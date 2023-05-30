29.05.2023, 17:35 28336
Токаев пригласил Эрдогана принять участие в саммите Организации тюркских государств
Касым-Жомарт Токаев поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с победой на президентских выборах
Фото: Акорда
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Астана. 29 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев пригласил Реджепа Тайипа Эрдогана принять участие в 10-м, юбилейном саммите Организации тюркских государств, который состоится осенью этого года в духовной столице тюркского мира - Туркестане, сообщает пресс-служба Акорды.
Также в ходе беседы Касым-Жомарт Токаев поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с победой на президентских выборах.
Как отметил глава государства, убедительная победа на выборах, состоявшихся в год 100-летия Турецкой Республики, достигнута благодаря большому вкладу турецкого лидера в развитие страны и его высокому авторитету в обществе.
Президент Казахстана подтвердил готовность к дальнейшему укреплению расширенного стратегического партнерства с Турцией, особо отметив уходящую вглубь веков общность истории и культуры двух братских государств.
Ранее Токаев провел телефонный разговор с президентом Узбекистана.
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30.05.2023, 09:13 1116
Токаев подписал закон о сотрудничестве между странами СНГ в сфере авторского права
Фото: Акорда
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Астана. 30 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон о сотрудничестве между странами СНГ в сфере авторского права, сообщает пресс-служба Акорды.
Главой государства подписан закон Республики Казахстан "О ратификации соглашения о сотрудничестве государств - участников СНГ по охране и защите прав на объекты авторского права и смежных прав в информационно-телекоммуникационных сетях", - говорится в сообщении.
Ранее было подписано соглашение между Казахстаном и Китаем о взаимном освобождении от визовых требований.
30.05.2023, 08:40 2106
В правительстве Казахстана рассмотрели шаги по сокращению потерь газа
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Астана. 30 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Актуальные вопросы развития газовой отрасли рассмотрены на совещании в правительстве, сообщает пресс-служба премьер - министра Республики Казахстан.
Отдельно рассмотрены шаги по сокращению потерь газа, повышению эффективности его использования и учета", - отметили в пресс-службе.
Было отмечено, что благодаря проводимой работе в ближайшие годы добыча и производство товарного газа в республике должны вырасти в несколько раз.
Также с участием руководителей центральных госорганов и национальных компаний обсуждены меры по реализации новых производственных и инфраструктурных проектов, газификации северных и восточных регионов, обеспечению топливом жителей, промышленных объектов и коммунальных предприятий, а также ряд других вопросов.
По итогам обсуждения премьер-министр поручил уполномоченным госорганам и заинтересованным нацкомпаниям обеспечить своевременную реализацию мер развития отрасли.
Напомним, Казахстан занял первое место в рейтинге стран по доступности газа для населения.
29.05.2023, 21:22 20911
Премьер-министру доложили о работе по ремонту теплоисточников в Сатпаеве
Реализацию ключевых проектов развития Улытауской области обсудили в правительстве
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Астана. 29 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Вопросы исполнения поручений, данных премьер-министром РК Алиханом Смаиловым по итогам рабочей поездки в Улытаускую область 14 апреля, рассмотрены на совещании в правительстве с участием руководства центральных госорганов и акимата региона, сообщает пресс-служба главы правительства.
Премьер-министру доложено о проводимой работе по ремонту теплоисточников в Сатпаеве, модернизации котлоагрегатов на ТЭЦ в областном центре, реконструкции автодорог Жезказган - Кызылорда и Жезказган - Караганда, а также Уйтас-Айдосского группового водовода, завершению строительства Эскулинского водовода, переоборудованию хозяйственно-питьевых очистных сооружений и возведению инженерно-коммуникационной инфраструктуры в Жезказгане.
На совещании также рассмотрен ход реализации проектов по модернизации Жезказганского медеплавильного завода, льготному кредитованию инвестиционных проектов в агропромышленном комплексе и поддержке предпринимателей в целом.
Кроме того, обсуждены актуальные вопросы строительства в регионе новых комфортных школ, перинатального и онкологического центров, а также ряда спортивных объектов.
Алихан Смаилов подчеркнул, что акимату Улытауской области необходимо обеспечить своевременную и качественную реализацию мероприятий, предусмотренных комплексным планом социально-экономического развития на 2022-2026 годы. При этом он обозначил необходимость ускорить разработку проектно-сметной документации по инфраструктурным проектам и реконструкции автодорог.
С учетом сегодняшнего обсуждения заинтересованным госорганам и акимату Улытауской области следует обеспечить исполнение всех поручений, данных по итогам рабочей поездки", - заключил премьер-министр.
29.05.2023, 20:39 22206
Нотариусов будут тестировать в автоматизированном режиме
Новый подход на первоначальном этапе будет апробирован в Астане, Шымкенте и Туркестанской области
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Астана. 29 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Запущен пилотный проект по проведению аттестации ЧСИ, нотариусов, адвокатов, судебных экспертов и патентных поверенных в автоматизированном режиме, сообщает пресс-служба АДГС РК.
В Национальном центре по управлению персоналом государственной службы при Агентстве по делам государственной службы состоялась презентация пилотного проекта Министерства юстиции по проведению аттестации ЧСИ, нотариусов, адвокатов, судебных экспертов и патентных поверенных в автоматизированном режиме.
В рамках поручения главы государства по реинжинирингу и оптимизации процессов оказания государственных услуг Министерством юстиции совместно с Агентством и Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности проведена работа по автоматизации процессов аттестаций.
В запуске пилотного проекта приняли участие председатель Агентства по делам государственной службы Дархан Жазыкбаев и министр юстиции Азамат Ескараев.
Дархан Жазыкбаев подчеркнул важность обеспечения открытости и доступности оказания госуслуг в рамках формирования сервисной модели госаппарата, не допускающей проявления бюрократизма.
В качестве примера председатель АДГС отметил реализацию агентством нового алгоритма отбора на госслужбу, исключающего человеческий фактор, который стартовал 1 марта 2023 года. Согласно новому формату теперь претенденты имеют возможность участвовать в конкурсе через портал "Е-қызмет" в любое время и из любой точки мира. Сегодня новая система отбора на госслужбу реализуется в пилотном режиме в пяти государственных органах.
Учитывая положительный опыт внедрения автоматизированных пилотных проектов агентства и наличие современных залов тестирования, Министерством юстиции для организации процесса тестирования выбрана площадка АО "Национальный центр по управлению персоналом государственной службы".
Проведение тестирования в технически оснащенных залах национального центра не только обеспечит прозрачность процесса и исключит человеческий фактор, но и существенно сократит сроки оказания госуслуг и дает возможность кандидатам проходить аттестацию в удобное время.
Новый подход на первоначальном этапе будет апробирован в Астане, Шымкенте и Туркестанской области.
29.05.2023, 19:36 24446
Мы одна нация: Токаев встретился с представителями общественности в СКО
Фото: Акорда
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Петропавловск. 29 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Глава государства встретился с представителями общественности в Казахском музыкально-драматическом театре имени Сабита Муканова, сообщает пресс-служба Акорды.
Президент осмотрел недавно возведенное здание Казахского музыкально-драматического театра в областном центре Северо-Казахстанской области.
По словам директора театра Биржана Жалгасбаева, который работает в творческом коллективе с его основания, театр до недавнего времени располагался в старом здании Дворца энергетиков. Несмотря на это, труппа радовала зрителей постановками различных жанров, завоевывала призы на международных и республиканских конкурсах. Переехав в новое здание, коллектив получил возможность расширить репертуар, укрепить творческие связи с зарубежными и отечественными театрами.
Президент просмотрел отрывок из пьесы "Магжан" и побеседовал с представителями интеллигенции, общественными деятелями области.
Наше кредо и девиз - это единство в многообразии. Мы должны беречь это единство. Мы одна нация, будь то казахи или другие национальности, поэтому мы должны честно служить на благо процветания нашей страны. Желаю всем благополучия. Будем вместе держаться. Нам сейчас крайне важно сохранить наше согласие, дружбу и стабильность, с тем чтобы дальше идти вперед. Конечно, в стране имеются вопросы социально-экономического и общественного характера. Без проблем ни одно государство не существует, даже самые развитые и благополучные страны. Но если в стране есть порядок и соблюдается закон, то это очень серьезная гарантия достижения конечного результата", - сказал глава государства.
Затем Касым-Жомарт Токаев обсудил с представителями общественности вопросы развития страны и воспитания подрастающего поколения. Глава государства отметил необходимость организации на высоком уровне мероприятий, посвященных 130-летию видного представителя казахской литературы - поэта Магжана Жумабаева.
Ранее глава государства посетил Северо-Казахстанский университет имени Манаша Козыбаева, где ознакомился с образовательной, научно-исследовательской деятельностью и стратегией дальнейшего развития высшего учебного заведения.
29.05.2023, 17:15 29066
В МИД Казахстана рассказали, когда заработает безвиз с Китаем
Фото: Depositphotos
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Астана. 29 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Официальный представитель Министерства иностранных дел Республики Казахстан Айбек Смадияров в ходе брифинга рассказал, когда заработает безвизовый режим с Китаем.
По его словам, страны должны завершить внутригосударственные процедуры, сообщает zakon.kz.
Это займет несколько месяцев, я думаю, пару-тройку месяцев. После этого две стороны должны уведомить друг друга об окончании внутригосударственных процедур. После этого соглашение уже вступит в силу", - цитирует kaztag.kz Айбека Смадиярова.
По словам официального представителя МИД РК, решение зависит от расторопности государственных органов с обеих сторон, отмечает tengrinews.kz.
Напомним, в рамках государственного визита президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Китайскую Народную Республику было подписано соглашение между Казахстаном и Китаем о взаимном освобождении от визовых требований.
29.05.2023, 17:02 30396
Это прямая угроза жизни и здоровью пассажиров - проблему неразрешенных объектов на территории аэропортов поднял AMANAT
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Астана. 29 мая. KAZAKHSTAN TODAY - На приаэродромной территории всех аэропортов Казахстана имеются несогласованные объекты, жилые дома, хозяйственные постройки, свалки и даже скотобойни. Это прямая угроза жизни и здоровью пассажиров, считают в республиканском совете по противодействию коррупции при партии AMANAT.
Так, на территории санитарно-защитной зоны аэропорта города Шымкента имеется 187 жилых построек, 128 из которых имеют полный пакет разрешительных документов.
У меня вопрос и к акимату, и к Комитету гражданской авиации: на каком основании это разрешается? А если не вы выдавали документы, то как они смогли оформить это все? У всех нас жива в памяти алматинская трагедия, которая унесла 12 жизней, еще 47 человек получили ранения. Мы разговариваем с людьми, которые там живут, они переживают, не упадет ли на их дом самолет, а модели воздушных судов они давно различают по звуку. Судьбу этих семей надо решать", - заявил секретарь партии Ержан Жилкибаев.
В ответ зампред Комитета гражданской авиации Тимур Тлегенов заметил, что в законодательстве нет прямого запрета на строительство в 4-километровой зоне аэропортов, есть лишь ограничение на осуществление деятельности, которая может представлять угрозу безопасности полетов воздушных судов.
По большому счету 4-километровая зона вокруг аэропорта Шымкента застроена полностью, но критическими препятствиями являются 70 объектов. Есть 25 домов и 45 железобетонных столбов электроснабжения, которые акимат отодвигает, уменьшает их высоту. Все эти дома были построены более 10 лет назад, это самовольная застройка. Потом они просто подали документы на легализацию. По этому вопросу правительственной комиссией ведется работа", - сказал он.
Партийцы не обошли вниманием и проблему мусорных полигонов вокруг казахстанских аэропортов. В частности, в 15-километровой зоне аэропорта Алматы со стороны Алматинской области обнаружена 351 свалка, из них ликвидировано только 247. Это создает потенциально опасные ситуации для полетов.
В частности, в 2022 году зарегистрировано 46 случаев столкновения самолетов с птицами, из них 23 инцидента произошли в воздушной гавани южной столицы.
Не лучше ситуация и в районе аэропорта города Атырау.
На приаэродромной территории в радиусе 15 км выявлены скотобойни, сельскохозяйственные поля, скотные рынки, а также места выброса пищевых отходов. Пассажиры отмечают, что территория вокруг аэропорта просто "утопает" в мусоре. АО "Международный аэропорт Хиуаз Доспановой" с 2016 года неоднократно направлял письма в акимат Атырау о переносе городской свалки. Однако все письма остались без реагирования", - заявила инспектор партийного контроля Венера Есильбаева.
Вопрос социальной ответственности авиаперевозчиков затронул депутат мажилиса Ерлан Абдиев. Он заявил, что в отличие от Казахстана во многих странах мира, в том числе в Узбекистане, Кыргызстане и России, есть льготные авиабилеты для лиц с особыми потребностями.
Для людей с инвалидностью доступ к воздушному транспорту особенно важен, потому что в отличие от железнодорожного и автотранспорта только в авиа есть все условия и высокий уровень сервиса. Особенно это касается маломобильных граждан. Почему отечественные авиакомпании не дают скидки? Как для лиц с инвалидностью, так и для лиц, которые их сопровождают. Ранее у меня был депутатский запрос по этой теме", - сказал народный избранник.
По итогам заседания совет рекомендовал акиматам регионов решить проблему несогласованного строительства близи аэропортов и принять меры по ликвидации свалок на приаэродромной территории.
Напомним, в конце декабря 2019 года в пригороде Алматы произошло крушение самолета авиакомпании Bek Air. На его борту находились 93 пассажира и пять членов экипажа.
В результате катастрофы 12 человек погибли.
Самолет пробил ограждение аэропорта и столкнулся с двухэтажным частным домом, находившимся на расстоянии 9-10 метров от ограждения. За махинации с земельными участками близ аэропорта Алматы были осуждены чиновники Талгарского района.
По информации КГА, для приведения в соответствие взлетной полосы аэропорта Алматы необходимо изъятие 230 земельных участков.
Позже на сотрудников КГА было заведено дело о бездействии.
Генеральный прокурор Берик Асылов заявил, что расположение вблизи аэропортов полигонов твердо-бытовых отходов и несанкционированных свалок ухудшило и без того крайне нестабильную ситуацию, связанную с обеспечением безопасности воздушных перевозок.
29.05.2023, 16:56 29106
Пресс-секретарь президента Казахстана рассказал о содержании записки Путина Токаеву
Фото: Акорда
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Астана. 29 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Пресс-секретарь президента Казахстана Руслан Желдибай проинформировал о содержании записки президента России Владимира Путина Касым-Жомарту Токаеву.
В данной записке содержался ответ российской стороны на вопрос, поставленный в ходе встречи лидеров ЕАЭС в узком составе", - сообщил пресс-секретарь президента Казахстана.
По его словам, речь шла о доступе казахских компаний-грузоотправителей к перевозкам по железной дороге России по внутренним тарифам.
Российское правительство считает, что товары, имеющие пункт назначения на территории Казахстана, могут пользоваться льготным тарифом, а к товарам, которые следуют транзитом по территории России, должны применяться экспортные тарифы. Президент передал с запиской поручение нашему правительству продолжить переговоры с российской стороной по этому вопросу на основе принципов договора о создании ЕАЭС от 2015 года", - добавил Руслан Желдибай.
Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил на евразийском экономическом форуме "Евразийская интеграция в многополярном мире".
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