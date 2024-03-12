10.03.2024, 10:36 60096
Токаев посетит с государственным визитом Азербайджан
Фото: Акорда
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Астана. 10 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев посетит с государственным визитом Азербайджанскую Республику 11-12 марта, сообщили в пресс-службе Акорды.
В рамках визита глава государства проведет переговоры с президентом Ильхамом Алиевым и примет участие в первом заседании казахско-азербайджанского Высшего межгосударственного совета", - говорится в сообщении.
В апреле прошлого года сообщалось, что главы двух государств утверждают положение о Высшем межгосударственном совете Республики Казахстан и Азербайджанской Республики.
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11.03.2024, 14:34 23596
Назначен вице-министр просвещения
На эту должность назначена Арай Уразова, занимавшая должность зампредседателя АО "НИТ"
Фото: Пресс-служба правительства РК
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Астана. 11 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Постановлением правительства Республики Казахстан Уразова Арай Асылбековна назначена вице-министром просвещения. Об этом сообщает пресс-служба правительства.
До 2021 года Арай Уразова занимала должность заместителя директора департамента цифровизации Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК.
С 2021 года по настоящее время занимала пост заместителя председателя правления АО "Национальные информационные технологии".
11.03.2024, 13:32 25491
Токаев прибыл с государственным визитом в Баку
Президент примет участие в первом заседании казахстанско-азербайджанского Высшего межгосударственного совета
Фото: Акорда
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Баку. 11 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев с государственным визитом прибыл в Азербайджан, сообщает пресс-служба президента.
В международном аэропорту имени Гейдара Алиева главу Казахстана встретили первый заместитель премьер-министра Азербайджана Ягуб Эюбов и заместитель министра иностранных дел Азербайджана Самир Шарифов.
Напомним, в рамках визита глава государства проведет переговоры с президентом Ильхамом Алиевым и примет участие в первом заседании казахстанско-азербайджанского Высшего межгосударственного совета.
Ранее Касым-Жомарт Токаев в интервью азербайджанскому информационному агентству АПА рассказал о перспективах развития казахстанско-азербайджанских отношений.
11.03.2024, 09:11 35376
Токаев поздравил казахстанцев с началом месяца Рамазан
Фото: Depositphotos
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Астана. 11 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с началом священного месяца Рамазан, сообщает пресс-служба Акорды.
Сердечно поздравляю вас с началом месяца Рамазан, имеющим особое значение для нашего народа. В дни священного поста Ораза в обществе на первый план выходят такие непреходящие ценности, как доброта и честность, милосердие и сострадание. Это время, когда ярко проявляются единство и солидарность мусульман", - заявил Касым-Жомарт Токаев.
Он подчеркнул, что месяц Рамазан призывает к духовному очищению, помощи нуждающимся, благотворительности, способствуя тем самым продвижению общечеловеческих идеалов.
Страна, в которой чтут свои религиозные и культурные традиции, царят мир и согласие, преодолеет любые вызовы. Уверен, что, сохраняя гармонию и взаимопонимание, наш народ будет неуклонно следовать по пути прогресса. Желаю всем крепкого здоровья, благополучия и успехов!" - добавил глава государства.
Напомним, в 2024 году священный месяц Рамазан продлится с 11 марта по 9 апреля.
09.03.2024, 12:48 91811
Токаев назначил завотделом по коммуникациям администрации президента
Им стал бывший замакима Алматы Арман Кырыкбаев
Фото: gov.kz
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Астана. 9 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Арман Кырыкбаев возглавил отдел по коммуникациям администрации президента Республики Казахстан.
Распоряжением главы государства Кырыкбаев Арман Оразбаевич назначен заведующим отделом по коммуникациям администрации президента Республики Казахстан", - сообщает Акорда.
Арман Кырыкбаев в период с 2019 по 2022 год был секретарем партии Nur Otan. С февраля 2022 года - заместитель акима Алматы.
08.03.2024, 09:10 126581
Президент поздравил казахстанок с Международным женским днем
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Астана. 8 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил жительниц страны с Международным женским днем, сообщает Акорда.
Этот светлый весенний праздник, олицетворяющий красоту и гармонию, дает возможность вновь выразить признательность и уважение прекрасной половине человечества. Вы играете неоценимую роль в развитии страны, успешно трудясь в самых разных сферах. Ваша неиссякаемая энергия и ответственное отношение к делу неизменно приносят свои плоды на любом поприще. Многие из вас беззаветно посвящают себя заботе о детях, воспитанию подрастающего поколения, многие превосходно совмещают эту благородную миссию с профессиональной карьерой и общественно полезной деятельностью", - заявил глава государства.
Он подчеркнул, что создание условий для полноценной самореализации, защита прав женщин, укрепление института семьи всегда будут ключевыми приоритетами государственной политики.
Уверен, созидательные усилия всех женщин нашей страны станут одним из важнейших факторов обновления системы ценностей нашего общества и построения cправедливого Казахстана. Пусть этот праздничный день наполнит ваши сердца теплом и радостью! Желаю вам счастья, добра и благополучия!" - добавил Касым-Жомарт Токаев.
Напомним, сегодня в Казахстане, странах бывшего СССР и во многих странах мира отмечают Международный женский день.
История возникновения Международного женского дня берет начало в 20-м веке. 28 февраля 1908 в Нью-Йорке состоялся митинг с участием около 15 тысяч женщин. Инициатором данного шествия стала социал-демократическая женская организация. Причина митинга - стремление женщин получить равные права с мужчинами (преимущественно трудовые), а также иметь возможность участвовать в выборах.
07.03.2024, 20:46 144491
В Минобороны РК опровергли информацию о закупке военной продукции для Украины
С 2022 года в Казахстане введен запрет на экспорт вооружения и военной техники
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Астана. 7 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Министерстве обороны прокомментировали слухи о том, что Казахстан якобы ведет переговоры с "Укрспецэкспортом" о закупках российской военной продукции для нужд ВСУ.
Сообщаем, что с 2022 года в Казахстане введен запрет на экспорт вооружения и военной техники. Подобные инсинуации направлены на дискредитацию Республики Казахстан. В этой связи просим граждан и средства массовой информации не реагировать на распространяемые слухи и доверять только официальным источникам информации", - говорится в сообщении МО РК.
07.03.2024, 18:54 148546
В Алматы повысят тариф на вывоз мусора
Сегодня горожане платят за мусор 553,04 тенге
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Алматы. 7 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Проект об утверждении тарифов для населения на сбор, транспортировку, сортировку и захоронение твердых бытовых отходов по городу Алматы находится на публичном обсуждении.
Сегодня горожане платят за мусор 553,04 тенге. Сюда входят процедуры по сбору мусора с контейнерных зон, транспортировка на предприятия, занимающиеся сортировкой, выделение ценных компонентов для повторного использования, доставка непригодных для переработки элементов, а также прием и складирование отходов на специализированных свалках.
В проекте документа отмечается, что в период с 2017 по 2023 год средняя цена на дизельное топливо выросла втрое, также подорожали запчасти. Плата за вывоз коммунальных отходов за этот же период оставалась неизменной.
Маслихат города принял решение о введении обновленных ставок для жителей Алматы по вопросам обращения с твердыми коммунальными отходами. После перерасчета тариф был повышен на 165,46 тенге и теперь составляет 718,5 тенге в месяц на одно домохозяйство.
07.03.2024, 18:19 133901
Глава государства поздравил женщин с наступающим праздником
Фото: Акорда
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Астана. 7 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял участие в торжественном мероприятии, посвященном Международному женскому дню, сообщает пресс-служба Акорды.
В своем выступлении глава государства поздравил женщин с наступающим праздником.
8 Марта - это праздник весны, символизирующий красоту, добро и тепло. Мы, мужчины, высоко ценим, уважаем и любим вас. Женщины у нас неизменно пользуются особым вниманием и признанием. Только то общество, в котором чтят женщин, можно назвать культурным и цивилизованным. Наш мудрый народ всегда почитал матерей и окружал заботой дочерей. Такое отношение испокон веков у нас в крови", - сказал Касым-Жомарт Токаев.
Глава государства выразил признательность всем женщинам, которые наравне с мужчинами трудятся во благо своей страны. Он также отметил, что государство продолжит оказывать им необходимую поддержку.
По моей инициативе женщинам были предоставлены специальные квоты в органах представительной ветви власти. Доля женщин в парламенте и маслихатах увеличилась, и работа в этом направлении будет продолжена. Представительницы прекрасного пола вносят значительную лепту в развитие нашей Родины. Немало женщин активно занимаются предпринимательской деятельностью. Многие из вас добились успехов в производстве, науке и спорте. Подавляющее большинство педагогов в Казахстане - женщины. Вы прививаете подрастающему поколению патриотизм, знания, трудолюбие, участвуете в укреплении здоровья нации. Ваш вклад в процветание Казахстана достоин самой высокой оценки", - подчеркнул президент.
Затем глава государства вручил призы победительницам конкурса "Ару-Ана" на лучший женский проект. На этот раз награды за реализацию социально значимых проектов в различных сферах и вклад в развитие гражданского общества вручались в шести номинациях.
Лауреаты конкурса лучших женских проектов "Ару-Ана":
- в номинации "Лучший проект по развитию сельских женщин" - Ельчибаева Бакытгуль Казезбаевна;
- в номинации "Лучший проект в сфере науки" - Шакуликова Гульзада Танирбергеновна;
- в номинации "Лучший проект в сфере развития гражданского самосознания" - Ахмеджанова Алия Серкболовна;
- в номинации "Лучший проект по популяризации национального культурного наследия" - Михалева Анастасия Анатольевна;
- в номинации "Лучший проект в сфере агробизнеса" - Аркашбаева Ботагоз Махамбеткалиевна;
- в номинации "Лучший проект в сфере креативной индустрии" - Едилбекова Мадина Едилбековна.
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В Казахстане имеют место случаи ДТП во дворах жилых домов. Жертвами безответственных водителей становятся жильцы, в том числе и дети, которые просто гуляют на придомовой территории. Считаете ли вы необходимым внести в ПДД изменения, предполагающие ограничение скорости до 5 км/ч во дворах домом?