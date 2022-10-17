Токаев поздравил аграриев с Днем хлеба

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Астана. 16 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане 16 октября празднуется День хлеба. По случаю завершения уборки урожая президент Касым-Жомарт Токаев направил письмо с пожеланиями и поздравлениями отечественным аграриям, - В Казахстане 16 октября празднуется День хлеба. По случаю завершения уборки урожая президент Касым-Жомарт Токаев направил письмо с пожеланиями и поздравлениями отечественным аграриям, сообщили в Министерстве сельского хозяйства Казахстана.





«Благодаря высокому профессионализму, самоотверженности и трудолюбию наших фермеров агропромышленный комплекс стал надежным гарантом продовольственной безопасности и главной движущей силой экономического развития. Мы создаем Справедливый Казахстан, где все граждане, независимо от места проживания, будут иметь равные возможности для всестороннего развития. Поэтому повышение благосостояния сельских жителей - наша главная задача. Желаю крепкого здоровья и процветания всем аграриям», - говорится в письме.





Праздничная дата учреждена в 2019 году постановлением правительства и призвана укрепить высокий статус зерновой продукции, а также всех причастных к производству хлеба: хлеборобов, мукомолов и пекарей.





Урожай зерновых превысил ранее установленный прогнозный уровень. К примеру, вместо планируемых 19,5 млн тонн зерновых в бункерном весе на сегодня намолочено больше 21,7 млн тонн зерна. Кроме того, пшеницы уже собрано свыше 16,3 млн тонн при прогнозируемых 14,1 млн тонн в бункерном весе.





В МСХ отметили, что сегодня у казахстанских фермеров есть возможность обеспечить зерном не только отечественный рынок, но и успешно продавать его за рубеж, где высоко ценятся качественные показатели нашей продукции.