06.04.2025, 09:05 60771
Токаев поздравил боксера Алимханулы с защитой титулов
Фото: t.me/ruslanzheldibay
Рассказать друзьям
Астана. 6 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Глава государства поздравил боксера Жанибека Алимханулы с успешной защитой поясов чемпиона по версиям WBO и IBF в среднем весе. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Руслан Желдибай.
Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что все соотечественники испытывают чувство гордости за спортсмена, который на родной земле достойно защитил честь страны, продемонстрировав стойкость и высокий уровень мастерства.
Президент пожелал Жанибеку новых ярких побед.
Напомним, в главном бою вечера бокса в Астане казахстанский боксер Жанибек Алимханулы (16-0, 11 КО) сразился с французом Анауэлем Нгамиссенге (14-0, 9 КО).
Уже в первом раунде Алимханулы отправил своего соперника в нокдаун, а в пятом раунде оформил победу нокаутом, сообщает Sports.kz.
Для Алимханулы эта победа стала семнадцатой в профессиональной карьере, а Нгамиссенге потерпел первое поражение на профи-ринге. Алимханулы поднялся в рейтинге BoxRec в среднем весе с третьего места на первое. В этом бою Жанибек успешно защитил титулы чемпиона мира в среднем весе по версиям WBO и IBF.
новости по теме
07.04.2025, 15:03 2441
Глава государства назначил послов РК в Польше и Индии
Фото: Акорда
Рассказать друзьям
Астана. 7 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил чрезвычайных и полномочных послов Республики Казахстан в Польше и Индии.
Жалгасбаев Нурлан Адельевич назначен чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Республике Польша, он освобожден от должностей чрезвычайного и полномочного посла Республики Казахстан в Республике Индия, чрезвычайного и полномочного посла Республики Казахстан в Демократической Социалистической Республике Шри-Ланка, в Народной Республике Бангладеш, в Федеративной Демократической Республике Непал, в Королевстве Бутан, в Мальдивской Республике по совместительству", - сообщили в Акорде.
Ранее занимавший пост посла РК в Польше Алим Кирабаев освобожден от должности.
Кроме того, Токаев назначил нового чрезвычайного и полномочного посла РК в Индии. Им стал экс-министр юстиции РК Азамат Ескараев.
Напомним, Ескараев занимал пост министра юстиции РК до января 2025 года.
07.04.2025, 10:56 13026
Казахстан получит 3,7 млрд кубометров воды по реке Сырдарья в поливной период
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 7 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В поливной период 2025 года Казахстан получит по реке Сырдарья около 3,7 млрд кубометров воды. Об этом министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов договорился с коллегами из Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана в ходе 89-го заседания Межгосударственной координационной водохозяйственной комиссии Центральной Азии.
Как сообщили в пресс-службе Министерства водных ресурсов, по межгосударственному каналу "Достык" в поливной период Казахстан получит 909 млн кубометров воды. В Северное Аральское море планируют направить 975 млн кубометров воды.
Сейчас мы заняты тем, чтобы направлять паводковую воду в озера и реки и собирать ее в водохранилищах. Но когда речь идет о южных областях, важна водная дипломатия. Сани надо готовить летом, или, наоборот, для летнего поливного периода этого года мы ведем переговоры с прошлого года. Вода, поступающая в Казахстан по реке Сырдарья, будет собрана в Шардаринском водохранилище и использована для обеспечения аграриев южных областей. В прошлом году за счет эффективного распределения воды, внедрения водосберегающих технологий и (благодаря. - Прим. ред.) своевременным переговорам с соседними странами нам удалось удовлетворить нужды крестьянских хозяйств в поливной воде. Добиться этого мы намерены и в текущем году", - отметил министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов.
Напомним, что с октября прошлого года по 1 апреля этого года Узбекистан направил Казахстану 12,6 млрд кубометров воды. Это на 1,7 млрд кубометров больше, чем планировалось ранее.
07.04.2025, 10:40 14221
На водохранилищах в трех регионах Казахстана пик половодья пройден - Минводных ресурсов
Фото: Минводных ресурсов
Рассказать друзьям
Астана. 7 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - На водохранилищах Актюбинской, Костанайской и Западно-Казахстанской областей пик половодья пройден. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства водных ресурсов и ирригации.
По данным ведомства, производится сброс воды из крупных водохранилищ северных, восточных и центральных областей страны для приема и безопасного пропуска паводковых вод.
По состоянию на 7 апреля в Акмолинской области из Астанинского водохранилища сбрасывается 260 кубометров воды в секунду, из Селетинского водохранилища - 151,74 кубометра в секунду, из Чаглинского водохранилища - 20 кубометров в секунду.
В Восточно-Казахстанской области из Усть-Каменогорского водохранилища сбрасывается 450 кубометров воды в секунду, из Бухтарминского водохранилища - 561 кубометр в секунду.
Из Шульбинского водохранилища в области Абай сбрасывается 750 кубометров воды в секунду.
В Карагандинской области из Интумакского водохранилища сбрасывается 8 кубометров воды в секунду, из Самаркандского водохранилища - 2 кубометра в секунду.
Из Кенгирского водохранилища в области Улытау сбрасывается 284,2 кубометра воды в секунду.
В Северо-Казахстанской области из Сергеевского водохранилища сбрасывается 1202,4 кубометра воды в секунду, из Петропавловского водохранилища - 781 кубометр воды в секунду.
06.04.2025, 20:13 39616
В Акмолинской области спасатели устраняют угрозу перелива воды через плотину
Фото: МЧС
Рассказать друзьям
Кокшетау. 6 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - На плотине Макинка вблизи одноименного села района имени Биржан Сал Акмолинской области создалась угроза перелива через тело плотины из-за активного таяния снега в лесах Бурабайского района и района имени Биржан Сал. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РК.
На месте работают силы и средства ДЧС Акмолинской области и города Астаны. В частности, задействованы 2 пожарно-насосной станции повышенной производительности. Ситуация находится на контроле МЧС", - проинформировали в ведомстве.
06.04.2025, 15:09 48421
В МЧС рассказали о паводковой ситуации в Акмолинской области
Фото: ДЧС Акмолинской области
Рассказать друзьям
Кокшетау. 6 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В целях стабилизации ситуации вдоль рек Кайракты и Боксу были проведены контролируемые взрывные работы для снятия ледяных заторов. В населенных пунктах также проведены мероприятия по укреплению береговой линии с использованием инертных материалов и мешкотары, а также организован отвод талых вод. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РК.
По данным ведомства, на данный момент в Буландынском районе пик паводка идет на снижение. Силы гражданской защиты продолжают работать в круглосуточном режиме для минимизации последствий паводков и обеспечения безопасности населения.
В селе Иванковка зафиксировано подтопление 4 частных жилых домов. В селе Капитоновка в результате повышения уровня воды в реке Боксук в ночное время были эвакуированы 41 человек, из них 11 детей. В селе Новобратское эвакуированы 70 человек, в том числе 11 детей. Все эвакуированные размещены у своих родственников. Кроме того, спасено 757 голов скота и 471 птица", - проинформировали в министерстве.
В ликвидации последствий паводков задействованы около 300 человек личного состава и 156 единиц специальной техники.
05.04.2025, 19:21 86576
Геологам Казахстана впервые вручили профессиональную госнаграду
Учреждено новое почетное звание "Заслуженный геолог Казахстана" как высокая оценка труда представителей отрасли
Рассказать друзьям
Астана. 5 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - От имени президента Касым-Жомарта Токаева в преддверии профессионального праздника - Дня геолога премьер-министр Олжас Бектенов вручил государственные награды специалистам геологической отрасли, сообщили в пресс-службе правительства.
В текущем году День геолога отмечается в рамках Года рабочих профессий. По поручению главы государства учреждено новое почетное звание "Заслуженный геолог Казахстана" как высокая оценка труда представителей отрасли.
В этом году впервые в истории нашей страны введена государственная награда для геологов. Это высокая оценка главой государства вашего вклада в экономическое развитие страны. Особые слова благодарности - ветеранам отрасли, которые передают новому поколению специалистов бесценные знания, опыт и лучшие традиции профессии", - поздравил Олжас Бектенов.
На 2024 год степень геологической изученности территории Казахстана превышает 2 млн кв. км, что составляет порядка 74% от общей площади. За счет государственных геологоразведочных работ по итогам прошлого года выявлено 38 новых перспективных месторождений. В текущем году открыт участок Куйректыколь в Карагандинской области с запасами редкоземельных металлов свыше 800 тысяч тонн, в то время как прогнозные ресурсы, в том числе церия и лантаноидов, оцениваются в более чем 935 тысяч тонн.
Олжас Бектенов подчеркнул, что сегодня главой государства перед геологическим сообществом поставлены важные задачи по углубленному изучению углеводородного потенциала. В Казахстане выделено 15 осадочных бассейнов, самым крупным из которых считается Прикаспийский, на который приходится около 80% ресурсной базы страны. Освоение малоизученных бассейнов открывает значительные перспективы для наращивания ресурсной базы и привлечения инвестиций.
Внимание уделено подготовке высококвалифицированных кадров для отрасли. Вузы интегрируют образовательные программы с производством, студенты проходят практику на объектах государственного геологического изучения недр. В результате принимаемых мер поддержки за последние 2 года количество выпускников выросло более чем в 2 раза.
По поручению главы государства с этого года будет увеличено государственное финансирование геологических работ.
Указом президента Республики Казахстан за значительный вклад в развитие геологической отрасли страны награждены:
почетным званием "Қазақстанның еңбек сіңірген геологы":
Битимбаев Марат - главный научный сотрудник ТОО "Институт геологических наук имени К. Сатпаева", город Алматы;
Дәукей Серікбек - академик Национальной академии наук РК, город Алматы;
орденом "Құрмет":
Абилхасимов Хаирлы - главный научный сотрудник ТОО "Институт геологических наук имени К. Сатпаева", город Алматы;
Батыров Абулкасым - ветеран труда, город Уральск;
Бижанов Аширали - ветеран труда, город Алматы;
Жуков Николай - главный научный сотрудник лаборатории черных и цветных металлов ТОО "Институт геологических наук имени К. Сатпаева", город Алматы;
Кукеева Рахат - ведущий геолог ТОО "Бакырчикское горнодобывающее предприятие", область Абай;
Матишев Талгат - заместитель главного геолога геологического управления ТОО "Корпорация "Казахмыс", город Караганда;
Мусиева Бакытгуль - ведущий геолог ТОО "Geotek", город Караганда;
Николаенко Александр - главный геолог шахты имени Т. Кузембаева AO "Qarmet", город Караганда;
Руснак Валерий - ветеран труда, Туркестанская область;
орденом "Еңбек Даңқы" ІІІ степени:
Светличный Андрей - главный геофизик ТОО "Professional geo solutions Kazakhstan", город Алматы;
медалью "Ерен еңбегі үшін":
Байсалова Акмарал - ассоциированный профессор Института геологии и нефтегазового дела имени К. Турысова НАО "Казахский национальный исследовательский технический университет имени К. Сатпаева", город Алматы;
Исмаилова Гулшат - начальник отдела департамента геологии и разведки АО "Мангистаумунайгаз", Мангистауская область;
Комарова Наталья - геолог ТОО "Центргеолсъемка", город Караганда;
Курабаев Ергали - буровой мастер ТОО "Ақпан", город Актобе;
Минаева Назигуль - директор КГКП "Геологоразведочный колледж", город Семей;
Нигматова Саида - заведующая лабораторией геологии мезозоя и кайнозоя ТОО "Институт геологических наук имени К. Сатпаева", город Алматы.
Напомним, Токаев предложил создать исследовательский центр по редкоземельным металлам.
04.04.2025, 09:55 148721
В полиции напомнили о необходимости зарегистрировать мопеды
Рассказать друзьям
Алматы. 4 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - До завершения кампании по регистрации мопедов остается один день. С 5 апреля 2025 года мопеды официально приравниваются к механическим транспортным средствам, и эксплуатация незарегистрированных мопедов, езда на них без водительских прав будет запрещена. Об этом сообщили в пресс-службе департамента полиции Алматы.
С 5 апреля незарегистрированные мопеды будут водворяться на штрафную стоянку, а их владельцы понесут ответственность в соответствии с административным законодательством Республики Казахстан. Призываем всех, кто еще не успел пройти регистрацию, не откладывать на последний момент", - отметили в полиции.
По данным ДП, общее количество зарегистрированных мопедов в Алматы составляет 8539.
Напомним, водителей мопедов за нарушения правил будут штрафовать так же, как и водителей автомобилей.
В частности, их будут наказывать за:
- вождение в нетрезвом виде;
- управление без прав или после лишения;
- превышение скорости;
- опасные маневры и выезд на встречную полосу;
- проезд на красный свет;
- непредоставление преимущества пешеходам;
- нарушение знаков, разметки и проезда перекрестков;
- установка незаконных световых и звуковых сигналов;
- создание аварийных ситуаций.
Все нарушения будут фиксироваться автоматическими камерами, поэтому избежать наказания не получится. Призываем всех водителей мопедов быть сознательными, соблюдать правила и уважать других участников движения", - добавили в полиции.
04.04.2025, 09:25 147241
Механизм "окрашивания денег" внедряют в подверженных коррупции сферах
Коррупции наиболее подвержены сферы образования, здравоохранения, сельского хозяйства, социального обеспечения и строительства
Рассказать друзьям
Астана. 4 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Антикоррупционная служба реализует проект по "окрашиванию денег". На совещании под председательством премьер-министра Олжаса Бектенова обсудили реализацию пилотных проектов по использованию цифрового тенге в целях контроля за расходованием бюджетных средств, сообщили в пресс-службе Антикора.
Анализ показал, что коррупции наиболее подвержены сферы образования, здравоохранения, сельского хозяйства, социального обеспечения и строительства. Основные риски связаны с хищением бюджетных средств через "мертвые души", фиктивные работы и мнимые сделки. Для устранения данных рисков с февраля 2024 года по поручению главы государства Агентство совместно с Национальным банком и правительством приступило к реализации проекта "окрашивание денег" с использованием цифрового тенге", - уточнили в Антикоре.
На основе проведенного анализа были выявлены ключевые отрасли, наиболее подверженные коррупционным рискам: строительство автомобильных и железных дорог, а также закуп сельскохозяйственной техники и животных.
Для обеспечения прозрачности при Нацбанке была создана цифровая платформа, интегрированная с базой данных Министерства сельского хозяйства по идентификации сельскохозяйственных животных. В Акмолинской области апробированы проекты по выдаче микрокредитов на покупку сельхозживотных и субсидирование затрат на технику в рамках программы "Ауыл аманаты". В текущем году проекты продолжаются в сфере строительства железных и автомобильных дорог", - проинформировали в ведомстве.
По данным Антикора, 164 млрд "окрашенных" тенге перечислены в рамках строительства железной дороги Достык - Мойынты в Карагандинской области, 100 млн цифровых тенге - на ремонт автодороги Мукур - Кульсары в Атырауской области.
Асхат Жумагали отметил, что механизм "окрашивания денег" позволяет:
- маркировать бюджетные средства, закрепляя их за конкретными целями;
- исключить фиктивные сделки и возможность обналичить или перевести деньги третьим лицам;
- отслеживать весь цикл движения средств - от выделения бюджета вплоть до последнего получателя-подрядчика (в режиме реального времени видеть, куда и как расходуются деньги);
- благодаря уникальному коду, видеть всю историю транзакций и назначение платежей.
Что касается цифрового тенге как основной темы обсуждения, я поддерживаю все ваши начинания. Нужно обратить обязательное внимание на то, чтобы внедрение цифрового тенге помогало в реинжиниринге процессов по финансированию с учетом новых реалий. Необходимо расширять пилотирование цифрового тенге", - подчеркнул премьер.
Он отметил, что важно обеспечить полную автоматизацию всех бюджетных процессов, начиная с планирования, заканчивая приемкой объектов в эксплуатацию.
В дальнейшем планируется расширение механизма на другие сферы экономики, что обеспечит эффективный контроль и минимизацию коррупционных рисков на всех этапах бюджетного процесса. Для полноценной реализации механизма необходимо обеспечить комплексную интеграцию информационных систем. Это позволит оцифровать весь цикл взаимодействия участников проектов, создать единый прозрачный контур управления бюджетными средствами и исключить коррупционные риски на всех этапах - от планирования до окончательного освоения", - сообщили в Антикоре.
По итогам совещания госорганами будут проработаны поправки в законодательство, регулирующие применение новых цифровых инструментов, а также разработку методологии программирования электронных денег.
ИНТЕРНЕТ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
KAZAKHSTAN TODAY LIVE
Читаемое
07.04.2025, 08:40Дожди ожидаются на большей территории Казахстана 07.04.2025, 10:4013656На водохранилищах в трех регионах Казахстана пик половодья пройден - Минводных ресурсов 07.04.2025, 11:3413076Когда завершится отопительный сезон в Алматы 07.04.2025, 10:5612526Казахстан получит 3,7 млрд кубометров воды по реке Сырдарья в поливной период 07.04.2025, 10:0411356В Экибастузе осудили начальника управления по чрезвычайным ситуациям 03.04.2025, 19:56167096Президент Казахстана поблагодарил главу ЕБРР 03.04.2025, 19:45164661В Казахстане в два раза увеличили штрафы для коллекторских агентств 03.04.2025, 12:29160806Более миллиарда кубометров воды направили в один из районов Туркестанской области 02.04.2025, 21:20157871Открылся Казахстанско-Российский центр передовых технологий в агропромышленном комплексе 04.04.2025, 19:29155896В Астане строительная компания сбрасывала мусор близ вокзала 13.03.2025, 19:43413651В Улытауской области в 11 населенных пунктах сохраняется угроза подтопления 13.03.2025, 18:59392591В Астане усилят контроль за грузовиками 13.03.2025, 14:21380016Персональный менеджер - новый сервис запущен в спецЦОНах Казахстана 13.03.2025, 17:42378711В Алматы сносят ряд незаконных коммерческих точек 14.03.2025, 12:58367611Телефонные атаки на журналистов прокомментировали в "Әділ сөз"
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
Сайгаки - уникальные животные, которые являются настоящим символом казахской степи. Еще осенью 2023 года сайгу включили в перечень животных, подлежащих регулированию. Позже выяснилось, что отлов оказался сложным. И Минэкологии объявило, что антилоп будут отстреливать. В феврале прошлого года отстрел сайгаков был временно приостановлен. Считаете ли вы необходимым возобновление отстрела уникальных животных?