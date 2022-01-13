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Токаев принял министра по ЧС Юрия Ильина

08.01.2022, 18:25 16
Токаев принял министра по ЧС Юрия Ильина
Фото: МЧС
НУР-СУЛТАН. 8 ЯНВАРЯ - Президент РК Касым-Жомарт Токаев принял министра по чрезвычайным ситуациям Юрия Ильина, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Президенту было доложено об исполнении подразделениями МЧС возложенных на них обязанностей в период действия чрезвычайного положения, сообщает пресс-служба Акорды
 
Министр сообщил, что противоправные действия послужили причиной распространения пожаров на большой площади в зданиях государственных учреждений и бизнес-субъектов. 
 

При исполнении служебных обязанностей 10 сотрудников МЧС получили различные травмы, включая одного сотрудника, который получил огнестрельное ранение. В результате нападений повреждено 29 единиц пожарной и спасательной техники, в том числе 5 пожарных автоцистерн полностью сгорели в результате поджогов", - говорится в сообщении.

 
Касым-Жомарт Токаев поручил продолжить выполнение поставленных задач и акцентировал внимание на необходимости своевременного информирования населения через систему оповещения.
 

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Антимонопольный комитет начал проверку нацкомпании КазМунайГаз

13.01.2022, 14:31 886
НУР-СУЛТАН. 13 ЯНВАРЯ - Антимонопольный комитет начал проверку АО "Национальная компания "КазМунайГаз", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Сотрудники столичного антимонопольного департамента проводят расследование в офисе национальной компании КазМунайГаз, сообщает Агентство по защите и развитию конкуренции на телеграм-канале.
 
Как напомнили в АЗРК, агентство открыло расследования в отношении шести крупных оптовиков сжиженного нефтяного газа: АО "Казмунайгаз", ТОО "Petrosun", АО "СНПС-Актобемунайгаз", ТОО "СП Казгермунай", ТОО "Казахойл Актобе" и ТОО "КазГПЗ" по признакам злоупотребления доминирующим положением в части установления монопольно высоких цен при оптовой реализации СНГ на торгах.
 
Как сообщалось ранее, Касым-Жомарт Токаев отметил, что особая вина за допущение протестной ситуации в связи с повышением цен на сжиженный газ лежит на правительстве - в частности, на министерстве энергетики, а также компаниях "Казмунайгаз" и "Казакгаз".
 

Проект закона о сотрудничестве с ОАЭ в приоритетных отраслях отозвали из мажилиса РК

13.01.2022, 13:06 6241
НУР-СУЛТАН. 13 ЯНВАРЯ - Проект закона о сотрудничестве с ОАЭ в приоритетных отраслях отозвали из мажилиса РК, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

10 января 2022 года правительством Республики Казахстан принято постановление №3 "Об отзыве из Мажилиса Парламента Республики Казахстан проекта Закона Республики Казахстан "О ратификации Совместной декларации Правительства Республики Казахстан и Правительства Объединенных Арабских Эмиратов о создании долгосрочного стратегического партнерства для развития проектов в приоритетных отраслях", - сообщили на официальном информационном ресурсе премьер-министра Республики Казахстан. 

 
 

Сенат одобрил соглашение с США о воздушном сообщении

13.01.2022, 11:31 10411
НУР-СУЛТАН. 13 ЯНВАРЯ - Депутаты сената парламента Республики Казахстан ратифицировали соглашение между правительством Республики Казахстан и правительством Соединенных Штатов Америки о воздушном сообщении, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Документ позволяет каждому авиапредприятию Казахстана и США осуществлять рейсы между  странами в любом одном или обоих направлениях, комбинировать различные номера рейсов в рамках полёта одного воздушного судна и предусматривает другие меры, направленные на упрощение авиасообщения между странами. Кроме того, предусматривается освобождение таких воздушных судов от таможенных пошлин и сборов, рассказали в пресс-службе сената парламента РК.

«Соглашение, рассмотренное сегодня, направлено на открытие прямого авиасообщения с Соединенными Штатами Америки. Это поспособствует расширению торгово-экономических отношений между двумя странами, увеличению числа международных авиарейсов в Казахстане», - сказал председатель сената Маулен Ашимбаев.

Напомним, соглашение предусматривает принципы "открытого неба", согласно которым стороны могут выполнять полеты без ограничений по количеству перевозчиков, пунктов назначения и частот. 
 

 

Токаев: главная задача государства - обеспечение благополучия и качества жизни наших соотечественников

13.01.2022, 11:02 6701
Токаев: главная задача государства - обеспечение благополучия и качества жизни наших соотечественников
Фото: Акорда
НУР-СУЛТАН. 13 ЯНВАРЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев озвучил главные задачи нового правительства, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Главная задача государства - обеспечение благополучия и качества жизни наших соотечественников. Развитие честной конкуренции, поддержка малого и среднего бизнеса, прозрачность мер господдержки - ключевые составляющие нового экономического курса. Приоритетом правительства должно стать обеспечение стабильности курса национальной валюты. Без крепкого тенге и снижения инфляции невозможны устойчивый экономический рост, повышение благосостояния граждан и доверие со стороны инвесторов", - написал Токаев в Twitter.


 
Кроме того, по его словам, особого внимания требует преодоление региональных диспропорций. Следует решить проблему занятости, создать условия для социального и культурного развития во всех областях страны. В регионах будут открываться филиалы ведущих зарубежных вузов.
 
Президент отметил, что новый общенародный фонд "Казакстан Халкына" будет служить решению реальных проблем граждан. Фонд окажет помощь в лечении детей с редкими заболеваниями, будет финансировать строительство социальных и культурных объектов. Будут выделены средства на восстановление Алматы.

 

Вместе мы сумели сохранить целостность государства, мир и согласие. Наши граждане проявили патриотизм и единство в борьбе с экстремистами. Теперь страна вступает в новый этап развития. Это будет период истинного обновления. Вместе построим благополучный и процветающий Казахстан!" - заявил глава государства.

 
 

Назначен первый заместитель главы администрации президента РК

13.01.2022, 10:47 12081
НУР-СУЛТАН. 13 ЯНВАРЯ - Указом президента Республики Казахстан Тимур Сулейменов назначен заместителем руководителя администрации главы государства, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Назначить Сулейменова Тимура Муратовича первым заместителем руководителя администрации президента Республики Казахстан, освободив от должности заместителя руководителя администрации президента республики Казахстан", - говорится в указе, опубликованном на сайте Акорды.


Ранее глава государства назначил на должности заместителей руководителя администрации президента Аиду Балаеву и Ержана Казыхана.
 

Марат Ирменов назначен начальником ДКНБ Алматы

13.01.2022, 10:43 13566
Марат Ирменов назначен начальником ДКНБ Алматы
Фото: Almaty.tv
АЛМАТЫ. 13 ЯНВАРЯ - Начальником департамента Комитета национальной безопасности в Алматы назначили полковника Марата Ирменова, передает KAZAKHSTAN TODAY со ссылкой на телеканал Almaty.tv.
 
Ранее с февраля 2020 года он занимал пост начальника департамента КНБ по Жамбылской области, куда был назначен после беспорядков в Кордайском районе.
 
С 2016 по 2020 годы являлся начальником Департамента КНБ по Актюбинской области. Также Ирменов занимал должность первого заместителя начальника ДКНБ по Алматы, говорится в материале.
 

В Алматы, Алматинской и Жамбылской областях продолжается антитеррористическая операция - КНБ

13.01.2022, 09:48 14346
В Алматы, Алматинской и Жамбылской областях продолжается антитеррористическая операция - КНБ
Фото: telegram_CORONAVIRUS2020.KZ
АЛМАТЫ. 13 ЯНВАРЯ - В Комитете национальной безопасности РК сообщили о снижении уровня террористической угрозы в 14 регионах РК. В Алматы, Алматинской и Жамбылской областях продолжается антитеррористическая операция, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

На текущий период в 14 регионах Республики Казахстан обстановка стабилизирована. По этой причине Республиканский оперативный штаб по борьбе с терроризмом (РОШ) уведомляет о завершении антитеррористической операции и отмене критического "красного" уровня террористической опасности на территориях городов Нур-Султана, Шымкента, Акмолинской, Актюбинской, Атырауской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Кызылординской, Костанайской, Мангистауской, Павлодарской, Северно-Казахстанской и Туркестанской областей", - проинформировали в КНБ РК

 
При этом отмечается, что в городе Алматы, Алматинской и Жамбылской областях реализуются меры по установлению и задержанию террористов и лиц, причастных к иной преступной деятельности в период массовых беспорядков.
 

Соответственно антитеррористическая операция в указанных регионах продолжена, критический "красный" уровень террористической опасности сохраняется", - сообщили в ведомстве.

 
 

Режим ЧП отменят в трех областях с 13 января

12.01.2022, 21:19 33521
Режим ЧП отменят в трех областях с 13 января
Фото: МО РК
НУР-СУЛТАН. 12 ЯНВАРЯ -Как сообщает пресс-служба Акорды, президент в соответствии со статьей 9 закона РК "О чрезвычайном положении" постановил отменить режим ЧП в трех областях, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В Западно-Казахстанской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областях с 07 часов 00 минут 13 января будет отменено чрезвычайное положение, введенное указом президента Республики Казахстан от 5 января.
 
Напомним, в связи с серьезной и непосредственной угрозой безопасности граждан в целях обеспечения общественной безопасности, восстановления законности и правопорядка, защиты прав и свобод граждан указом президента на всей территории республики введен режим чрезвычайного положения.
 
В соответствии со статьей 20 закона Республики Казахстан "О чрезвычайном положении" физические лица, нарушившие правила комендантского часа, подлежат задержанию сотрудниками полиции или военными патрулями до окончания комендантского часа, а не имеющие при себе документов, удостоверяющих их личность, - до установления их личности, но не более чем на 48 часов по решению начальника органа внутренних дел или его заместителя. 
 

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