целевым назначением МЖД было начато собственником при наличии архитектурно-планировочного задания еще в 2005 году, после чего объект был заморожен на несколько лет.
Позднее участок был передан другому собственнику, который возвел рядом на этом же участке незаконные нестационарные торговые объекты. Управлением в отношении собственника подан иск на снос незаконных торговых павильонов. 2 мая 2023 года было вынесено решение о сносе торговых объектов. Ожидается вступление решения суда в законную силу.
Еще одно исковое заявление было подано на снос уже самого здания в Медеуский районный суд с заявлением об обеспечении иска в части наложения ареста на недвижимое имущество, запрет на производство СМР и запрет на выдачу разрешительной документации. Судебные разбирательства еще ведутся, назначена судебно-строительная экспертиза.
Настоятельно рекомендуем перед покупкой недвижимости проверять строящиеся ЖК на наличие полного пакета документов по номеру горячей линии управления градостроительного контроля +7 (727) 229-81-36", - добавили в ведомстве.
Ранее управление градостроительного контроля Алматы внесло в список не рекомендуемых для покупки жилья строящийся комплекс на улице Шашкина.
21 апреля список жилых комплексов, не рекомендуемых для покупки жилья, пополнился еще тремя ЖК.
Генеральный план Алматы до 2040 года единогласно утвердили на внеочередной ІI сессии маслихата города VIII созыва.
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