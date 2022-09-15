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НУР-СУЛТАН. 13 СЕНТЯБРЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял председателя управления мусульман Кавказа шейх-уль-ислама Аллахшукюра Пашазаде, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Собеседники отметили, что межконфессиональный диалог является важным инструментом совместного поиска путей сплочения международного сообщества, информирует Акорда.

Президент Казахстана высказал уверенность в том, что итоги Съезда мировых духовных лидеров будут способствовать общему единению перед лицом глобальных вызовов и внесут весомый вклад в укрепление межнационального согласия, мира и стабильности.

Также глава государства отметил важность укрепления уз дружбы и сотрудничества между братскими народами Казахстана и Азербайджана.

Председатель управления мусульман Кавказа положительно оценил итоги недавнего визита Касым-Жомарта Токаева в Баку, а также отметил значительный вклад Казахстана в развитие диалога религий и цивилизаций.