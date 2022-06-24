Токаев: профессиональных провокаторов нужно выводить на чистую воду

Фото: Акорда
НУР-СУЛТАН. 23 ИЮНЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе торжественного собрания, посвященного 30-летию образования казахстанской полиции, высказался о попытках дестабилизировать обстановку в стране, передает KAZAKHSTAN TODAY.
По словам главы государства, сейчас активисты заявляют о желании создавать политические партии и движения, высказывают различные мнения и точки зрения по актуальным вопросам внутренней и внешней политики, сообщает пресс-служба Акорды.
Это в значительной мере закономерный процесс, отражающий зрелость гражданского общества. Тем не менее крайне важно, чтобы все действия гражданских активистов, в том числе протестные акции, строго соотносились с действующим законодательством и здравым смыслом", - подчеркнул глава государства.
Президент подчеркнул, что те, кто считают, что вправе нарушать закон, совершать противоправные действия, в том числе направленные против человеческого достоинства полицейских, их профессиональной чести, будут привлекаться к ответственности согласно законодательству.
Профессиональных провокаторов, действующих против национальных интересов Казахстана, в интересах противников нашего государства, нужно выводить на чистую воду", - заявил Касым-Жомарт Токаев.
Он напомнил, что чуждые Казахстану идеологии вызывают опасность в обществе.
В социальных сетях появилось много разных групп, призывающих к попиранию норм и устоев закона. Для пресечения их деятельности необходимо проведение совместных мер с компетентными органами, а также тесное взаимодействие с неправительственными организациями", - отметил глава государства.