Токаев принял спецпредставителя по Афганистану

Нур-Султан. 10 марта. Kazakhstan Today - Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял специального представителя президента Казахстана по Афганистану Талгата Калиева, передает Kazakhstan Today.

Касым-Жомарт Токаев отметил важность эффективной деятельности спецпредставителя по Афганистану с учетом активизации процесса афганского урегулирования. По мнению главы государства, установление прочного мира в этой стране отвечает долгосрочным национальным интересам Казахстана, способствует укреплению стабильности и безопасности в Центральной Азии, сообщает пресс-служба Акорды.

Геополитическая ситуация вокруг Афганистана входит в новую стадию развития вслед за недавним заключением соглашения между США и движением "Талибан". Следует пристально отслеживать динамику текущих тенденций в Афганистане и вокруг него, оказывать содействие национальному примирению и восстановлению этой страны", – отметил глава государства.

Спецпредставителю поручено усилить взаимодействие по афганской проблематике с зарубежными партнерами в двустороннем формате и в рамках многосторонних переговорных механизмов, что актуально с точки зрения противодействия терроризму, экстремизму, нелегальной миграции и наркотрафику.

Президент подчеркнул, что Казахстан должен более активно заниматься продвижением своих торгово-экономических интересов на афганском направлении.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства