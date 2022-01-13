Токаев принял министра по ЧС Юрия Ильина

Фото: МЧС
Президенту было доложено об исполнении подразделениями МЧС возложенных на них обязанностей в период действия чрезвычайного положения, сообщает пресс-служба Акорды.
Министр сообщил, что противоправные действия послужили причиной распространения пожаров на большой площади в зданиях государственных учреждений и бизнес-субъектов.
При исполнении служебных обязанностей 10 сотрудников МЧС получили различные травмы, включая одного сотрудника, который получил огнестрельное ранение. В результате нападений повреждено 29 единиц пожарной и спасательной техники, в том числе 5 пожарных автоцистерн полностью сгорели в результате поджогов", - говорится в сообщении.
Касым-Жомарт Токаев поручил продолжить выполнение поставленных задач и акцентировал внимание на необходимости своевременного информирования населения через систему оповещения.