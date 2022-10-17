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Токаев поздравил аграриев с Днем хлеба

16.10.2022, 09:25 18951
Токаев поздравил аграриев с Днем хлеба
Фото: Акорда
Астана. 16 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане 16 октября празднуется День хлеба. По случаю завершения уборки урожая президент Касым-Жомарт Токаев направил письмо с пожеланиями и поздравлениями отечественным аграриям, сообщили в Министерстве сельского хозяйства Казахстана.

«Благодаря высокому профессионализму, самоотверженности и трудолюбию наших фермеров агропромышленный комплекс стал надежным гарантом продовольственной безопасности и главной движущей силой экономического развития. Мы создаем Справедливый Казахстан, где все граждане, независимо от места проживания, будут иметь равные возможности для всестороннего развития. Поэтому повышение благосостояния сельских жителей - наша главная задача. Желаю крепкого здоровья и процветания всем аграриям», - говорится в письме.

Праздничная дата учреждена в 2019 году постановлением правительства и призвана укрепить высокий статус зерновой продукции, а также всех причастных к производству хлеба: хлеборобов, мукомолов и пекарей.

Урожай зерновых превысил ранее установленный прогнозный уровень. К примеру, вместо планируемых 19,5 млн тонн зерновых в бункерном весе на сегодня намолочено больше 21,7 млн тонн зерна. Кроме того, пшеницы уже собрано свыше 16,3 млн тонн при прогнозируемых 14,1 млн тонн в бункерном весе.

В МСХ отметили, что сегодня у казахстанских фермеров есть возможность обеспечить зерном не только отечественный рынок, но и успешно продавать его за рубеж, где высоко ценятся качественные показатели нашей продукции.
 

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Сельскохозяйственных животных будут маркировать светоотражающей краской в Казахстане во избежание аварий

17.10.2022, 15:42 576
Сельскохозяйственных животных будут маркировать светоотражающей краской в Казахстане во избежание аварий
Астана. 17 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Хозяев сельскохозяйственных животных обеспечат баллончиками со светоотражающей краской и такими же повязками, сообщили в Министерстве индустрии и инфраструктурного развития РК.
В ведомстве отметили, что на республиканских трассах имеется более 300 аварийно-опасных участков. Одной из главных причин аварийности является появление на проезжей части домашних животных.

В этой связи, в целях повышения безопасности дорожного движения на аварийно-опасных участках автомобильных дорогах республиканского значения проводятся дополнительные мероприятия. Хозяева домашних животных (живущие близ республиканских автодорог) будут оснащены светоотражающими лентами для повязки, а также светоотражающим аэрозолем. Также планируется увеличить количество шумовых полос на аварийно-опасных участках республиканских трасс. Будет установлено дополнительное количество стробоскопов и сетчатого ограждения. Кроме того, продолжится и разъяснительная работа", - сообщили в министерстве.

Вышеперечисленные меры планируется осуществить за счет средств, которые ежегодно выделяются на содержание республиканских трасс.
Ранее сообщалось, что в Туркестанской области в результате ДТП с участием лошадей пострадали два человека.
 

Алматы вышел на первое место по объему частных инвестиций - Досаев

17.10.2022, 14:33 2071
Алматы вышел на первое место по объему частных инвестиций - Досаев
Фото: Telegram/БОРТ№1
Алматы. 17 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Аким Алматы Ерболат Досаев отчитался перед президентом Касым-Жомартом Токаевым о предварительных итогах социально-экономического развития Алматы за девять месяцев текущего года, сообщает "БОРТ№1".
 

Краткосрочный экономический индикатор составил 105%, основным драйвером роста стала обрабатывающая промышленность. Объем инвестиций в основной капитал вырос на 22,1%. По объему частных инвестиций (22,4%) Алматы вышел на 1-е место среди регионов Казахстана. В городе восстановлена деловая активность, численность действующих субъектов малого и среднего бизнеса за отчетный период увеличилась на 37,2%", - доложил Досаев.

 
Он также рассказал главе государства о реализации программы развития города Алматы до 2025 года и среднесрочных перспективах до 2030 года, а также о ходе разработки нового генерального плана города до 2040 года с учетом утвержденных основных приоритетов развития.
 
Глава государства был проинформирован о работе по развитию инженерной инфраструктуры, мерах по снижению дефицита ученических мест, а также об исполнении его поручения по созданию единой системы видеомониторинга.
 
Президент дал поручения по дальнейшей диверсификации экономики и модернизации инфраструктуры города.
 

Правила прикрепления иностранцев к поликлиникам рассказали в Алматы

17.10.2022, 14:14 2076
Правила прикрепления иностранцев к поликлиникам рассказали в Алматы
Фото: pexels.com
Алматы. 17 октября. KAZAKHSTAN TODAY - На брифинге региональной службы коммуникаций рассказали, как иностранные граждане и трудовые мигранты из ЕАЭС могут прикрепиться к поликлинике в Алматы и получить медицинскую помощь.
 
Там напомнили, что в Казахстане 15 октября стартовала ежегодная кампания по свободному прикреплению к организациям первичной медико-санитарной помощи, которая продлится до 15 ноября.
 

На сегодняшний день первичную медико-санитарную помощь в Алматы оказывают 73 первичные медико-санитарные организации, из них 40 государственные, остальные - частные. Сегодня 6 новых поставщиков изъявили желание прикреплять и оказывать первичную медико-санитарную помощь", - сообщила директор Алматинского городского филиала Республиканского центра электронного здравоохранения Гульнара Искакова.

 
По ее словам, существует три возможности прикрепления: в рамках кампании прикрепления, по своему выбору и по причине переезда. Искакова рекомендует выбирать ту поликлинику, которая находится по месту постоянного проживания, чтобы при необходимости участковый врач смог оказать необходимую помощь и наблюдать пациента на дому.
 
Также она сообщила, что для иностранцев и трудовых мигрантов правила прикрепления к организациям, оказывающим первичную медико-санитарную помощь, изменились с 15 августа прошлого года. Теперь они должны иметь договор добровольного медицинского страхования (ДМС).
 

Если иностранный гражданин постоянно проживает на территории РК или имеет вид на жительство, он имеет право на получение помощи в рамках ОСМС и ГОБМП. На сегодняшний день к поликлиникам Алматы прикреплено больше 22 тысяч иностранных граждан. Среди них свыше 5 тысяч граждан Российской Федерации", - сообщила Искакова.

 
Прикрепившись к организации ПМСП в период кампании, горожане начнут получать медицинскую помощь в ней только с 1 января 2023 года. То есть до 31 декабря они продолжат обслуживаться в поликлинике, к которой были прикреплены ранее.
 

Сроки выплаты ежемесячного пособия по уходу за ребенком увеличат в Казахстане

17.10.2022, 13:08 4111
Сроки выплаты ежемесячного пособия по уходу за ребенком увеличат в Казахстане
Астана. 17 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Поправки в правила выплаты пособий по уходу за ребенком до полутора лет разработали в Минтруда.

Министерство труда и социальной защиты населения Казахстана разработало поправки в правила назначения и выплаты государственных пособий семьям, имеющим детей.

Документ опубликован на портале "Открытые НПА" и доступен для публичного обсуждения до 31 октября 2022 года.

Согласно документу, пособия по уходу за ребенком будут выплачиваться ежемесячно со дня рождения ребенка до достижения им полутора лет.

В случаях усыновления и назначения опеки над ребенком, оставшимся без попечения родителей, в возрасте до полутора лет - со дня вступления в законную силу решение суда об усыновлении ребенка или со дня принятия решения об установлении опеки (попечительства)", - говорится в поправках.

 
При назначении пособия по уходу в составе семьи учитываются рожденные живыми, усыновленные (удочеренные), а также взятые под опеку (попечительство) дети, сводные дети, если они не учтены в семье другого родителя.

При этом в составе семьи не учитываются дети, в отношении которых родители лишены родительских прав или ограничены в родительских правах", - подчеркивается в документе.


В случае обращения за назначением пособия по уходу после смерти ребенка, не достигшего возраста полутора лет, пособие по уходу назначается по месяц смерти включительно.

Пособие по уходу кандасам назначается со дня рождения ребенка, но не ранее даты установления статуса кандаса.

В настоящее время пособие по уходу за ребенком выплачивают до достижения им одного года.

Размер ежемесячного пособия:

  • на первого ребенка - 5,76 МРП (17 643 тенге);
  • на второго - 6,81 МРП (20 859 тенге);
  • на третьего - 7,85 МРП (24 044 тенге);
  • на четвертого и последующих - 8,9 МРП (27 261 тенге).

 

Токаев заслушал отчет о работе Комиссии по правам человека

17.10.2022, 12:56 4856
Токаев заслушал отчет о работе Комиссии по правам человека
Фото: Акорда
Астана. 17 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Председатель Комиссии по правам человека при президенте Республики Казахстан Игорь Рогов отчитался перед Касым-Жомартом Токаевым о работе комиссии.
 
Игорь Рогов рассказал о том, что на заседаниях комиссии была рассмотрена деятельность уполномоченных государственных органов в сфере защиты прав человека, также был обсужден вопрос предотвращения пыток в деятельности правоохранительных и специальных органов, сообщает Акорда.
 
Президент подчеркнул, что защита прав человека - это важнейшая составляющая часть государственной политики, человеческая жизнь, согласно Конституции Казахстана, является высшей ценностью.

Глава государства был проинформирован о работе Венецианской комиссии Совета Европы, членом которой от Казахстана и президентом ее подкомиссии по институту омбудсмена является Игорь Рогов. По словам президента, в процессе разработки недавних конституционных поправок были учтены рекомендации Венецианской комиссии, касающиеся повышения статуса омбудсмена. Это усиливает контроль за сферой соблюдения прав человека и мобилизует государство более оперативно реагировать на запросы населения", - проинформировали в пресс-службе президента.

 
Как сообщил глава комиссии, Венецианская комиссия положительно оценивает проводимые в нашей стране правовые и политические реформы.
 
В октябре Венецианская комиссия, мажилис парламента и Министерство юстиции планируют провести обсуждение проекта Конституционного закона «Об Уполномоченном по правам человека в Республике Казахстан».
 

МЧС: 40% территории Казахстана находится в сейсмоопасной зоне

17.10.2022, 09:44 7706
Калининград. 17 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Из-за многообразия природных и геологических условий территория Казахстана подвержена большинству стихийных бедствий. Одним из них них является землетрясение. На совместной коллегии министерств по чрезвычайным ситуациям Казахстана, Белоруссии, России была представлена программа "Цифровая сейсмология XXI века".

40% территории Казахстана находится в сейсмоопасной зоне и 30% расположено в зоне, подверженной техногенным угрозам. Это более 400 городов и населенных пунктов с постоянным количеством проживающих более 10 млн человек. 40% промышленного потенциала и практически 50% объектов экономики расположены на вышеуказанных площадях", - проинформировали в МЧС РК.

Для выработки системных мер по улучшению работы в сфере сейсмической безопасности в Казахстане в 2021 году разработана дорожная карта "Комплекс мер по повышению эффективности работы по обеспечению сейсмической безопасности" до 2023 года, сообщили в пресс-службе.
 
МЧС планирует провести глобальный перевод фундаментальных и прикладных работ на цифровые технологии. Они будут включать в себя цифровые проекты мониторинга и предупреждения всех видов угроз, работу с искусственным интеллектом в области сейсмологии. После чего институт станет международным хабом цифровых сейсмических технологий.
 

Таким образом, мы готовы приступить к созданию межведомственного кризисного центра с интеграцией и проактивным отключением критических объектов", - отметил начальник департамента предупреждения ЧС Рустембек Амрин.

 
По его словам, реализация прикладных цифровых проектов будет включать в себя:
 
  • цифровые безлюдные сейсмостанции мониторинга;
  • сбор и обработку цифровых сейсмоданных в дата-центре института;
  • цифровую систему раннего оповещения между регионами республики;
  • цифровое моделирование всех видов угроз;
  • создание межведомственного кризисного центра с проактивным отключением критических объектов.
 
Международный хаб цифровых сейсмических технологий будет включать в себя: создание дата-центра на основе накопленных сейсмических знаний ХХ века, переход от методик ХХ века к цифровым алгоритмам ХХІ века, разработку новых научных методов на основе цифровых сейсмоданных.

Как сообщалось ранее, глава МЧС РК предложил создать региональную систему раннего оповещения.
 

Токаев внес изменения в указ о военной доктрине Казахстана

15.10.2022, 17:53 25551
Астана. 15 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Касым-Жомарт Токаев внес изменения в свой указ "Об утверждении Военной доктрины Республики Казахстан", сообщается на сайте "Әділет".
 
Согласно изменениям, угрозами для Казахстана являются:
 
  • наращивание объемов оружия массового поражения в мире, а также создание оружия массового воздействия, построенного на новых физических принципах;
  • осуществление программно-технического воздействия (кибератак) на информационные системы военной организации государства, системы обеспечения жизнедеятельности страны с целью дестабилизации обстановки в государстве, снижения его военного и военно-экономического потенциалов.
 

В целях достижения военно-политических и военно-стратегических целей может осуществляться демонстрация военной силы для втягивания противостоящего государства или государств региона в "гонку вооружений", истощения их ресурсов и возможностей в вооруженном противоборстве", - подчеркивается в документе.

 
В нем также говорится, что до развязывания военного конфликта и в ходе вооруженной борьбы может осуществляться программно-техническое воздействие (кибератаки) на информационные системы военной организации государства, системы обеспечения жизнедеятельности страны с целью дестабилизации обстановки в государстве, снижения его военного и военно-экономического потенциалов. Также может проводиться усиленное воздействие в информационном пространстве с целью формирования негативного фона вокруг государства на мировой арене.
 
В связи с этим в новой доктрине говорится об увеличении боевого потенциала сухопутного, военно-воздушного и военно-морского компонента военной организации государства за счет создания необходимого комплекта войск (сил), вооружения, военной техники и запасов материальных средств на стратегических направлениях.
 
В ВС также будут созданы подразделения для противодействия информационно-психологическому и кибервоздействию.
 
С полным текстом документа можно ознакомиться здесь.
 

МВД Казахстана и Туркменистана подписали меморандум в сфере борьбы с преступностью

15.10.2022, 11:14 28166
МВД Казахстана и Туркменистана подписали меморандум в сфере борьбы с преступностью
Фото: Polisia.kz
Астана. 15 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Министры внутренних дел Казахстана и Туркменистана Марат Ахметжанов и Мухаммет Хыдыров провели встречу в рамках визита туркменской делегации в Казахстан. Это первый визит руководства МВД соседнего государства в нашу страну, сообщает Polisia.kz.
На встрече Марат Ахметжанов высоко оценил развитие казахстанско-туркменского сотрудничества в атмосфере взаимного доверия и дружбы.

Налажено сотрудничество между органами внутренних дел Казахстана и Туркменистана. Для этого у нас имеется достаточная правовая база. Обеспечивается взаимодействие в сфере розыскной работы. В этом году в Казахстане разыскано шесть преступников по запросу Туркменистана", - сказал глава ведомства.

В свою очередь Мухаммет Хыдыров отметил, что Туркменистан также намерен укреплять и развивать взаимодействие органов внутренних дел двух стран. В ходе встречи стороны подписали меморандум в сфере предупреждения, борьбы с преступностью и охраны правопорядка.
Кроме того, делегация МВД Туркменистана в ходе визита ознакомилась с новой системой аналитики казахстанской полиции, которая позволяет предупреждать преступность и вести точечную профилактику по наиболее уязвимым направлениям. В центре оперативного управления столичного департамента полиции гостям продемонстрирована работа приложения "102" и "тревожной кнопки".
 

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