Токаев произвел ряд назначений в администрации президента, Минкультуры и Агентстве по делам госслужбы

Нур-Султан. 2 июля. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев произвел ряд кадровых назначений, передает Kazakhstan Today со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Распоряжениями главы государства: Бакытжан Сариев назначен заведующим отделом государственной службы и кадровой политики администрации президента РК; Бакытжан Темирболат освобожден от должности заведующего общим отделом администрации президента РК и назначен ответственным секретарем Министерства культуры и спорта РК; Нурдаулет Толеев назначен заведующим общим отделом администрации президента РК.

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