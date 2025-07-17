16.07.2025, 11:08 50671
Токаев принял специального представителя президента по Афганистану
Фото: Акорда
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Астана. 16 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент РК Касым-Жомарт Токаев принял специального представителя президента по Афганистану Еркина Тукумова, сообщила пресс-служба Акорды.
Глава государства отметил особую роль спецпредставителя на фоне развития двусторонних контактов с действующими властями Афганистана.
Специальному представителю было поручено содействовать эффективному выстраиванию взаимодействия с Афганистаном, прежде всего в торгово-экономической и гуманитарной сферах.
Президент подчеркнул важность активного использования возможностей Регионального центра ООН по Целям устойчивого развития для Центральной Азии и Афганистана в Алматы.
По словам Касым-Жомарта Токаева, Казахстан намерен и далее продолжить реализацию гуманитарных и образовательных инициатив в целях обеспечения безопасности и стабильности Афганистана.
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16.07.2025, 19:06 77431
Глава государства подписал закон о поправках в сфере воинской службы
Фото: Акорда
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Астана. 16 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам военно-патриотического воспитания, воинской службы и перераспределения функций отдельных центральных государственных органов", сообщает пресс-служба Акорды.
Законом внесены поправки в Трудовой кодекс, законы "Об обороне и Вооруженных силах Республики Казахстан", "Об образовании", "О воинской службе и статусе военнослужащих", "Об оборонной промышленности и государственном оборонном заказе" и другие.
Первый блок поправок направлен на совершенствование системы военно-патриотического воспитания граждан и усиление работы в этой сфере.
Второй блок поправок - на повышение уровня подготовки и переподготовки военнообязанных.
Третий блок поправок - на совершенствование системы воинского учета и призыва на воинскую службу.
Четвертый блок поправок - на совершенствование порядка присвоения воинских званий и укомплектование Вооруженных сил, других войск и воинских формирований, повышение статуса военнослужащих.
Пятый блок поправок - на повышение престижа воинской службы по призыву.
Шестой блок поправок - на создание условий для комплексной подготовки молодежи к воинской службе.
Седьмой блок поправок предусматривает совершенствование осуществления государственного оборонного заказа.
16.07.2025, 18:50 76351
64 млрд тенге инвестиций: в Костанае начали строить логистический хаб "Тобыл"
Фото: primeminister.kz
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Костанай. 16 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В Костанае дали старт строительству нового транспортно-логистического комплекса "Тобыл" - одного из крупнейших инфраструктурных проектов на севере Казахстана, сообщает пресс-служба премьер-министра РК.
Проект реализуется с участием АО "Кедентранссервис" при поддержке АО "Фонд развития промышленности". Площадь логистического комплекса составит 133,6 га, общий объем инвестиций - 64 млрд тенге. Проектная мощность ТЛК "Тобыл" - до 400 тыс. двадцатифутовых контейнеров (ДФЭ) в год, или свыше 11 млн тонн грузов. Комплекс создаст 500 новых рабочих мест - с прицелом на трудоустройство логистов, операторов, IT-специалистов, обслуживающего персонала и молодых специалистов.
Выступая на церемонии запуска, заместитель премьер-министра Ермек Кошербаев подчеркнул, что проект имеет значение, выходящее за рамки региона.
Это не региональный, а национальный проект, катализатор роста всей страны. Он усилит позиции Казахстана в глобальных цепочках поставок, откроет новый горизонт для бизнеса, инвесторов и людей, которые хотят расти и развиваться здесь, у себя на родине", - отметил Ермек Кошербаев.
Объем транзитных перевозок через Казахстан за первое полугодие 2025 года составил 16,8 млн тонн - на 4% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Ожидается, что запуск ТЛК "Тобыл" придаст дополнительную динамику этим показателям в ближайшие годы.
Комплекс будет интегрирован в международные транспортные коридоры, связывающие Китай, Центральную Азию, Турцию, Иран, Афганистан и Европу. Ожидается рост грузооборота как по маршруту Северный Казахстан - Южный Урал, так и в направлении КНР.
Ранее сообщалось об открытии в Алматы крупнейшего импортного хаба Казахстана - контейнерного терминала ZHETYSU. Проектная мощность термина составляет 115 тысяч двадцатифутовых эквивалентов в год.
16.07.2025, 18:20 79716
В Абайской области освободили от должности стрелявшего в подчиненных из рогатки полицейского
Он освобожден от должности в связи с нарушением норм служебной этики
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Семей. 16 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Департамент полиции Абайской области завершил служебное расследование в отношении начальника отдела полиции Чарска, который стрелял в подчиненных из рогатки металлическими шариками в "воспитательных целях".
Несколько дней назад в Казнете появилось видео, на котором заснято, как человек в форме полицейского бегает за другими и стреляет в них из рогатки. После общественного резонанса департамент полиции начал служебное расследование.
По результатам дисциплинарной комиссии начальник отдела полиции города Чарск Жарминского района освобожден от занимаемой должности в связи с нарушением норм служебной этики", - говорится в сообщении пресс-службы департамента полиции региона.
Напомним, в январе 2025 года в Западно-Казахстанской области сотрудник акимата Ербол Найзабеков освобожден от должности после массового дорожно-транспортного происшествия в Уральске.
16.07.2025, 15:37 90576
Токаев поздравил шахматистку с успешным выступлением в FIDE World Cup 2025
Глава государства пожелал Меруерт Камалиденовой дальнейших успехов в предстоящих финальных стадиях турнира
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Астана. 16 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил шахматистку Меруерт Камалиденову с успешным выступлением в FIDE World Cup 2025, сообщает пресс-служба главы государства.
Государство всегда поддерживает целеустремленную молодежь. В целях популяризации и развития шахмат реализуются конкретные меры. Вы служите примером для подрастающего поколения и вдохновляете их своими достижениями", - говорится в телеграмме.
Глава государства пожелал ей дальнейших успехов в предстоящих финальных стадиях турнира.
Ранее казахстанские школьники стали чемпионами мира по шахматам.
16.07.2025, 15:03 93056
Уголовная ответственность за сталкинг и принуждение к браку: Токаев подписал закон
Фото: Depositphotos
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Астана. 16 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписан закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам оптимизации уголовного законодательства Республики Казахстан", сообщает Акорда.
Законом внесены поправки в Уголовный, Уголовно-процессуальный, Уголовно-исполнительный кодексы, Кодекс "О браке (супружестве) и семье", законы "Об оперативно-розыскной деятельности", "О платежах и платежных системах" и другие", - говорится в сообщении.
В частности, первый блок поправок предусматривает обеспечение стабильности уголовного законодательства. Второй блок поправок - совершенствование уголовного законодательства и усиление ответственности за некоторые общественно опасные деяния.
Также третий блок поправок направлен на усиление защиты прав граждан в уголовном процессе, повышение состязательности уголовного процесса и его оптимизацию. Четвертый блок поправок - совершенствование уголовно-исполнительного законодательства.
Ранее нормы по вопросам оптимизации уголовного законодательства одобрили в сенате.
16.07.2025, 13:40 97036
В Алматы должностных лиц районных акиматов наказали за незаконные свалки
Прокуратура выявила более 30 несанкционированных свалок
Фото: Depositphotos
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Алматы. 16 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В городе Алматы должностных лиц районных акиматов наказали за незаконные свалки на территории города, сообщает пресс-служба прокуратуры мегаполиса.
В ходе мониторинга природоохранная прокуратура выявила более 30 несанкционированных свалок (...) За нарушения экологических требований по управлению отходами к административной ответственности по частям 3 и 5 статьи 344 Кодекса об административных правонарушениях привлечены заместители акимов Медеуского и Турксибского районов, а также руководитель аппарата акима Алатауского района. Принятыми мерами акиматами проведены работы по ликвидации выявленных свалок", - заявили в прокуратуре.
Напомним, в феврале текущего года жители Бостандыкского района Алматы пожаловались на стихийную свалку. Не дождавшись участия акимата, местным жителям пришлось самостоятельно убирать горы мусора.
16.07.2025, 13:00 103111
В Алматы назначен новый глава управления энергетики и водоснабжения
Фото: акимат Алматы
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Алматы. 16 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Распоряжением акима Алматы Дархана Сатыбалды на должность руководителя управления энергетики и водоснабжения города назначен Нурбакыт Серикбай, сообщает пресс-служба акимата мегаполиса.
Нурбакыт Серикбай окончил Алматинский университет энергетики и связи по специальности "теплоэнергетика". Получил степень магистра по специальности "теплоэнергетика".
Трудовую деятельность начал в ноябре 2018 года с должности главного специалиста отдела энерго- и теплоснабжения управления энергетики и коммунального хозяйства Алматы. В августе 2022 года переведен на должность руководителя отдела энерго- и теплоснабжения управления энергетики и водоснабжения Алматы. С 22 августа 2023 года занимал должность заместителя руководителя управления энергетики и водоснабжения города.
Ранее в был назначен глава управления развития общественных пространств Алматы.
16.07.2025, 11:16 112106
Казахстан и Китай нацелены на углубление стратегического партнерства - МИД
Фото: МИД РК
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Тяньцзинь. 16 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В рамках визита в Китай заместитель премьер-министра - министр иностранных дел Казахстана Мурат Нуртлеу провел встречу с министром иностранных дел Китайской Народной Республики Ван И. Об этом сообщили в пресс-службе МИД РК.
Стороны обсудили широкий круг вопросов казахско-китайского сотрудничества, в том числе нынешнее состояние и перспективы взаимодействия в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.
Собеседники отметили положительную динамику развития политического диалога между странами. Особое внимание было уделено практической реализации договоренностей, достигнутых в ходе встреч лидеров Казахстана и Китая, а также графику предстоящих мероприятий на высшем и высоком уровнях.
По итогам традиционно открытых и доверительных переговоров глав государств, прошедших в текущем году в Астане, поставлены новые амбициозные цели и намечен дальнейший вектор развития сотрудничества. И теперь наша общая задача приложить все возможные усилия для качественной реализации достигнутых договоренностей", - заявил Нуртлеу.
Кроме того, были обсуждены вопросы дальнейшего расширения торгово-экономического, инвестиционного, энергетического и транзитно-транспортного сотрудничества.
В завершение встречи министры обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки дня и договорились продолжить тесную координацию и взаимодействие в рамках многосторонних структур, в том числе ООН, ШОС, СВМДА и формата "Центральная Азия - Китай".
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