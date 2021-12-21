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НУР-СУЛТАН. 20 ДЕКАБРЯ - Президент РК Касым-Жомарт Токаев принял президента Межпарламентского союза Дуарте Пашеку. В ходе беседы обсуждены актуальные направления взаимодействия Казахстана с Межпарламентским союзом, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Токаев отметил важность визита Дуарте Пашеку в нашу страну с точки зрения придания дополнительного импульса укреплению сотрудничества с Межпарламентским союзом, сообщает пресс-служба Акорды

Межпарламентский союз очень важная и лидирующая организация в деле развития межпарламентских связей. Ваш визит политически важен с точки зрения расширения парламентской дипломатии. Мы уделяем большое внимание развитию тесных отношений с Межпарламентским союзом и будем поддерживать вашу миссию на посту председателя этой важной организации", - отметил глава государства.

Касым-Жомарт Токаев проинформировал Дуарте Пашеку о реализации в стране масштабных политических реформ, направленных на укрепление демократических институтов, верховенство закона, обеспечение прав человека и гендерного равенства. Глава государства также пригласил его принять участие в VII Съезде лидеров мировых и традиционных религий, который состоится в сентябре 2022 года.

В свою очередь, Дуарте Пашеко выразил Касым-Жомарту Токаеву признательность за возможность встречи и поздравил его с 30-летней годовщиной Независимости Казахстана. Португальский парламентарий также проинформировал Токаева о приоритетах развития Межпарламентского союза на предстоящий период. В контексте развития казахстанско-португальских отношений, отмечен поступательный характер развития сотрудничества между Нур-Султаном и Лиссабоном.