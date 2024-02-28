Токаев заявил о необходимости объективного анализа угроз нацбезопасности в современных условиях

Фото: Акорда

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Астана. 27 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел заседание Совета безопасности. В ходе мероприятия были рассмотрены вопросы актуализации основных подходов к реализации стратегии национальной безопасности, - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел заседание Совета безопасности. В ходе мероприятия были рассмотрены вопросы актуализации основных подходов к реализации стратегии национальной безопасности, рассказали в Акорде.





Глава государства отметил особое значение рассматриваемой проблематики с точки зрения укрепления экономического и военного потенциала Казахстана в свете усложнения геополитической ситуации в мире.





Токаев подчеркнул необходимость объективного анализа ключевых вызовов и угроз национальной безопасности в современных условиях, а также выработки мер по их предупреждению.





Также он отметил, что вопросы безопасности граждан и государства в целом должны постоянно находиться в фокусе внимания правительства и всех ведомств в качестве приоритетного направления их деятельности.





По итогам заседания Советом безопасности приняты решения, направленные на повышение эффективности системы защиты национальных интересов и управления рисками национальной безопасности.



