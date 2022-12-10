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Токаев призвал не затягивать процесс соглашения о зоне свободной торговли с ОАЭ

09.12.2022, 15:46 27101
Казахстан с удовлетворением отмечает начало переговоров с Объединенными Арабскими Эмиратами
Бишкек. 9 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая на заседании Высшего евразийского экономического совета, призвал не затягивать процесс соглашения о зоне свободной торговли с Объединенными Арабскими Эмиратами, сообщает пресс-служба главы государства.

Казахстан с удовлетворением отмечает начало переговоров с Объединенными Арабскими Эмиратами по соглашению о зоне свободной торговли. Считаю данную инициативу весьма перспективной и соответствующей интересам всей "Евразийской пятерки". Теперь важно не затягивать этот процесс", - заявил президент.


Он также отметил, что важно сфокусироваться на повышении качества взаимодействия с партнерами, с которыми заключены преференциальные соглашения.

Речь идет о Вьетнаме, Сербии и Иране. Важно ускорить работу по соглашениям о зонах свободной торговли с Индией, Египтом, Индонезией и Израилем. Об этом я говорю уже не в первый раз, и желательно, конечно же, совместными усилиями продолжить эту работу", - сообщил глава государства.


Ранее Касым-Жомарт Токаев заявил, что Казахстан искренне и предметно заинтересован в развитии евразийской интеграции.

 

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Смаилов поручил обеспечить стопроцентную защиту информации при модернизации баз данных

10.12.2022, 10:59 2761
Смаилов поручил обеспечить стопроцентную защиту информации при модернизации баз данных
Нацпроект "Доступный интернет" по поручению премьера должен быть доработан в месячный срок
Астана. 10 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Планы по улучшению качества интернета, развитию инфраструктуры связи и новых цифровых продуктов обсуждены на заседании комиссии при президенте по вопросам внедрения цифровизации, сообщает пресс-служба правительства.

Премьер-министр Алихан Смаилов дал поручение в месячный срок доработать нацпроект "Доступный интернет" и согласовать его с другими госорганами, а также подчеркнул необходимость обеспечить 100-процентную защиту информации при модернизации баз данных.

Нацпроект "Доступный интернет" предусматривает широкомасштабную работу по подключению городов и сел к высокоскоростному интернету, протяжку/прокладку/монтаж волоконно-оптических линий связи вдоль республиканских и первостепенных областных дорог, а также внедрение сетей 5G.

Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин в свою очередь доложил о ходе разработки нацпроекта на 2023-2027 годы, а также о ходе оцифровки данных государственных органов в рамках поручения главы государства по дебюрократизации госаппарата и внедрению цифровых статистических регистров, что позволит повысить точность ведения госстатистики и оказания госуслуг.
 

В 2022 году государству возвращены неиспользуемые 1,5 млн га земли

09.12.2022, 20:16 20486
В 2022 году государству возвращены неиспользуемые 1,5 млн га земли
Сокращен дефицит общественных пастбищ с 29 до 8 млн га
Астана. 9 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Под председательством генерального прокурора Берика Асылова состоялось заседание коллегии по вопросам соблюдения законности в земельной сфере, сообщает пресс-служба ведомства.

Открывая заседание, Берик Асылов отметил, что в 2022 году прокурорами государству возвращены неиспользуемые 1,5 млн га земли. Совместно с Минсельхозом сокращен дефицит общественных пастбищ с 29 до 8 млн га. В СКО, Акмолинской и Алматинской областях 11 тысячам пайщиков возвращены свыше 500 тысяч га земель.

Проверками выявлены находящиеся в распоряжении олигополий лучшие и плодородные сельхозземли, пастбища и коммерческие участки, из которых уже изъято в пользу государства 145 тысяч га.

По итогам проверок возбуждено 56 уголовных дел в отношении должностных лиц управлений земельных отношений и сельского хозяйства акиматов Шымкента, Акмолинской, Атырауской, Алматинской и Туркестанской областей, а также отдельных землепользователей ВКО, ЗКО, СКО, Мангистауской и Кызылординской областей.

По информации Генпрокуратуры, на сегодня осуждено 9 виновных лиц. К примеру, в СКО к 6 годам лишения свободы осужден руководитель предприятия за мошеннические действия с землями свыше 800 пайшиков.

Берик Асылов обратил внимание на важность работы уполномоченных органов по управлению пастбищами, недопущению концентрации крупных участков в одних руках и усилению контроля за паевыми землями, исключив любые "серые" схемы, в том числе посредством СПК.

Перед Министерством сельского хозяйства поставлена задача по устранению нарушений законности с составлением конкретного плана действий.
 

Председателем Туркестанского филиала AMANAT избран Алтынсары Умбиталиев

09.12.2022, 14:53 28581
Фото: Amanat
Открывая конференцию, председатель партии Ерлан Кошанов обозначил ряд приоритетных задач, которые стоят перед партийцами в предстоящий электоральный период
Туркестан. 9 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Сегодня состоялась внеочередная конференция Туркестанского областного филиала партии AMANAT. В мероприятии приняли участие председатель партии Ерлан Кошанов, члены регионального политического совета, члены депутатской фракции AMANAT в маслихатах, руководители первичных партийных организаций, областной актив партии.

Открывая конференцию, Кошанов обозначил ряд приоритетных задач, которые стоят перед партийцами в предстоящий электоральный период.

Выборы пройдут в новых политических реалиях, поэтому уже сейчас важно выработать стратегию избирательной кампании. В ходе прошедших президентских выборов мы собрали свыше 51 тысячи наказов, из них более 3 тысяч в Туркестанской области. Людей беспокоят вопросы зарплат, трудоустройства, жилищные проблемы и другое. Все это должно найти отражение в региональной предвыборной программе партии", - сказал Кошанов.


Председатель партии подчеркнул, что важно мобилизовать депутатов маслихатов всех уровней, первичные партийные организации и общественные приемные для решения проблем граждан.

Мы всегда должны быть в тесном контакте со своими избирателями и сторонниками. Партия AMANAT является общественной опорой нашего Президента, обладает самой разветвленной региональной сетью, депутатским большинством в мажилисе и маслихатов всех уровней. Аманатовцы всегда находятся на передовой", - сообщил председатель.


Он отметил, что с первых дней чрезвычайной ситуации в Экибастузе волонтеры и активисты партии участвовали в передаче гуманитарной помощи жителям города. Это обогреватели, теплые пледы, предметы первой необходимости. Помощь экибастузцам продолжается.

Сейчас начнутся ремонтные работы в пострадавших квартирах, и на этот период полагаю возможным отправить детей из Экибастуза в санатории страны, в том числе и Туркестанской области. Партия AMANAT организует отдых более 1300 школьникам на время зимних каникул", - сказал Ерлан Кошанов.


Наряду с этим он отметил, что особое внимание партийцы должны уделять работе с молодыми людьми. С учетом нового законопроекта о молодежной политике, предусматривающего увеличение возраста молодежи до 35 лет, более 40% избирателей будут относиться к этой категории.

Кроме того, аманатовцам региона предстоит усилить работу по реализации партийных проектов, направленных на улучшение социально-экономического благополучия жителей. В их числе - проекты "Жер аманаты", "Ауыл аманаты" и другие.

В ходе конференции также состоялось избрание нового председателя филиала.

Делегаты конференции путем открытого голосования избрали Алтынсары Умбиталиева новым руководителем Туркестанского областного филиала партии AMANAT. Ранее он занимал должность профессора кафедры "Экономика" Шымкентского университета, является доктором экономических наук.
 

Кульгинов назначен заместителем премьер-министра РК

09.12.2022, 10:19 35926
Кульгинов назначен заместителем премьер-министра РК
Фото: primeminister.kz
C июня 2019 года он занимал пост акима столицы Казахстана
Астана. 9 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил Алтая Кульгинова заместителем премьер-министра РК, сообщает пресс-служба Акорды.

Указом главы государства Кульгинов Алтай Сейдирович назначен заместителем премьер-министра Республики Казахстан, говорится в сообщении пресс-службы главы государства.

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Новый вице-премьер возьмет на контроль вопросы развития образования и науки, здравоохранения, социальной модернизации, занятости, развития культуры и спорта, туризма, государственной молодежной и семейной политики, модернизации общественного сознания, обеспечения межконфессионального и межэтнического согласия, государственного языка, демографической и миграционной политики, рассказали в пресс-службе правительства.

Напомним, с июня 2019 года Кульгинов занимал должность акима столицы. Вчера, 8 декабря, на данном посту его сменил экс-аким Карагандинской области Женис Касымбек.

В 2016-2019 годах Кульгинов находился на должности акима Западно-Казахстанской области, а в 2013-2016 годы - на должности акима Уральска.
 

Назначен помощник президента РК

09.12.2022, 09:02 39011
Назначен помощник президента РК
Фото: Акорда
Также назначен заместитель руководителя администрации президента
Астана. 9 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев подписал указы о назначении помощника президента РК и заместителя руководителя администрации президента РК, сообщила пресс-служба Акорды.

Назначить Жайсанбаева Канатбека Бахытовича помощником президента Республики Казахстан - заведующим Отделом по контролю за рассмотрением обращений администрации президента Республики Казахстан, освободив от должности заведующего Отделом государственного контроля и организационно-территориальной работы администрации президента Республики Казахстан", - говорится в указе.


Кроме того, Ернар Баспаев назначен заместителем руководителя администрации президента РК, он освобожден от должности помощника президента РК - заведующего отделом по контролю за рассмотрением обращений администрации президента РК.

Также распоряжением главы государства Габидулла Оспанкулов назначен заведующим отделом государственного контроля и организационно-территориальной работы администрации президента РК.

Как сообщалось ранее, Токаев назначил послов РК в ряде стран.
 

Президент Казахстана назначил послов в ряде стран

09.12.2022, 08:08 40281
Президент Казахстана назначил послов в ряде стран
Токаев подписал соответствующие указы
Астана. 9 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о назначении Малика Мурзалина Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Грузии, он освобожден от должности заместителя руководителя администрации президента РК, сообщает пресс-служба Акорды.

Указом главы государства Бауржан Мухамеджанов освобожден от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Грузии.

Темиртай Избастин освобожден от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Республике Болгария. На эту должность назначен Виктор Темирбаев, он освобожден от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Литовской Республике.

Кроме того, Тимур Уразаев назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Литовской Республике.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Турецкой Республике Еркебулан Сапиев назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Республике Албания по совместительству.
 

Президент принял вновь избранного председателя Верховного суда

08.12.2022, 19:13 59666
Президент принял вновь избранного председателя Верховного суда
Фото: пресс-службы Акорды
Токаев отметил необходимость дальнейшего повышения качества правосудия и реализации мероприятий по модернизации судебной системы
Астана. 8 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Глава государства принял нового председателя Верховного cуда Асламбека Мергалиева. В ходе встречи были обсуждены вопросы развития судебной системы, сообщает пресс-служба Акорды.

Председатель Верховного cуда поделился своим видением концептуальных направлений совершенствования судебной системы с целью обеспечения верховенства права и повышения доверия к судам.

По итогам встречи Касым-Жомарт Токаев отметил необходимость дальнейшего повышения качества правосудия и реализации мероприятий по модернизации судебной системы, обозначенных в его послании народу Казахстана.

Депутаты сената парламента Республики Казахстан одобрили кандидатуру Асламбека Мергалиева на должность председателя Верховного суда. После голосования Асламбек Мергалиев принес присягу, дав обещание честно и добросовестно исполнять свои обязанности.
 

Глава государства принял председателя мажилиса

08.12.2022, 18:36 59061
Глава государства принял председателя мажилиса
Фото: пресс-служба Акорды
Ерлан Кошанов рассказал о механизмах взаимодействия мажилиса с реформированной Высшей аудиторской палатой
Астана. 8 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе встречи председатель мажилиса Ерлан Кошанов проинформировал президента Касым-Жомарта Токаева о проводимой законотворческой работе в рамках третьей сессии VII созыва палаты, сообщает пресс-служба Акорды.

В настоящее время в работе у депутатов находятся законопроекты о восстановлении платежеспособности и банкротстве граждан, об общественном контроле, по вопросам реформирования жилищной политики, здравоохранения и другие актуальные для общества проекты.

Ерлан Кошанов рассказал о механизмах взаимодействия мажилиса с реформированной Высшей аудиторской палатой. Теперь парламентарии смогут осуществлять сквозной контроль за выделенными бюджетными средствами от центра и до конкретного района, города, аула. Это позволит анализировать целевое назначение и эффективность всех затрат.

Спикер также сообщил о работе общественной палаты при мажилисе. В нее вошли депутаты, представители политических партий, НПО и экспертных кругов. На площадке общественной палаты планируется регулярно обсуждать разрабатываемые законопроекты с позиции общественных ожиданий и запросов.

Глава государства также был проинформирован о работе общественной приемной нижней палаты парламента и проектах по повышению открытости мажилиса.
 

 

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