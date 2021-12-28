Фото: Акорда

НУР-СУЛТАН. 27 ДЕКАБРЯ - Президент РК Касым-Жомарт Токаев принял министра труда и социальной защиты населения Серика Шапкенова. В ходе встречи Серик Шапкенов рассказал о работе цифровизации центров занятости, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как сообщает пресс-служба Акорды, в ходе встречи Серик Шапкенов рассказал, что 33% граждан, желающих трудоустроиться, пользуются онлайн-услугами, 26 тысяч пособий были назначены в электронном виде. Адресную социальную помощь в этом году получили 988,8 тысяч человек.

Также президенту представили отчет об итогах работы министерства за текущий год, а также о реализации поручений в рамках Послания. По словам министра Серика Шапкенова, с 2022 года минимальная заработная плата повысится до 60 тысяч тенге, увеличится зарплата еще 591 тысячи гражданских служащих.

Касым-Жомарта Токаева также проинформировали о предпринимаемых мерах по снижению уровня безработицы. На сегодняшний день этот показатель составляет 4,9%.

Наряду с этим, главе государства доложили о четырех приоритетных направлениях работы профильного ведомства на предстоящий период. Это - разработка Социального кодекса, проекта закона о профессиональных квалификациях и проекта концепции миграционной политики на 2022-2026 годы, модернизация пенсионной системы. Президент поручил министру продолжить работу по этим направлениям на постоянной основе.