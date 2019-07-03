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Токаев произвел ряд назначений в администрации президента, Минкультуры и Агентстве по делам госслужбы

02.07.2019, 18:47 8938
Нур-Султан. 2 июля. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев произвел ряд кадровых назначений, передает Kazakhstan Today со ссылкой на пресс-службу Акорды.
 
Распоряжениями главы государства: Бакытжан Сариев назначен заведующим отделом государственной службы и кадровой политики администрации президента РК; Бакытжан Темирболат освобожден от должности заведующего общим отделом администрации президента РК и назначен ответственным секретарем Министерства культуры и спорта РК; Нурдаулет Толеев назначен заведующим общим отделом администрации президента РК.
 
Также распоряжением главы государства Айгуль Шаимова освобождена от должности заместителя председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции. Марат Дауешов освобожден от должности заведующего отделом государственной службы и кадровой политики администрации президента РК и назначен заместителем председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы
 

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