Токаев принял бизнес-омбудсмена Рустама Журсунова

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НУР-СУЛТАН. 22 ДЕКАБРЯ - Президент РК Касым-Жомарт Токаев принял уполномоченного по защите прав предпринимателей Рустама Журсунова. В ходе встречи главе государства доложили о результатах проделанной работы за 2021 год, а также о влиянии пандемии коронавируса на отечественный бизнес, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По словам Рустама Журсунова, за этот год в офис бизнес-омбудсмена поступило 3912 обращений, что на 15 % ниже, чем за аналогичный период прошлого года. 1463 обращения решены в пользу предпринимателей. Чаще всего затрагиваются вопросы закупок, земли, налогов, строительства, сообщает пресс-служба Акорды.

Касым-Жомарту Токаеву также были представлены сведения по исполнению его поручений по внедрению регулирования "с чистого листа". Соответствующий законопроект, устанавливающий базовые подходы новой регуляторной политики, находится на рассмотрении сената парламента. До 1 января 2024 года будет проведена ревизия всех устаревших обязательных требований к бизнесу. Конечная цель данных мер - полная цифровизация отношений между государством и бизнесом.

Глава государства положительно оценил результаты деятельности бизнес-омбудсмена и дал ряд поручений, направленных на выявление причин роста административных правонарушений в отношении бизнеса и выработку мер по их устранению", - сообщили в пресс-службе ведомства.