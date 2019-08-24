Токаев посетил завод по утилизации автомобилей в Караганде

Караганда. 23 августа. Kazakhstan Today - Президент РК Касым-Жомарт Токаев, прибывший с рабочей поездкой в Карагандинскую область, посетил ряд объектов специальной экономической зоны "Сарыарка", а также посетил новую поликлинику, передает Kazakhstan Today.

В частности, глава государства ознакомился с работой ТОО "Бёмер Арматура". Это не имеющее аналогов во всей Центральной Азии предприятие, изготавливающее шаровую запорную арматуру по немецким технологиям. Продукция данной марки востребована в нефтегазовом секторе и жилищно-коммунальном хозяйстве, сообщила пресс-служба президента.

Затем Токаев побывал на первом в Казахстане заводе по утилизации старых транспортных средств ТОО "Recycling Company". Президента особенно заинтересовала работа плавильного цеха и шредерной установки, которая позволяет перерабатывать до 50 тыс. автомобилей в год. Комплексный подход к сбору и утилизации машин позволит обновить автомобильный парк страны, улучшить экологическую ситуацию.

Между тем в оптово-распределительном центре "Альфарух" Касым-Жомарт Токаев осмотрел кросс-док, климатический склад и оптово-розничный центр. Президент отметил важность расширения транзитно-логистических возможностей данного объекта и необходимость использования карагандинского опыта в других регионах.

Здесь же состоялась презентация, посвященная ходу жилищного строительства в Караганде. На макетах были представлены новые архитектурные решения, которые изменят облик областного центра в ближайшей перспективе. Аким области Ерлан Кошанов доложил о строительстве жилья, социальных объектов, спортивных сооружений, которые сформируют новый центр Караганды.

По информации пресс-службы, Касым-Жомарт Токаев посетил и новую детскую поликлинику в Пришахтинске . Медицинское учреждение рассчитано на 300 посещений в смену. Глава государства осмотрел лечебные кабинеты, современное медицинское оборудование, провел беседу с врачами. Президенту также рассказали о готовности области к внедрению обязательного социального медицинского страхования (ОСМС).

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